Le partenariat philanthropique de 2 millions de dollars portera sur la recherche comportementale visant à favoriser le bien-être au travail et à faire progresser des études essentielles sur les organisations prospères

OTTAWA, ON, le 30 avril 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Intact Corporation financière, le chef de la direction d'Intact au Canada, Louis Gagnon, et l'École de gestion Telfer de l'Université d'Ottawa annoncent un don de 2 millions de dollars en soutien à la recherche sur le comportement humain au Laboratoire Triple I. Ces recherches de pointe aideront à leur tour d'autres organisations à créer des milieux de travail sains et agréables.

Louis Gagnon, chef de la direction d’Intact au Canada, en compagnie des co-fondatrices du Laboratoire Triple I (de gauche à la droit), Jennifer Dimoff, Jane O’Reilly, Silvia Bonaccio et Meredith Rocchi pour annoncer un don le 30 avril. (Groupe CNW/Intact Financial Corporation (News Releases)) Louis Gagnon, chef de la direction d’Intact Canada, en compagnie du doyen de l’École Telfer, Stéphane Brutus et du recteur de l’Université d’Ottawa, Jacques Frémont, pour annoncer un don le 30 avril. (Groupe CNW/Intact Financial Corporation (News Releases))

Grâce à ce don, le laboratoire recevra 1,75 million de dollars sur cinq ans, ce qui lui permettra de mettre à profit ses outils technologiques pour effectuer de nouvelles recherches théoriques et pratiques sur l'inclusion et le bien-être. Les sujets de recherche comprennent la santé mentale au travail, les handicaps invisibles ainsi que la manière de favoriser le sentiment d'appartenance du personnel au travail. Cette initiative comporte également un montant de 250 000 $ en appui aux grandes priorités de Telfer, notamment l'octroi de bourses d'études aux meilleurs talents.

Situé au pavillon Desmarais, sur le campus principal de l'Université d'Ottawa, le Laboratoire Triple I est l'un des laboratoires de recherche comportementale les plus grands et avancés du Canada. Il est doté d'outils technologiques de pointe en matière d'observation qui permettent de mener des recherches dans des espaces de travail et sociaux simulés. Fondé en 2024 par une équipe de recherche dirigée par des femmes, le laboratoire s'inscrit dans la vision de Telfer d'un Canada plus heureux, où l'accessibilité des milieux de travail et le bien-être du personnel sont des priorités.

« Toutes les organisations, peu importe leur taille, doivent mettre le bien-être de leur personnel au premier plan afin de prospérer à long terme », déclare Jacques Frémont, recteur et vice-chancelier de l'Université d'Ottawa. « Je me réjouis de ce partenariat avec une grande entreprise canadienne qui fera avancer les connaissances et la compréhension des pratiques inclusives. Le bien-être et l'inclusion sont des valeurs centrales pour notre université. »

Jane O'Reilly, directrice et cofondatrice du Laboratoire Triple I, affirme : « En posant des questions essentielles et en utilisant des connaissances fondées sur des preuves pour mieux comprendre comment améliorer les pratiques inclusives, l'équipe du laboratoire souhaite avoir une incidence réelle sur la manière dont les organisations mènent leurs opérations au Canada et ailleurs. »

Pour Louis Gagnon, chef de la direction d'Intact au Canada, ce partenariat correspond à la raison d'être d'Intact d'aider les gens, les entreprises et la société à aller de l'avant dans les bons moments et à être résilients dans les moments. Il s'inscrit également dans l'objectif d'Intact d'avoir des employés engagés et d'être un employeur de choix. « Appuyer les travaux du Laboratoire Triple I nous tient à cœur, parce que nous nous soucions réellement du bien-être de nos équipes et de l'ensemble de la population canadienne. Ces recherches cadrent avec nos valeurs de respect, y compris le fait que nous voyons la diversité comme une force, et elles renforcent notre engagement à bâtir des collectivités », affirme M. Gagnon.

Stéphane Brutus, doyen de l'École de gestion Telfer, reconnait que la santé, la productivité et le bien-être au travail sont interdépendants. Selon lui, ce partenariat philanthropique avec Intact fera en sorte que la recherche évaluée par des pairs continue d'éclairer les pratiques et les politiques au Canada.

« L'École Telfer est reconnaissante envers Intact et le leadership de Louis en matière de bien-être au travail, car il existe un besoin profond de connaissances fondées sur des données pour orienter la prise de décision et la stratégie dans notre monde en constante évolution », explique le doyen.

Autres citations

« Notre partenariat avec Intact nous aidera à tirer parti des capacités uniques du Laboratoire, à attirer les meilleurs talents grâce à des bourses d'études supérieures ainsi qu'à financer la diffusion efficace et en temps opportun des connaissances, afin que les décisionnaires des secteurs public et privé au Canada aient accès aux résultats de nos recherches. Le Laboratoire deviendra un espace phare pour Telfer et l'Université d'Ottawa, en attirant de grands noms de la recherche ainsi que la relève étudiante pour mener des études comportementales de pointe visant à favoriser le développement de meilleures pratiques organisationnelles.

Jane O'Reilly, directrice et cofondatrice du Laboratoire Triple I, boursière Ian-Telfer sur le bien-être au travail

« D'ici cinq ans, nous espérons que le Laboratoire deviendra un carrefour de recherche collaborative multidisciplinaire et de partenariats industriels, et qu'il accueillera une communauté de recherche qui récolte, interprète et diffuse les données dans des publications réputées ainsi qu'auprès des employeurs et des communautés, ici comme à l'international. Cela contribuera à créer des environnements plus inclusifs où les gens ne sont pas simplement en mode survie, mais où ils s'épanouissent. »

Jennifer Dimoff, cofondatrice du Laboratoire Triple I, titulaire de la bourse professorale Kathryn-Tremblay pour le leadership en santé mentale et mieux-être au travail

« Grâce aux outils technologiques de pointe qui nous permettent d'observer les comportements en temps réel des deux côtés de la relation d'apprentissage, nous sommes en mesure de cerner les éléments qui soutiennent l'équité en matière d'apprentissage ainsi que les obstacles cachés. Ces connaissances nous permettent de concevoir des pratiques d'enseignement plus inclusives qui répondent aux besoins des apprenantes et apprenants dans leur situation actuelle, plutôt de les inciter à se conformer à des normes obsolètes à l'aide de pratiques désuètes. »

Meredith Rocchi, cofondatrice du Laboratoire Triple I, professeure adjointe, Département de communication

« L'accélération des activités de notre laboratoire nous permettra de former la relève à tous les niveaux, des études de premier cycle aux études doctorales et postdoctorales. Ces étudiantes et étudiants représentent la prochaine génération en recherche, mais également en gestion et en supervision. Notre intention est de leur donner les outils qui leur permettront d'utiliser les meilleures pratiques en matière d'inclusion dans leurs propres milieux de travail. »

Silvia Bonaccio, vice-doyenne à la recherche de l'École de gestion Telfer, cofondatrice du Laboratoire Triple I et titulaire de la bourse professorale Ian-Telfer en psychologie du travail et des organisations

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada, l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée ayant une expertise dans le monde, et un chef de file de l'assurance des entreprises au RU et en Irlande. La Société a connu une croissance interne et par acquisition, et ses primes directes souscrites (PDS) opérationnelles annuelles totalisent près de 24 milliards $.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à des agences et à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive BrokerLink. Par l'entremise de belairdirect, Intact distribue ses produits d'assurance directement aux consommateurs. Intact offre également des solutions d'assurance pour les groupes d'affinité par l'intermédiaire de groupes d'affinité ainsi que des produits d'assurance uniques et taillés sur mesure à des clients fortunés par l'intermédiaire d'Intact Prestige.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion.

Au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe, Intact offre des solutions d'assurance pour les particuliers et les entreprises ainsi que d'assurance spécialisée sous les marques de RSA, 123.ie, NIG et FarmWeb.

À propos du Laboratoire Triple I

En activité depuis 2024, le Laboratoire Triple I est le fruit d'une collaboration entre les équipes de recherche de l'École de gestion Telfer et de la Faculté des arts de l'Université d'Ottawa. Les trois « I » signifient inclusion, interaction et intervention. Conçu selon les principes de « laboratoire vivant », il permet d'étudier les interactions favorisant l'inclusion sociale pour faire du Canada un pays meilleur et plus accueillant. Le Laboratoire met également à l'essai des stratégies d'intervention fondées sur la théorie qui ont pour but d'accroître cette inclusion dans divers espaces, notamment au travail et en classe.

À propos de l'École de gestion Telfer

L'École de gestion Telfer est un établissement bilingue à forte intensité de recherche qui cultive les connaissances fondées sur les données et outille la relève en plein cœur de la capitale nationale. Telfer compte plus de 5 000 étudiantes et étudiants, 218 membres du corps professoral et du personnel ainsi que 35 000 personnes diplômées. Ses programmes et initiatives de recherche contribuent à faire du Canada un pays plus vert, plus en santé, plus heureux et plus prospère pour tout le monde.

