Un don combiné de cinq millions de dollars permet d'établir l'Initiative Intact pour la résilience en santé

MONTRÉAL, le 12 nov. 2024 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX: IFC) vient d'annoncer qu'elle fait un don de cinq millions de dollars pour appuyer l'Initiative Intact pour la résilience en santé, un projet phare qui est au cœur du tout premier Centre d'excellence en maladies infectieuses au Canada consacré à la santé mère-enfant. Cette initiative sera menée dans le cadre d'un partenariat stratégique entre le Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine, l'un des plus grands centres hospitaliers pédiatriques en Amérique du Nord, et la Faculté de médecine de l'Université de Montréal (UdeM), l'une des premières facultés de médecine francophones au monde.

Le don combine celui de quatre millions de dollars d'Intact et la contribution d'un million de dollars de Charles Brindamour, chef de la direction d'Intact Corporation financière, et de Louis Gagnon, chef de la direction d'Intact au Canada. Ces dons personnels s'inscrivent dans le cadre de dons plus importants de la famille Brindamour au CHU Sainte-Justine et de la famille Gagnon à l'UdeM.

« Notre soutien pour cette initiative unique montre l'engagement continu d'Intact à bâtir des collectivités résilientes et à contribuer activement à façonner un avenir meilleur. En investissant dans le bien-être des collectivités dans les régions où nous sommes présents au Québec, au Canada et dans le monde, nous agissons concrètement pour faire avancer les choses et avoir des retombées durables pour toute la société », affirme Charles Brindamour, chef de la direction d'Intact. « Ce partenariat montre que les grandes entreprises et les établissements de santé et d'éducation renommés peuvent unir leurs forces pour s'attaquer aux grands enjeux de société », ajoute M. Brindamour, également coprésident de la campagne de financement Voir Grand de la Fondation CHU Sainte-Justine.

« Pour nous, l'assurance doit s'intéresser aux personnes, pas aux choses. L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans la continuité de nos investissements pour améliorer la résilience des collectivités et témoigne de notre engagement continu envers la générosité, l'une des valeurs d'Intact », souligne Louis Gagnon, chef de la direction d'Intact au Canada et coprésident de la campagne de financement L'heure est brave de l'Université de Montréal. Il ajoute : « Bâtir des collectivités résilientes bénéficie à tout le monde. Les avancées essentielles dans la recherche et les soins cliniques résultant de ce partenariat accéléreront le soutien en santé pour les familles à risque au Québec et au Canada ».

Grâce aux leçons tirées de la pandémie mondiale de COVID-19, le Centre d'excellence en maladies infectieuses CHU Sainte-Justine x UdeM vise à améliorer l'accès au diagnostic, à la prévention et au traitement des maladies infectieuses des populations vulnérables. Le centre développera des stratégies et des interventions préventives pour améliorer le bien-être des groupes à risque en faisant des découvertes scientifiques, en créant de nouveaux traitements et en formant la prochaine génération de cliniciens et de chercheurs en maladies infectieuses. L'Initiative Intact pour la résilience en santé se penche de manière proactive sur la menace croissante des maladies infectieuses et leurs effets sur la santé publique et les femmes enceintes et des enfants prématurés à risque.

Citations

« Face aux grands défis tant sociaux qu'économiques et aux grandes opportunités à la fois scientifiques et technologiques qui se présentent à nous aujourd'hui, la philanthropie est plus essentielle que jamais comme moteur d'innovation. L'engagement visionnaire d'Intact et la générosité exemplaire des familles Brindamour et Gagnon transmettent un héritage de santé durable à l'ensemble de notre société et aux générations futures. Nous remercions aussi Charles Brindamour pour sa mobilisation à titre de coprésident de la campagne de financement Voir Grand, dont il ne saurait être un ambassadeur d'impact plus inspirant. »

Delphine Brodeur

présidente et directrice générale

la Fondation CHU Sainte-Justine

« Malgré les avancées en médecine et en santé publique, les enjeux liés aux maladies infectieuses sont nombreux et grandissants. Grâce au soutien d'Intact, et en conjuguant nos expertises de pointe en santé mère-enfant avec celles de l'Université de Montréal, le Centre d'excellence en maladies infectieuses permettra de mieux soutenir toutes les populations, y compris les plus vulnérables, et d'optimiser nos approches en recherche, prévention, diagnostic et traitement des infections, pour transformer la vie de générations. »

Isabelle Demers

présidente-directrice générale

CHU Sainte-Justine

« L'Université de Montréal, le CHU Sainte-Justine et Intact unissent leurs forces pour augmenter la résilience de nos communautés face aux crises sanitaires d'aujourd'hui et de demain. Grâce à la vision et à la générosité d'Intact, le Centre d'excellence en maladies infectieuses, qui regroupe les expertises de l'Université et de son centre hospitalier affilié, pourra prendre son envol. Ensemble, nous protégerons mieux les populations vulnérables contre les prochaines pandémies et nous nous attaquerons au défi urgent de la résistance aux antibiotiques. Je remercie Intact, de même que les familles Gagnon et Brindamour pour ce geste de confiance envers nos équipes. »

Daniel Jutras

recteur de l'Université de Montréal



« Cette généreuse contribution d'Intact et de ses hauts dirigeants s'inscrit parfaitement dans notre vision de la recherche fondamentale, du laboratoire jusqu'au chevet du patient. L'Initiative Intact pour la résilience en santé s'appuie sur notre tradition d'excellence en recherche et notre expertise unique pour le développement de nouveaux antibiotiques et la prévention des infections. Face aux défis croissants des changements climatiques et de leurs impacts sur la santé, c'est en unissant nos forces que nous pourrons bâtir une santé durable pour tous. »

Patrick Cossette

doyen de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal

