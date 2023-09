Intelligence artificielle en entreprise - Québec accorde 6 M$ à HEC Montréal

MONTRÉAL, le 27 sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec octroie une subvention de 6 millions de dollars à HEC Montréal pour la poursuite des programmes Next AI (3,6 millions) et Creative Destruction Lab (2,4 millions), destinés aux entreprises technologiques innovantes du domaine de l'intelligence artificielle (IA).

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui lors de l'événement ALL IN 2023.

Next AI est un programme d'incubation proposant un enseignement rigoureux en soutien à des projets novateurs. Creative Destruction Lab consiste pour sa part en un programme d'accompagnement d'élite axé sur la performance et la valorisation d'entreprises technologiques innovantes à haut potentiel.

Citations :

« L'IA est un levier de création de richesse important pour notre avenir; il est donc primordial pour nous d'accélérer son intégration dans nos entreprises. C'est exactement ce que fait HEC Montréal avec ses programmes Next AI et Creative Destruction Lab. L'École participe à l'effervescence de l'écosystème montréalais des jeunes entreprises en démarrage et amène nos entreprises à exceller davantage et à créer plus de technologies innovantes en IA. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Nous saluons cette initiative du gouvernement du Québec, qui démontre son engagement envers le développement de l'IA et l'accompagnement d'organisations innovantes. La subvention accordée renforce notre capacité de former des entrepreneurs, de les doter des compétences nécessaires pour exceller dans leurs domaines et de les soutenir tout au long de leur parcours. »

Serge Lafrance, directeur de l'École des dirigeants de HEC Montréal

« Grâce à Creative Destruction Lab et à Next AI, Montréal a vu naître un écosystème d'entrepreneuriat florissant en IA. Depuis leurs débuts, ces deux programmes ont généré une valeur dépassant les 2,7 milliards de dollars et contribué à la création de milliers d'emplois. Notre métropole est aujourd'hui internationalement reconnue comme un pôle d'innovation en IA, et ces résultats témoignent de notre réussite. »

Hélène Desmarais, présidente du conseil d'administration de HEC Montréal

Faits saillants :

La mission de HEC Montréal porte sur l'enseignement universitaire ainsi que la recherche francophone et ouverte sur le monde, dans le but de former des chefs de file en gestion qui contribuent de manière responsable au succès des organisations et au développement durable de la société.

Grâce au programme Next AI, les entrepreneurs sont guidés à travers un parcours intensif de perfectionnement de leurs compétences techniques et entrepreneuriales, et ce, de l'idéation jusqu'au prototypage et à la validation de marché.

L'accompagnement offert par le biais du programme Creative Destruction Lab mise sur le mentorat avec des entrepreneurs à succès. Celui-ci comporte trois volets, soit l'IA, l'IA appliquée aux chaînes d'approvisionnement et l'IA appliquée aux chaînes de blocs.

Le gouvernement du Québec investit massivement dans le développement de l'IA et son adoption par les entreprises et la société.

En vue de poursuivre la réalisation de mesures liées à l'IA, un montant de 217,2 millions de dollars, dont des sommes supplémentaires de 125 millions sur cinq ans, est prévu dans la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI2) 2022-2027.

