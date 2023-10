SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER, QC, le 5 oct. 2023 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX: IFC) annonce qu'elle ajoutera son soutien à celui des gouvernements canadien et québécois pour l'initiative de Conservation de la nature Canada (CNC) visant à protéger près de 200 hectares de milieux humides dans la région de la Capitale-Nationale.

Au cours des dernières années, le Québec a subi de nombreux phénomènes météorologiques violents, dont des inondations, des tempêtes de verglas, des épisodes canicules et des incendies de forêt. Pour atténuer l'effet de ce genre d'événements météo extrêmes sur les gens, les entreprises et les collectivités, les infrastructures naturelles jouent un rôle fondamental.

Protéger les milieux humides, comme la Grande tourbière de la Jacques-Cartier, est un geste qui contribue à la résilience climatique. Ils représentent un important puits de carbone et un îlot de fraîcheur en temps de canicule, en plus d'absorber une grande quantité d'eau et ainsi contribuer à réduire les risques d'inondation lors de précipitations abondantes.

« Comme assureur, nous savons que la résilience passe notamment par l'adaptation aux changements climatiques. Quand on s'intéresse de plus près aux pluies abondantes, on constate qu'elles sont aujourd'hui 50 % plus probables, par rapport aux années 2000. Pour s'ajuster à cette situation, les milieux naturels, comme la Grande tourbière de la Jacques-Cartier, sont de précieux alliés qu'il est crucial de protéger. Notre partenariat à long terme avec Conservation de la nature Canada est un élément clé de l'engagement d'Intact à bâtir des collectivités résilientes », explique Frédéric Cotnoir, premier vice-président exécutif et chef des affaires juridiques d'Intact Corporation financière.

« L'acquisition d'une importante superficie de la Grande tourbière de la Jacques-Cartier est le fruit du travail soutenu de plusieurs partenaires qui l'ont identifiée comme un lieu prioritaire pour la conservation. La rareté de ce type de tourbière dans le sud du Québec, les menaces qui pèsent sur elle, ainsi que ses habitats peu perturbés par l'activité humaine sont quelques-unes des raisons de cette identification. Cette réalisation est un jalon pour la conservation de la nature dans la région, et nous espérons que cela favorisera la réalisation de projets similaires dans les environs, car il y a urgence d'agir », souligne Claire Ducharme, vice-présidente au Québec à Conservation de la nature Canada.

Ce projet de Conservation de la nature Canada est un exemple de toute l'attention que porte Intact à l'adaptation aux changements climatiques et de ses efforts tangibles pour renforcer la résilience climatique des collectivités. Grâce à son partenariat de huit millions de dollars sur cinq ans avec Conservation de la nature Canada, Intact aide à préserver et restaurer des milieux naturels, comme des tourbières et des marais partout au Canada - un milieu humide à la fois.

Pour en savoir plus sur notre engagement à rendre les collectivités plus résilientes, consultez le microsite du rapport sur notre contribution à la société.

Enracinée au Québec, Intact compte plus de 7500 employés et un réseau de plus de 360 cabinets de courtage qui offrent un service hors pair dans toutes les régions québécoises. Intact est le plus important fournisseur d'assurance au Québec avec environ 4,3 milliards de primes directes souscrites.

La Grande tourbière de la Jacques-Cartier

Avec l'appui de partenaires financiers, CNC a acquis près de 200 hectares de la Grande tourbière de la Jacques-Cartier, l'une des dernières tourbières à l'état naturel de la région de la Capitale-Nationale. Ce terrain nouvellement protégé, situé à 40 km au nord-ouest de Québec, fait deux fois la taille des plaines d'Abraham et permet de tripler l'aire que CNC a déjà contribué à protéger dans ce secteur. Au total, près de 60 % de la tourbière est maintenant protégée. En plus de limiter les risques d'inondation pour les communautés avoisinantes, la tourbière contribue à la bonne qualité de l'eau dans le secteur et abrite de nombreuses espèces végétales et animales, dont certaines sont en situation précaire. La tourbière est aussi un lieu de prédilection pour les adeptes de randonnée et les cyclistes qui empruntent la Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada, l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée dans le monde et, avec RSA, un chef de file au Royaume-Uni et en Irlande. La société a connu une croissance interne et par acquisition, et ses primes annuelles totalisent plus de 21 milliards de dollars.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive BrokerLink, et directement aux consommateurs par belairdirect. Intact offre également des solutions d'assurance pour les groupes d'affinité par l'intermédiaire de Johnson Assurance.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion.

Au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe, Intact offre des solutions d'assurance pour les particuliers et les entreprises ainsi que d'assurance spécialisée sous les marques de RSA.

SOURCE Intact Corporation financière

Renseignements: Relations avec les médias : L'équipe des relations médias d'Intact Corporation financière, 514 985-7165, [email protected]