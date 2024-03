TORONTO, le 27 mars 2024 /CNW/ - Intact Financial Corporation (TSX : IFC) a annoncé aujourd'hui que son rapport annuel de 2023 et sa circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2024 sont accessibles au www.intactfc.com.

« Intact a fait preuve d'une résilience remarquable en plus de livrer d'excellents résultats financiers en 2023 dans un monde en mutation. Une surperformance soutenue exige non seulement une stratégie bâtie pour l'avenir, mais aussi une exécution disciplinée et de qualité, ainsi qu'une agilité pour saisir les occasions. Notre feuille de route témoigne de notre quête constante à saisir ces trois éléments et de notre capacité à tirer le meilleur parti des temps difficiles », a affirmé Charles Brindamour, chef de la direction d'Intact Corporation financière.

« Guidés par notre raison d'être et nos valeurs, et forts de nos 30 000 employés, nous avons relevé le défi d'aider la société et de gagner sur le marché. Grâce à la force de nos plateformes, de nos talents et de notre plan stratégique, Intact est en excellente position pour continuer sa croissance et sa surperformance en 2024 et au-delà. »

Vous pouvez lire ici la lettre aux actionnaires de Charles Brindamour, qui présente le point de vue stratégique d'Intact et sa perception des grandes tendances qui façonnent la société.

L'assemblée annuelle des actionnaires d'Intact Corporation financière se tiendra le 8 mai 2024. Veuillez consulter la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2024 pour en savoir plus.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada, l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée dans le monde et, avec RSA, un chef de file au Royaume-Uni et en Irlande. La société a connu une croissance interne et par acquisition, et ses primes annuelles totalisent plus de 22 milliards $.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive BrokerLink et directement aux consommateurs par belairdirect. Intact offre aussi des solutions d'assurance pour les groupes d'affinité par l'intermédiaire de ses groupes d'affinité, de l'assurance voyage ainsi que des produits d'assurance uniques et taillés sur mesure par l'intermédiaire d'Intact Prestige.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion.

Au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe, Intact offre des solutions d'assurance pour les particuliers et les entreprises ainsi que d'assurance spécialisée sous les marques de RSA.

