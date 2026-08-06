INTCO Medical reconnue dans le Sustainability Yearbook (édition Chine) 2025 de S&P Global pour ses progrès en matière d'ESG

ZIBO, Chine, 6 août 2026 /CNW/ - INTCO Medical (« la Société »), un chef de file mondial en matière de gants jetables, a été inclus dans le Sustainability Yearbook (édition Chine) 2025 de S&P Global et reconnu comme un moteur de l'industrie pour ses progrès en matière d'ESG, reflétant les progrès continus de la Société en matière de performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

À la suite de cette reconnaissance, INTCO Medical a publié son rapport ESG 2025, qui décrit les progrès réalisés en matière de fabrication écologique, de développement des collaborateurs, d'engagement communautaire et de transparence en matière de gouvernance.

« Le développement durable dans le secteur des soins de santé se reflète en fin de compte dans la capacité d'une entreprise à répondre aux besoins mondiaux en matière de santé de façon fiable et responsable et avec une qualité constante », a déclaré un représentant ESG d'INTCO Medical. « Cette reconnaissance confirme nos progrès continus en matière d'ESG. Nous continuerons d'intégrer la durabilité dans la recherche et le développement, la fabrication, les opérations et la collaboration mondiale afin de renforcer la compétitivité à long terme et de créer une valeur durable pour les clients, les employés, les partenaires et les communautés. »

Le Sustainability Yearbook de S&P Global reconnaît les entreprises évaluées dans le cadre de son Corporate Sustainability Assessment, qui mesure la performance en matière de durabilité propre à chaque secteur d'activité. L'inclusion d'INTCO Medical reflète les progrès réalisés tant dans la divulgation ESG que dans les pratiques opérationnelles.

Les efforts environnementaux d'INTCO Medical en 2025 ont porté sur une fabrication à plus faible empreinte carbone et une utilisation plus efficace des ressources. Selon le rapport ESG de la Société, les émissions de carbone par gant ont chuté de 11,14 % sur un an pour atteindre 18,14 grammes d'équivalent en dioxyde de carbone, tandis que la consommation d'eau par gant a diminué de 6,88 % pour s'établir à 0,20 litre. La Société a également généré 12 537,23 MWh d'électricité renouvelable à partir de l'énergie solaire et éolienne, ce qui favorise une plus grande efficacité énergétique et une utilisation d'énergie propre dans la production.

Sur le plan social, INTCO Medical a continué d'investir dans ses collaborateurs et ses communautés. En 2025, les femmes représentaient 58 % de ses 12 941 employés, dont 35 % de la direction et 56 % de la haute direction, tandis que la couverture de formation des employés atteignait 100 %, avec une moyenne de 31,55 heures par personne. La Société a également soutenu la santé publique, l'éducation et l'aide aux personnes en situation de handicap, ses dons caritatifs cumulatifs dépassant 11,3 millions de dollars américains.

En matière de gouvernance, INTCO Medical a continué de renforcer la gouvernance du conseil d'administration, la gestion des risques et les processus de contrôle interne, tout en améliorant la communication avec les parties prenantes dans l'ensemble de ses activités mondiales. Elle a également intégré davantage la durabilité dans la gestion des fournisseurs, l'engagement des clients et la production de rapports ESG multilingues, contribuant ainsi à renforcer la transparence, la confiance et la résilience à long terme.

Pour INTCO Medical, la reconnaissance confirme les progrès réalisés tout en soulignant que la durabilité est une démarche continue. S'appuyant sur cette dynamique, la Société poursuivra ses efforts en matière de développement durable en misant sur l'innovation, des opérations plus respectueuses de l'environnement et une gouvernance plus solide dans l'ensemble de ses activités mondiales.

SOURCE INTCO Medical

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