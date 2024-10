Intact investit 2,25 millions de dollars sur cinq ans pour la création d'un pôle en cybersécurité

MONTRÉAL, le 2 oct. 2024 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX : IFC) est fière d'annoncer un investissement de 2,25 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir la création du Pôle d'expertises en cybersécurité Intact de l'Université de Sherbrooke, au Québec. Grâce à ce partenariat, Intact montre la voie en investissant dans la recherche, la formation et l'éducation du public afin d'aider la société à devenir plus résiliente sur le plan de la cybersécurité et du numérique.

« Bâtir la résilience fait partie de notre raison d'être. En tant que plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada, les menaces croissantes que représente la cybercriminalité pour les familles et les entreprises sont au cœur de nos préoccupations, déclare Patrick Barbeau, chef de l'exploitation d'Intact Corporation financière. Nous savons que pour nous attaquer à ce problème, nous avons besoin d'une approche collaborative pour mieux comprendre les risques émergents en matière de cybersécurité et d'investir dans des solutions concrètes. »

Le Pôle d'expertises en cybersécurité Intact sera structuré autour de trois volets majeurs : la recherche, la formation et le partage des connaissances avec les Canadiens par le biais d'un pôle public. Cette collaboration apportera plusieurs avantages à la société, notamment en permettant de découvrir de nouvelles techniques de détection des menaces, de faire passer les avancées plus rapidement de l'idéation à l'application et de partager les connaissances pour renforcer la résilience de la société. En établissant des relations étroites avec des universités de premier plan, Intact encourage également la prochaine génération d'experts en cybersécurité.

« Ce partenariat dépasse le cadre technologique et porte avant tout sur les gens. La collaboration et l'échange de pratiques et de savoirs sont cruciaux pour rester à la pointe de l'innovation et bâtir un avenir plus sûr et résilient pour notre entreprise, nos clients et nos communautés », ajoute M. Barbeau.

Intact à la pointe de l'excellence numérique

Intact est à la pointe de l'innovation et de la technologie, s'appuyant sur plus d'une décennie d'investissements stratégiques dans l'accélération numérique, l'intelligence artificielle (IA), l'apprentissage automatique et l'expérience client.

Intact vise à être le meilleur centre d'intelligence artificielle en assurance au monde et d'avoir trois clients sur quatre qui interagissent de manière numérique. En 2016, la société a créé son Lab qui compte près de 1 000 spécialistes en intelligence artificielle, en données, en numérique et en expérience client et utilisateur qui travaillent tous ensemble vers un but commun, celui d'accélérer les offres centrées sur les clients et d'offrir des expériences hors du commun.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada, l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée dans le monde et, avec RSA, un chef de file au Royaume-Uni et en Irlande. La société a connu une croissance interne et par acquisition, et ses primes annuelles totalisent plus de 22 milliards de dollars.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive BrokerLink, et directement aux consommateurs par belairdirect. Intact offre aussi des solutions d'assurance pour les groupes d'affinité par l'intermédiaire de ses groupes d'affinité, de l'assurance voyage ainsi que de l'assurance spécialisée par l'intermédiaire d'Intact Prestige.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion.

Au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe, Intact offre des solutions d'assurance pour les particuliers et les entreprises ainsi que d'assurance spécialisée sous les marques de RSA, NIG et FarmWeb.

SOURCE Intact Corporation financière

