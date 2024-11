Le plus important fournisseur d'assurance habitation et automobile devient un partenaire fondateur de la Ligue professionnelle de hockey féminin au Canada

TORONTO, le 27 nov. 2024 /CNW/ - Intact Corporation financière et la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) ont annoncé aujourd'hui qu'Intact Assurance devient un partenaire fondateur de la ligue. Dans le cadre d'une entente pluriannuelle, Intact sera le partenaire d'assurance habitation et automobile officiel de la LPFH au Canada, soutenant ainsi les trois équipes canadiennes : la Victoire de Montréal, la Charge d'Ottawa et les Sceptres de Toronto.

Intact est fière d'être un leader dans la croissance de la ligue, qui entame sa deuxième saison. Intact collaborera avec la LPHF pour qu'il soit plus facile pour les jeunes de milieux défavorisés d'assister aux parties de hockey et pour que les filles aient plus d'occasions de jouer. Le partenariat cadre avec la valeur de respect d'Intact, qui incite à voir la diversité comme une force, à favoriser l'inclusion et à collaborer. L'entreprise a ainsi voulu renforcer son engagement à l'égard de l'inclusion et de la parité de genres pour que les employé•es et les dirigeant•es représentent la diversité des collectivités qu'elle sert.

« Notre partenariat avec la LPHF n'investit pas seulement dans le sport féminin; il investit dans un avenir plus inclusif et équitable pour toutes les femmes dans la carrière de leur choix », raconte Imen Zitouni, première vice-présidente et chef du marketing d'Intact. Elle ajoute : « Ce n'est que le début pour le sport professionnel féminin au Canada et nous avons à cœur d'aider à ouvrir la voie aux femmes ».

« Le rôle d'Intact en tant que partenaire fondateur vient solidifier les bases de la LPHF », affirme Amy Scheer, première vice-présidente des opérations commerciales de la Ligue. « Son engagement envers la diversité et l'inclusion cadre parfaitement avec notre mission de bâtir un avenir durable et prospère pour le hockey féminin. Ce partenariat est déterminant pour que nos athlètes continuent d'exceller ».

Investir dans les collectivités

Intact investit depuis de nombreuses années dans les collectivités où elle est présente. Depuis 2006, elle fait équipe avec Patinage de vitesse Canada pour aider les patineur•euses de vitesse à repousser leurs limites, du niveau amateur jusqu'à l'équipe nationale. Intact est aussi un commanditaire de longue date et un partenaire nominatif du Centre de glaces Intact Assurance, où les gens de Québec peuvent aller s'amuser et faire du patinage de vitesse. Le centre propose des programmes sportifs pour tous les âges et niveaux, y compris le patinage de vitesse, le hockey, le patinage artistique et la course.

Investir dans les gens

Depuis presque vingt ans, Intact se dote de bases solides pour la diversité, l'équité et l'inclusion en tablant sur la sensibilisation et diverses initiatives, comme les réseaux d'employés. Elle tâche de créer un milieu de travail où les femmes occupent des postes de direction et bénéficient toutes du soutien nécessaire pour progresser et s'épanouir, peu importe où elles en sont dans leur carrière. Chez Intact au Canada, 44 % des postes de vice-présidence et d'échelons supérieurs sont occupés par des femmes. L'entreprise est également certifiée platine par La Gouvernance au Féminin. Seulement dix organisations au Canada reçoivent cette distinction pour avoir atteint la parité au sein de leur conseil d'administration et de leur équipe de direction, tout en mettant en place des initiatives qui permettent à toutes les femmes de s'épanouir et de progresser.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada, l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée dans le monde et, avec RSA, un chef de file au Royaume-Uni et en Irlande. Intact a connu une croissance interne et par acquisition, et ses primes annuelles totalisent plus de 22 milliards de dollars.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à des agences et à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive BrokerLink. Par l'entremise de belairdirect, Intact distribue ses produits d'assurance directement aux consommateurs. Intact offre également des solutions d'assurance pour les groupes d'affinité par l'intermédiaire de groupes d'affinité, de l'assurance voyage, ainsi que des produits d'assurance uniques et taillés sur mesure par le biais d'Intact Prestige.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion.

Au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe, Intact offre des solutions d'assurance pour les particuliers et les entreprises ainsi que d'assurance spécialisée sous les marques de RSA, NIG et FarmWeb.

À propos de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF)

La Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) est une ligue professionnelle de hockey sur glace d'Amérique du Nord composée de six équipes, soit Boston, Minnesota, Montréal, New York, Ottawa et Toronto, chacune ayant des équipes composées des meilleures joueuses de hockey au monde. Lancée le 1er janvier 2024, la LPHF a battu de nombreux records d'affluence et détient le record mondial pour un match de hockey féminin. Lors de sa saison inaugurale, la ligue a été reconnue par le Sports Business Journal comme la percée sportive de l'année 2024. Visitez le site thepwhl.com pour acheter des billets et des articles, et abonnez-vous aux infolettres de la LPHF pour recevoir les dernières nouvelles de la ligue. Suivez la ligue sur toutes les plateformes de médias sociaux @thepwhlofficial et via les comptes des six équipes.

La LPHF, le logo de la LPHF et les noms et logos des équipes de la LPHF sont des marques de commerce de la LPHF. LPHF 2024. Tous droits réservés.

