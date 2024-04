Plus de la moitié des parties prenantes d'Intact dans le monde reconnaît son leadership dans le développement de collectivités résilientes sur les plans climatique et économique

TORONTO, le 22 avril 2024 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX : IFC) est fière d'annoncer que son rapport sur sa contribution à la société et ses engagements ESG 2023 est maintenant en ligne au www.intactfc.com. Le rapport comprend également la déclaration annuelle 2023 d'Intact et de ses filiales pertinentes.

Dans son rapport, Intact illustre comment elle honore son mandat de contribution à la société et comment les questions ESG font partie intégrante de sa stratégie d'entreprise et de ses trois grands objectifs : faire des clients ses porte-paroles, avoir des employés engagés et être l'une des sociétés les plus respectées. Le rapport montre également les progrès d'Intact dans sa stratégie climatique et les résultats de son baromètre de la résilience.

« Intact est là pour aider les gens, les entreprises et la société à aller de l'avant dans les bons moments et à être résilients dans les moments difficiles. Guidés par notre raison d'être et nos valeurs, nous continuons d'avancer vers l'atteinte de nos objectifs d'empreinte sociale et de performance ESG. Dans ce rapport, nous présentons les jalons importants que nous avons franchis et les indicateurs que nous surveillons pour mesurer notre leadership dans le développement de collectivités résilientes », a souligné Frédéric Cotnoir, premier vice-président exécutif et chef des affaires juridiques d'Intact Corporation financière.

Voici quelques données clés tirées du rapport :

Nos clients sont nos porte-paroles : En tant qu'entreprise centrée sur les besoins des clients, Intact veut qu'au moins trois clients sur quatre soient ses porte-paroles.

En 2023, 71 % des clients canadiens sondés à la fin d'une réclamation ont indiqué qu'ils recommanderaient Intact à un ami ou à un collègue.

En 2023, Intact a versé plus de 1 milliard de dollars en indemnités pour aider les clients à repartir du bon pied après un phénomène météorologique violent.

Nos employés sont engagés : Pour Intact, cela signifie obtenir le titre d'Employeur de choix à la lumière des résultats de son sondage annuel sur l'engagement des employés, et veiller à ce que ses employés et ses dirigeants représentent la diversité des collectivités qu'ils servent.

En 2023, Intact a été nommée Employeur de choix par Kincentric pour une 8e année de suite au Canada et pour une 5e année de suite aux États-Unis.

Notre société est l'une des plus respectées : Intact veut que trois de ses parties prenantes sur quatre la reconnaissent comme un chef de file contribuant au développement de collectivités résilientes, comme mesuré dans son baromètre de la résilience, et atteindre le zéro émission nette d'ici 2050.

En 2023, 57 % des parties prenantes d'Intact la reconnaissaient comme un chef de file dans le développement de collectivités résilientes, un gain de trois points par rapport à 2022. À l'échelle mondiale, cette proportion est de 53 %.

En 2023, l'intensité des émissions liées aux placements d'Intact a baissé de 35 % par rapport à la base de référence de 2019. L'entreprise progresse bien pour atteindre son objectif intermédiaire d'une réduction d'au moins 40 % d'ici 2030.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada, l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée dans le monde et, avec RSA, un chef de file au Royaume-Uni et en Irlande. La société a connu une croissance interne et par acquisition, et ses primes annuelles totalisent plus de 22 milliards de dollars.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive BrokerLink et directement aux consommateurs par belairdirect. Intact offre aussi des solutions d'assurance pour les groupes d'affinité par l'intermédiaire de ses groupes d'affinité, de l'assurance voyage ainsi que des produits d'assurance uniques et taillés sur mesure par l'intermédiaire d'Intact Prestige.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion.

Au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe, Intact offre des solutions d'assurance pour les particuliers et les entreprises ainsi que d'assurance spécialisée sous les marques de RSA.

