Intégrer les municipalités dans l'atteinte de la carboneutralité - Projet de loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques

MONTRÉAL, le 6 juin 2024 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) salue les grands objectifs du projet de loi no 69, Loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques et modifiant diverses dispositions législatives déposé aujourd'hui par le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, monsieur Pierre Fitzgibbon.

L'UMQ souligne l'urgence de concevoir et de mettre en place rapidement un plan avec des solutions pour garantir que les municipalités disposent de l'énergie nécessaire pour développer de nouveaux logements, à la décarbonation de notre économie et pour maintenir la vitalité économique de leurs régions. Le plan devra d'ailleurs être conforme aux nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire du gouvernement du Québec. L'Union a d'ailleurs participé à plusieurs consultations et continuera de veiller à ce que les gouvernements de proximité soient reconnus comme des partenaires clés dans la gestion intégrée de l'énergie conformément au Plan énergie de l'UMQ.

« Face à la crise énergétique et à l'urgence climatique, des actions rapides sont nécessaires, mais un dialogue ouvert et transparent avec la population est essentiel pour garantir l'acceptabilité sociale des projets et des normes à venir. L'implication des citoyennes, des citoyens et des municipalités est cruciale pour réussir cette transition énergétique. Nous devons travailler ensemble pour trouver des solutions durables. » a déclaré monsieur Martin Damphousse, président de l'UMQ et maire de Varennes.

L'Union examinera attentivement les dispositions du projet de loi, notamment celles concernant la production, la distribution et la vente autonome d'énergie. Il est crucial que cette option soit encadrée adéquatement afin de respecter les outils d'aménagement du territoire et les orientations des conseils municipaux.

