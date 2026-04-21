OTTAWA, ON, le 21 avril 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le Groupe Hydro Ottawa (Hydro Ottawa) est fier l'annoncer qu'il a été sélectionné parmi les employeurs les plus écolos au Canada pour la 15e année consécutive. Cette distinction prestigieuse souligne le double rôle que joue la compagnie d'électricité en tant que chef de file dans le domaine de la durabilité des activités et partenaire clé qui aide ses clients à faire la transition vers un avenir carboneutre.

Des employés se tiennent près du parc de véhicules électriques de leur équipe. (Groupe CNW/Groupe Hydro Ottawa)

Dans la poursuite de son objectif consistant à atteindre elle-même la carboneutralité dans ses activités, la compagnie d'électricité intensifie ses efforts internes en matière de durabilité, tout en renforçant la capacité de son réseau pour répondre à la demande d'électrification en pleine croissance. Qu'il s'agisse d'augmenter la taille de son parc de véhicules électriques (VE) ou d'étudier de façon approfondie les trajectoires des émissions de carbone de ses installations, Hydro Ottawa démontre que la transition verte est à la fois une nécessité sur le plan environnemental et un avantage sur le plan opérationnel.

Le soutien proactif d'Hydro Ottawa aux démarches de décarbonation de ses clients est au cœur de la reconnaissance reçue cette année. La compagnie d'électricité peut compter sur une équipe spécialisée qui aide les clients à réduire leur consommation d'électricité et à améliorer leur efficacité énergétique, notamment grâce à la modernisation de l'éclairage, à l'aménagement d'installations de production d'énergie solaire et au déplacement de la consommation d'énergie vers les périodes hors pointe. En utilisant le financement fédéral obtenu il y a deux ans, le Groupe Hydro Ottawa offre à ses clients commerciaux des services-conseils en audit énergétique assurés par des tiers indépendants. Les clients participants reçoivent ainsi un vaste plan de décarbonation qui leur permet d'atteindre leurs objectifs de carboneutralité.

Faits en bref

Électrification du parc de véhicules : L'équipe de dix opérateurs de terrain d'Hydro Ottawa limitée, une filiale du Groupe Hydro Ottawa, dispose de trois camionnettes électriques, ce qui en fait la première entité de l'organisation à être dotée d'un parc automobile composé entièrement de véhicules électriques. À l'heure actuelle, le Groupe a électrifié 15 % de son parc de véhicules et peut compter sur 70 bornes de recharge pour VE réparties entre ses différents bâtiments administratifs et opérationnels.

L'équipe de dix opérateurs de terrain d'Hydro Ottawa limitée, une filiale du Groupe Hydro Ottawa, dispose de trois camionnettes électriques, ce qui en fait la première entité de l'organisation à être dotée d'un parc automobile composé entièrement de véhicules électriques. À l'heure actuelle, le Groupe a électrifié 15 % de son parc de véhicules et peut compter sur 70 bornes de recharge pour VE réparties entre ses différents bâtiments administratifs et opérationnels. Économies opérationnelles : Le retrait de chaque camionnette à essence utilisée par les opérateurs de terrain permet d'économiser environ 11 000 $ en carburant et de réduire de 26 tonnes métriques les émissions annuelles de CO 2 , soit l'équivalent de la consommation d'électricité d'environ 24 ménages pendant une année.

Le retrait de chaque camionnette à essence utilisée par les opérateurs de terrain permet d'économiser environ 11 000 $ en carburant et de réduire de 26 tonnes métriques les émissions annuelles de CO , soit l'équivalent de la consommation d'électricité d'environ 24 ménages pendant une année. Décarbonation de la ville : Hydro Ottawa s'attache particulièrement à faciliter la participation des organisations de sa communauté à un avenir énergétique durable. Au cours de la dernière année de la période couverte par son Orientation stratégique, l'entreprise a contribué à la création de trajectoires de décarbonation pour plus de 150 bâtiments à Ottawa en offrant à ses clients commerciaux un plan d'électrification et d'efficacité énergétique sur 10 à 20 ans.

Hydro Ottawa s'attache particulièrement à faciliter la participation des organisations de sa communauté à un avenir énergétique durable. Au cours de la dernière année de la période couverte par son Orientation stratégique, l'entreprise a contribué à la création de trajectoires de décarbonation pour plus de 150 bâtiments à Ottawa en offrant à ses clients commerciaux un plan d'électrification et d'efficacité énergétique sur 10 à 20 ans. Leadership par l'exemple : Après avoir réalisé des études sur les trajectoires des émissions de carbone de quatre de ses principaux bâtiments, Hydro Ottawa a pris en compte les résultats ainsi obtenus dans la planification de ses immobilisations pour transformer ses propres installations en pôles à faibles émissions de carbone.

Après avoir réalisé des études sur les trajectoires des émissions de carbone de quatre de ses principaux bâtiments, Hydro Ottawa a pris en compte les résultats ainsi obtenus dans la planification de ses immobilisations pour transformer ses propres installations en pôles à faibles émissions de carbone. Production d'énergie renouvelable : Portage Énergie, la filiale d'Hydro Ottawa spécialisée dans la production d'énergie renouvelable, demeure le principal producteur d'énergie verte appartenant à une municipalité en Ontario. Grâce à la puissance de ses installations hydroélectriques et solaires et de ses centrales aux gaz d'enfouissement, qui totalise 131 mégawatts, elle produit assez d'énergie propre pour alimenter 110 000 ménages chaque année.

Portage Énergie, la filiale d'Hydro Ottawa spécialisée dans la production d'énergie renouvelable, demeure le principal producteur d'énergie verte appartenant à une municipalité en Ontario. Grâce à la puissance de ses installations hydroélectriques et solaires et de ses centrales aux gaz d'enfouissement, qui totalise 131 mégawatts, elle produit assez d'énergie propre pour alimenter 110 000 ménages chaque année. Infrastructure durable : Le siège social et les deux centres d'opérations d'Hydro Ottawa détiennent la certification LEED Or. L'énergie solaire produite sur place couvre environ 25 % de la demande énergétique de son complexe du secteur est et 80 % de celle de son complexe du secteur sud.

Le siège social et les deux centres d'opérations d'Hydro Ottawa détiennent la certification LEED Or. L'énergie solaire produite sur place couvre environ 25 % de la demande énergétique de son complexe du secteur est et 80 % de celle de son complexe du secteur sud. Valorisation des déchets : Hydro Ottawa continue de valoriser plus de 90 % de ses déchets grâce à de solides programmes de recyclage et de récupération du métal provenant des fils de cuivre, de l'acier et de l'aluminium.

Hydro Ottawa continue de valoriser plus de 90 % de ses déchets grâce à de solides programmes de recyclage et de récupération du métal provenant des fils de cuivre, de l'acier et de l'aluminium. Innovation dans le réseau : Pour soutenir la décarbonation au sein de la communauté, Hydro Ottawa conçoit des programmes axés sur l'établissement de partenariats avec ses clients pour tirer parti de leurs propres équipements, comme les VE et les batteries, afin de répondre aux besoins du réseau et d'offrir des incitatifs favorisant les choix écologiques.

Citation

« La durabilité n'est plus une option à envisager, mais bien le fondement stratégique de l'avenir de notre secteur. Notre mandat, en tant qu'entreprise, va au-delà de l'excellence opérationnelle : nous sommes les architectes d'un écosystème qui permet à nos clients de concrétiser leurs ambitions climatiques. La distinction que nous avons reçue souligne les efforts de notre personnel, dont la détermination constante à innover contribue à faire d'Ottawa une ville plus propre et plus résiliente. »

- Bryce Conrad, président et chef de la direction

À propos du Groupe Hydro Ottawa

La Société de portefeuille d'Hydro Ottawa inc. [« le Groupe Hydro Ottawa »] est une entreprise privée détenue entièrement par la Ville d'Ottawa. Ses champs d'activité stratégiques sont la distribution d'électricité, la production d'énergies renouvelables, les solutions énergétiques, les services de télécommunications et les services aux entreprises. En tant que fournisseur d'énergie d'avenir et partenaire de projets clés en matière d'énergie propre, le Groupe Hydro Ottawa est résolument tourné vers l'innovation, la collectivité et la durabilité. Il possède et exploite quatre filiales principales qui incarnent sa vision d'un avenir énergétique dynamique : Hydro Ottawa limitée, société de distribution locale qui alimente en électricité environ 372 000 clients répartis à Ottawa et à Casselman; Portage Énergie, plus grand producteur d'énergie renouvelable appartenant à une municipalité en Ontario, dont la puissance propre installée s'élève à 131 mégawatts (suffisamment pour alimenter 110 000 habitations); Envari, entreprise innovante de solutions énergétiques proposant des produits et services destinés à améliorer l'efficacité énergétique et réduire les coûts des municipalités, des clients industriels et commerciaux, des organismes gouvernementaux et des services publics; et réseaux hiboo, fournisseur de solutions de réseau à fibre optique et de services Internet qui offre aux clients de la région d'Ottawa-Gatineau une connectivité sécurisée et évolutive afin de leur assurer un avenir numérique solide.

En savoir plus : hydroottawagroup.com/fr

SOURCE Groupe Hydro Ottawa

Personne-ressource pour les médias: Susan Fekete, Gestionnaire, Médias et affaires publiques, Groupe Hydro Ottawa, 613 738-5499, poste 2345, [email protected], www.hydroottawagroup.com