Le plus important fournisseur d'assurance habitation et automobile devient un partenaire fondateur de la SLN au Canada

TORONTO, le 5 mars 2025 /CNW/ - Intact Corporation financière et la Super Ligue du Nord (SLN) ont annoncé aujourd'hui qu'Intact Assurance devient un partenaire fondateur de la SLN, la première ligue professionnelle de soccer féminin au Canada. Il s'agit de la deuxième commandite d'envergure d'Intact pour soutenir l'essor du sport féminin professionnel au Canada, après son partenariat récemment annoncé avec la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF).

Dans le cadre d'une entente pluriannuelle, Intact Assurance sera un partenaire fondateur de la SLN et collaborera avec la ligue à des initiatives communautaires pour rendre l'expérience du soccer plus accessible aux membres des communautés défavorisées. Intact a également annoncé aujourd'hui qu'elle sera partenaire de trois clubs de la ligue : les Roses de Montréal, le CF Rapide d'Ottawa et l'AFC Toronto.

Ce partenariat contribuera à l'avancement de la reconnaissance des femmes dans le sport et s'inscrit dans l'engagement continu d'Intact à investir dans un avenir plus inclusif et équitable pour toutes les femmes dans la carrière de leur choix.

« À l'approche de la Journée internationale des femmes, nous sommes ravis d'annoncer notre deuxième partenariat visant à accélérer l'essor du sport féminin professionnel au Canada. Intact investit dans le sport féminin parce que c'est non seulement une décision d'affaires judicieuse, mais aussi un moyen efficace de contribuer à un avenir plus équitable et prometteur », a déclaré Imen Zitouni, première vice-présidente et chef du marketing d'Intact. « En appuyant ces modèles exemplaires, nous souhaitons inspirer la prochaine génération d'athlètes et apporter des changements positifs dans nos collectivités. »

« La Super Ligue du Nord est née de l'idée que l'investissement dans le sport féminin professionnel change vraiment les choses, pas seulement pour les athlètes sur le terrain, mais aussi pour l'ensemble de l'écosystème du sport. Avoir un partenaire résolu comme Intact Assurance, qui partage notre vision de l'équité et de l'accessibilité, contribue à promouvoir le sport et à inspirer la prochaine génération », a déclaré Diana Matheson, fondatrice et directrice de la croissance de la Super Ligue du Nord. « Ensemble, nous faisons du soccer féminin professionnel un secteur dynamique du paysage sportif canadien. »

La première saison de la Super Ligue du Nord commencera le 16 avril avec un match d'ouverture historique entre le Vancouver Rise FC et le Calgary Wild FC au stade BC Place.

Investir dans l'équité des genres dans le sport

Intact s'engage à favoriser l'équité des genres grâce à des investissements dans des partenariats sportifs dans les collectivités qu'elle sert. En 2024, Intact est devenue un partenaire fondateur de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) au Canada. Dans le cadre de ce partenariat, Intact collabore avec la LPHF pour qu'il soit plus facile pour les jeunes de milieux défavorisés d'assister aux matchs de hockey et pour que les filles aient plus d'occasions de jouer. Et en janvier 2025, Intact a appuyé quatre ateliers de hockey de la LPHF durant des journées pédagogiques. De jeunes athlètes ont ainsi pu développer leurs habiletés dans ce sport aux côtés d'entraîneurs et d'entraîneuses et de joueuses de la LPHF et dans un environnement inclusif et stimulant.

Investir dans les gens

Le respect est une des valeurs d'Intact. Pour nous, cela veut dire voir la diversité comme une force, favoriser l'inclusion et encourager la collaboration. Intact tâche ainsi de créer un milieu de travail où les femmes bénéficient toutes du soutien nécessaire pour progresser et s'épanouir, peu importe où elles en sont dans leur carrière. Au Canada, près de 45 % des postes de vice-présidence et d'échelons supérieurs chez Intact sont occupés par des femmes. L'entreprise est également certifiée platine par La Gouvernance au Féminin. Seulement dix organisations au Canada ont reçu cette distinction pour avoir atteint la parité au sein de leur conseil d'administration et de leur équipe de direction, tout en mettant en place des initiatives qui permettent à toutes les femmes de s'épanouir et de progresser.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada, l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée ayant une expertise dans le monde, et un chef de file de l'assurance des entreprises au RU et en Irlande. La Société a connu une croissance interne et par acquisition, et ses primes directes souscrites (PDS) opérationnelles annuelles totalisent près de 24 milliards $.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à des agences et à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive BrokerLink. Par l'entremise de belairdirect, Intact distribue ses produits d'assurance directement aux consommateurs. Intact offre également des solutions d'assurance pour les groupes d'affinité par l'intermédiaire de groupes d'affinité ainsi que des produits d'assurance uniques et taillés sur mesure à des clients fortunés par l'intermédiaire d'Intact Prestige.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion.

Au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe, Intact offre des solutions d'assurance pour les particuliers et les entreprises ainsi que d'assurance spécialisée sous les marques de RSA, 123.ie, NIG et FarmWeb.

À propos de la Super Ligue du Nord (SLN)

La Super Ligue du Nord est la ligue de soccer professionnel féminin de premier plan du Canada. Elle vise à offrir des opportunités de haut niveau aux athlètes et à inspirer la prochaine génération de joueuses et de partisans. Avec des clubs dans des marchés clés à travers le pays, la SLN est engagée à développer le sport et à mettre en valeur l'incroyable talent au sein de la communauté du soccer canadien. Les abonnements de saison sont maintenant en vente pour les six clubs du circuit. Pour plus de détails, visitez le https://fr.nsl.ca/.

SOURCE Intact Corporation financière

Relations avec les médias, Caroline Audet, Directrice Relations médias et affaires publiques, 416-227-7905 / 514-985-7165, [email protected] ; Relations avec les médias de la Super Ligue du Nord, Greg McIsaac, Junction Communications, [email protected], 416-458-3591