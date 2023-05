Intelligence artificielle en enseignement supérieur - Le Conseil supérieur de l'éducation et la Commission de l'éthique en science et en technologie se pencheront sur les enjeux pédagogiques et éthiques

QUÉBEC, le 16 mai 2023 /CNW/ - Dans la foulée de la Journée sur l'intelligence artificielle (IA) en enseignement supérieur tenue le 15 mai dernier à l'initiative de la ministre de l'Enseignement supérieur, le Conseil supérieur de l'éducation (CSE) et la Commission de l'éthique en science et en technologie (CEST) annoncent la création d'un comité d'experts conjoint qui mènera, au cours de prochains mois, des travaux de réflexion, de consultation et d'analyse autour de l'utilisation des IA génératives en enseignement supérieur.

Une discussion ouverte et nuancée semble en effet s'imposer au vu des nombreuses inquiétudes soulevées au sein de l'enseignement supérieur par les récentes avancées des IA génératives comme ChatGPT. Plusieurs intervenants déplorent notamment l'absence de balises quant à l'utilisation des IA génératives, particulièrement en ce qui concerne les contenus d'enseignement, l'enseignement et l'évaluation, et ce, tant dans les établissements collégiaux qu'universitaires.

Le comité d'experts conjoint du CSE et de la CEST aura donc pour mandat d'identifier et d'analyser les enjeux et défis pédagogiques et éthiques, ainsi que les bénéfices et les risques associés aux usages actuels et futurs des IA génératives pour la formation et l'évaluation des étudiants, de même que pour la formation des enseignants au sein des établissements d'enseignement supérieur québécois.

Pour mener à bien ces travaux, le comité pourra, entre autres, compter sur l'expertise de longue date du CSE et de la CEST en ce qui a trait aux enjeux pédagogiques et éthiques de l'IA et du numérique. Ces deux organisations mènent, depuis plusieurs années, des réflexions interdisciplinaires qui contribuent très certainement à une meilleure compréhension des grands enjeux en la matière et visent des prises de décision plus éclairées.

Une consultation ciblée auprès de certains acteurs clés du réseau de l'enseignement supérieur sera également organisée afin de permettre au comité d'experts de brosser un portrait plus complet de la situation et de tenir compte des propositions et des expériences émanant du terrain.

Citations

« Dans un contexte où les systèmes d'intelligence artificielle se développent rapidement et prennent une place prépondérante dans notre quotidien, il importe de tenir une réflexion collective sur la direction qu'on souhaite prendre pour l'avenir. La consultation lancée aujourd'hui vise, en ce sens, à mieux comprendre les préoccupations des principaux acteurs de l'enseignement supérieur. Ces derniers doivent, plus que jamais, s'assurer que toutes les apprenantes et les apprenants aient la possibilité de développer les compétences nécessaires pour évoluer avec le numérique tout en exerçant leur citoyenneté et leur esprit critique face aux changements qu'introduiront les systèmes d'IA tout au long de leur vie. »

Monique Brodeur, présidente du Conseil supérieur de l'éducation

« L'initiative conjointe du CSE et de la CEST permettra assurément de faire un pas nécessaire vers l'encadrement de l'IA en enseignement supérieur, dans un contexte où les avantages associés aux IA génératives apparaissent comme incertains et que les risques de préjudice sont sérieux. »

Jocelyn Maclure, président de la Commission de l'éthique en science et en technologie

À propos du Conseil supérieur de l'éducation

Le Conseil supérieur de l'éducation (CSE) est un lieu privilégié de réflexion en vue du développement d'une vision globale et prospective de l'éducation. Il a pour mission de collaborer avec le ministre de l'Éducation et la ministre de l'Enseignement supérieur et de les conseiller sur toute question relative à l'éducation. Pour guider la prise de décisions, il propose une réflexion critique alimentée par la recherche, la consultation d'experts et d'acteurs de l'éducation de même que par la délibération au sein de ses instances. Il conseille également les ministres sur les changements à apporter dans le système d'éducation à long terme. À cet effet, le Conseil peut produire des avis d'initiatives et recevoir des mandats de la part des ministres de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.

À propos de la Commission de l'éthique en science et en technologie

La Commission de l'éthique en science et en technologie (CEST), instituée en 2011, est un organisme du gouvernement du Québec placé sous la responsabilité du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Elle est composée de treize membres, dont un président, nommés par le gouvernement. Sa mission est de conseiller le ministre et le gouvernement sur toute question relative aux enjeux éthiques liés à la science et à la technologie, ainsi que de susciter la réflexion sur ces enjeux éthiques. De façon générale, ses activités visent à informer, à sensibiliser et à émettre des recommandations autour des enjeux éthiques en science et en technologie. La CEST propose également des orientations susceptibles de guider les acteurs concernés dans leur prise de décision.

Informations complémentaires :

Liste des membres experts du groupe de travail CSE-CEST

M me Monique Brodeur , présidente du Conseil supérieur de l'éducation

, présidente du Conseil supérieur de l'éducation

M. Jocelyn Maclure , président de la Commission de l'éthique en science et en technologie (CEST)

, président de la Commission de l'éthique en science et en technologie (CEST)

M. Luc Bégin, professeur titulaire, Faculté de philosophie, Université Laval



M. Jérémie Bisaillon, étudiant-chercheur, Université du Québec à Montréal (UQAM)



M me Janie Brisson , professeure au département d'éducation et de pédagogie et membre de l'Institut des sciences cognitives, UQAM

, professeure au département d'éducation et de pédagogie et membre de l'Institut des sciences cognitives, UQAM

M me Miriam Fahmy , membre de la CEST et conseillère en transfert des connaissances, Territoires innovants en économie sociale et solidaire

, membre de la CEST et conseillère en transfert des connaissances, Territoires innovants en économie sociale et solidaire

M me Edith Gruslin , enseignante et chercheuse, Département de biologie et biotechnologies, Collège Ahuntsic

, enseignante et chercheuse, Département de biologie et biotechnologies, Collège Ahuntsic

M. Richard Khoury , professeur agrégé, Faculté des sciences et de génie, Université Laval

, professeur agrégé, Faculté des sciences et de génie, Université

M. Yves Munn , chargé de projets pédagonumériques, UQAM

, chargé de projets pédagonumériques, UQAM

M. Daniel Weinstock , professeur, Faculté de droit et Département de philosophie, Université McGill

SOURCE Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Renseignements: Sources : Mylène Gauvreau, Adjointe exécutive à la présidence, Conseil supérieur de l'éducation, 418 571-1359; Nicolas Seney, Secrétaire général, Commission de l'éthique en science et en technologie, 418 691-5989, poste 3838