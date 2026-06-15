Intelligence artificielle en enseignement supérieur - Québec dévoile de nouveaux outils pour soutenir l'intégration de l'intelligence artificielle dans le réseau de l'enseignement supérieur

QUÉBEC, le 15 juin 2026 /CNW/ - Dans la continuité de son engagement envers la transformation numérique, le ministère de l'Enseignement supérieur annonce la mise en ligne de trois nouveaux outils visant à soutenir le réseau de l'enseignement supérieur dans l'intégration responsable et éthique de l'intelligence artificielle (IA) générative. Ces nouveaux outils permettront aux établissements, aux enseignants, aux conseillers pédagogiques ainsi qu'à la communauté étudiante d'accéder à des contenus adaptés, concrets et de qualité favorisant le développement de compétences numériques dans leurs champs d'activité respectifs et de bonnes pratiques pour une utilisation éclairée de l'IA.

Cette démarche s'inscrit dans la continuité des travaux amorcés en 2024 par l'Instance de concertation nationale sur l'intelligence artificielle en enseignement supérieur, devenue le Comité consultatif sur l'intelligence artificielle en enseignement supérieur. Le ministère de l'Enseignement supérieur poursuit ainsi sa collaboration avec le Comité afin d'appuyer les établissements d'enseignement supérieur dans leur appropriation de l'IA.

Les trois nouveaux documents rendus disponibles sont les suivants :

Ces outils présentent des usages concrets de l'intelligence artificielle, des activités de formation adaptées aux différentes réalités en enseignement supérieur et de sensibilisation à l'IA générative ainsi que différentes initiatives mises en œuvre au Québec et dans la francophonie. Ils visent à accompagner la communauté étudiante et le personnel des établissements dans l'évolution de leurs pratiques, tout en favorisant une appropriation responsable et adaptée de ces technologies.

Les nouveaux documents ont été réalisés grâce à la collaboration de plusieurs partenaires, dont l'Université de Montréal, COlab, JACOBB (CCTT - Collège Bois-de-Boulogne), Éductive, i-mersion CP et le Réseau REPTIC.

Citation :

« L'intelligence artificielle occupe une place grandissante dans notre société et dans nos milieux d'enseignement. Il est essentiel que le réseau de l'enseignement supérieur puisse compter sur des ressources concrètes pour accompagner cette évolution numérique. En rendant ces nouveaux outils accessibles, nous souhaitons appuyer les établissements dans le développement de pratiques adaptées, réfléchies et porteuses d'innovation pour l'ensemble de la communauté étudiante et du personnel de nos établissements. »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine

Liens connexes :

Pour accéder aux trois nouveaux documents et en apprendre davantage sur les initiatives du ministère de l'Enseignement supérieur en lien avec l'intelligence artificielle, consultez la page Web Intelligence artificielle en enseignement supérieur.

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SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Source : Aurélie Diep, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, 367 330-4179, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, Secteur du sport, du loisir et du plein air, Secrétariat à la condition féminine, [email protected]