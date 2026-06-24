Intégrer les progrès, propulser l'avenir : Hydro Ottawa souligne les investissements records qu'elle a réalisés en 2025 et publie son Orientation stratégique 2026-2030

OTTAWA, ON, le 24 juin 2026 /CNW/ - Au sein du Groupe Hydro Ottawa, nous estimons que l'alimentation en électricité ne représente qu'un volet de notre rôle. Les véritables retombées de nos activités résident dans tout ce que l'énergie rend possible dans l'ensemble de la ville. Aujourd'hui, à l'occasion de la présentation de son Rapport annuel 2025 au Conseil municipal, l'entreprise a souligné que les investissements records réalisés dans les infrastructures en 2025 visaient bien plus que la simple modernisation de son réseau : ils avaient aussi pour objectif de renforcer l'écosystème énergétique et numérique qui soutient la vie quotidienne à Ottawa.

Page de couverture du rapport annuel 2025 du Groupe Hydro Ottawa. (Groupe CNW/Groupe Hydro Ottawa)

Les résultats financiers de 2025 mettent en lumière le plus vaste programme d'investissement dans le réseau jamais réalisé par l'entreprise - un pilier essentiel de l'électrification de la ville et de sa résilience économique à long terme. Ce jalon témoigne des progrès accomplis et marque l'aboutissement d'une profonde transformation organisationnelle échelonnée sur cinq ans. Plus solide, plus agile sur le plan numérique et plus résilient, le Groupe Hydro Ottawa a profité de l'assemblée annuelle d'aujourd'hui pour clore ce chapitre déterminant et dévoiler son Orientation stratégique 2026-2030.

Cette nouvelle feuille de route stratégique permettra à l'entreprise de propulser l'avenir d'Ottawa et de se préparer à répondre aux besoins croissants d'une capitale moderne en pleine expansion, tout en soutenant une transition durable vers la carboneutralité.

Au cours de la présentation, Bernie Ashe, président du conseil d'administration, et Bryce Conrad, président et chef de la direction, ont tracé une voie ambitieuse pour l'avenir. En doublant presque ses investissements dans le réseau pour soutenir une croissance rapide et satisfaire les attentes changeantes de sa clientèle, Hydro Ottawa procède à une refonte de ses activités et s'oriente vers un système énergétique dynamique de prochaine génération. L'entreprise concentre désormais ses efforts sur le renforcement de ses capacités et l'excellence de son service et veille ainsi à ce que la communauté, à mesure qu'elle évolue, demeure solidement interconnectée et bien préparée pour l'avenir.

Faits en bref

Conformément à la politique sur les dividendes approuvée par le Conseil municipal, Hydro Ottawa versera cette année 22,1 millions de dollars à la Ville. Ce montant servira au financement de programmes et de services municipaux.

En 2025, Hydro Ottawa a mis en œuvre le plus important programme de dépenses en immobilisations de son histoire dans son champ d'activité de la distribution en investissant près de 190 millions de dollars pour remplacer des infrastructures vieillissantes, améliorer la fiabilité, raccorder de nouveaux clients et appuyer des projets municipaux. Ces investissements ont permis de maintenir la fiabilité exemplaire de l'entreprise : les clients ont été alimentés en électricité 99,97 pour cent du temps en moyenne. Par ailleurs, Hydro Ottawa a établi un nouveau record en matière de sécurité, avec 1,5 million d'heures de travail sans accident entraînant une perte de temps.

Hydro Ottawa a présenté à son organisme de réglementation, la Commission de l'énergie de l'Ontario (CEO), un ambitieux plan d'investissement dans le réseau pour la période allant de 2026 à 2030. À la suite de l'approbation de ce plan par la CEO en mai 2026, elle a amorcé la mise en œuvre des projets d'immobilisations et des programmes opérationnels prévus dans son nouveau plan tarifaire.

L'entreprise a franchi plusieurs jalons importants à l'appui du projet d'autobus à zéro émission de la Ville d'Ottawa. Elle a notamment installé des équipements et des bornes de recharge supplémentaires, modernisé les systèmes d'alimentation en électricité aux emplacements concernés et fait progresser l'aménagement d'un nouveau poste électrique qui fournira la capacité nécessaire à la recharge des autobus.

Portage Énergie, la filiale spécialisée dans la production d'énergies renouvelables, a amorcé une phase active de développement en constituant un portefeuille de projets d'énergie solaire et de stockage par batteries totalisant 800 mégawatts (MW). Cette réalisation majeure ouvre de nouvelles perspectives de croissance, tout en contribuant à répondre à la demande croissante de l'Ontario en énergie durable.

Envari, la filiale spécialisée dans les solutions énergétiques, a aidé des partenaires comme la Société de logement communautaire d'Ottawa, l'Administration de l'aéroport international d'Ottawa et les conseils scolaires du comté de Renfrew à réduire leur consommation d'énergie et leurs émissions de carbone grâce à des initiatives axées sur l'énergie durable et la décarbonation.

Au cours de sa deuxième année complète d'activité, Réseaux Hiboo, la filiale spécialisée dans les services de télécommunications, a obtenu des contrats auprès d'importants clients institutionnels et commerciaux, établi des connexions avec des points d'échange Internet stratégiques en milieu urbain et poursuivi l'expansion de son réseau de fibre optique.

Fidèle à son engagement à assurer la carboneutralité de ses activités, l'entreprise a accru la taille de son parc de véhicules électriques (VE) et achevé la construction du poste de transformation municipale de Piperville (son premier poste conçu et construit selon des méthodes à faibles émissions de carbone). Elle a par ailleurs actualisé son cadre pour les obligations vertes, ce qui lui a permis de mobiliser des capitaux pour financer des investissements dans les infrastructures de distribution ainsi que d'autres initiatives à valeur environnementale.

Hydro Ottawa a atteint un taux de satisfaction de la clientèle de 94 pour cent et maintenu l'un des taux de facturation électronique les plus élevés parmi les sociétés de distribution d'électricité de l'Ontario (83 pour cent).

L'entreprise a recueilli 152 000 $ pour Centraide de l'Est de l'Ontario et 163 000 $ pour la Clinique de soins rapides du Royal Ottawa grâce à la campagne annuelle de collecte de fonds menée par ses employés. Elle a également versé 129 000 $ dans le cadre de son Programme d'investissement communautaire afin de soutenir des organismes locaux qui s'emploient à renforcer les collectivités et à venir en aide aux groupes vulnérables.

L'Orientation stratégique 2026-2030 d'Hydro Ottawa définit un plan d'action visant à permettre à l'entreprise d'évoluer dans un environnement commercial en rapide mutation, de faire face à la hausse prévue de la demande d'électricité à long terme et de satisfaire les attentes en constante évolution de sa clientèle. La stratégie adoptée s'articule autour de cinq objectifs qui orienteront la manière dont l'entreprise réagira aux principaux facteurs de changement dans son milieu d'affaires, offrira de la valeur à ses clients et saisira les possibilités de croissance.

Citations

« En rétrospective, l'année 2025 a démontré qu'Hydro Ottawa possède la vision et la rigueur opérationnelle nécessaires pour s'adapter à des changements rapides. Après avoir tourné la page sur l'un des chapitres les plus marquants de notre histoire, nous abordons la prochaine étape avec confiance et détermination. Nous sommes particulièrement bien placés pour répondre aux besoins énergétiques croissants de notre ville en pleine expansion, tout en continuant d'offrir à notre clientèle un service fiable et durable. »

- Bernie Ashe, président du conseil d'administration

« Les investissements historiques que nous avons réalisés dans les infrastructures en 2025 jettent les bases de la croissance d'Ottawa pour les dix prochaines années. Nous nous employons maintenant à transformer notre réseau en un système énergétique moderne et plus intelligent, en mesure de répondre aux besoins liés à l'électrification de la ville. Notre engagement envers notre clientèle demeure inébranlable : nous continuerons d'assurer une alimentation en électricité sûre, fiable et durable qui soutient la prospérité d'Ottawa. »

- Bryce Conrad, président et chef de la direction

À propos du Groupe Hydro Ottawa

La Société de portefeuille Hydro Ottawa inc. [« Groupe Hydro Ottawa »] est une entreprise privée détenue entièrement par la Ville d'Ottawa. Ses champs d'activité stratégiques sont la distribution d'électricité, la production d'énergies renouvelables, les solutions énergétiques transformatrices, les services de télécommunications et les services aux entreprises. En tant que fournisseur d'énergie d'avenir et partenaire de projets clés en matière d'énergie propre, le Groupe Hydro Ottawa est résolument tourné vers l'innovation, la collectivité et la durabilité. Il possède et exploite quatre filiales principales qui incarnent sa vision d'un avenir énergétique dynamique: Hydro Ottawa limitée, société de distribution locale qui alimente en électricité plus de 377 000 clients répartis à Ottawa et à Casselman; Portage Énergie, plus grand producteur d'énergie renouvelable appartenant à une municipalité en Ontario, dont la puissance propre installée s'élève à 131 mégawatts (suffisamment pour alimenter 110 000 habitations); Envari, entreprise innovante de solutions énergétiques proposant des produits et services destinés à améliorer l'efficacité énergétique et réduire les coûts des municipalités, des clients industriels et commerciaux, des organismes gouvernementaux et des services publics; et réseaux hiboo, fournisseur de solutions de réseau à fibre optique et de services Internet qui offre aux clients de la région d'Ottawa-Gatineau une connectivité sécurisée et évolutive afin de leur assurer un avenir numérique solide.

En savoir plus : groupehydroottawa.com

SOURCE Groupe Hydro Ottawa

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