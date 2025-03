TORONTO, le 28 mars 2025 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX : IFC) a annoncé aujourd'hui que son rapport annuel de 2024, y compris la lettre annuelle aux actionnaires du chef de la direction, Charles Brindamour, et la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2025 sont accessibles au www.intactfc.com.

« Je suis fier de ce que nous avons accompli en 2024, a déclaré M. Brindamour. Dans un contexte de changements politiques, d'incertitudes économiques et d'urgence climatique croissante, l'effet positif que nous avons dans nos collectivités et dans la vie des gens n'a jamais été aussi important. Au cours de la dernière année, nos équipes ont encore une fois fait preuve d'agilité et d'ingéniosité pour aider nos clients à repartir du bon pied après de nombreux phénomènes météorologiques extrêmes. »

« Notre stratégie et notre analyse minutieuse du monde et nos investissements dans nos gens et dans nos collectivités nous ont permis d'atteindre la position de force dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. En 2025 et au-delà, je suis convaincu que nous continuerons d'utiliser notre voix pour donner de l'élan à notre raison d'être : aider les gens, les entreprises et la société à aller de l'avant dans les bons moments et à être résilients dans les moments difficiles. »

Dans sa lettre, M. Brindamour appelle les dirigeants d'entreprise et les leaders politiques à agir concrètement dans une approche impliquant la société tout entière, pour faire face à de grands défis du monde d'aujourd'hui. Pour lire la lettre complète de M. Brindamour, cliquez ici.

L'assemblée annuelle des actionnaires d'Intact Corporation financière se tiendra le 7 mai 2025. Pour en savoir plus, reportez-vous à la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2025.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada, l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée ayant une expertise dans le monde, et un chef de file de l'assurance des entreprises au Royaume-Uni et en Irlande. La société a connu une croissance interne et par acquisition, et ses primes directes souscrites (PDS) opérationnelles annuelles totalisent près de 24 milliards $.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à des agences et à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive BrokerLink. Par l'entremise de belairdirect, Intact distribue ses produits d'assurance directement aux consommateurs. Intact offre également des solutions d'assurance pour les groupes d'affinité par l'intermédiaire de groupes d'affinité ainsi que des produits d'assurance uniques et taillés sur mesure à des clients fortunés par l'intermédiaire d'Intact Prestige.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion.

Au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe, Intact offre des solutions d'assurance pour les particuliers et les entreprises ainsi que d'assurance spécialisée sous les marques de RSA, 123.ie, NIG et FarmWeb.

SOURCE Intact Corporation financière

