TORONTO, le 28 sept. 2023 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX : IFC) fait équipe avec l'atelier de réparation Pelletier's Autobody à la Première Nation de Fort William afin d'offrir aux clients une option rapide, simple et pratique pour faire réparer leur véhicule à la suite d'une réclamation. Ce Centre de service est le cinquième à ouvrir ses portes en Ontario, le dix-septième au Canada et le premier sur le territoire d'une Première Nation.

« Le modèle du Centre de service Intact s'inscrit dans notre approche de simplification du processus de réparation et de règlement de sinistre, qui vise à aider les clients à repartir du bon pied le plus rapidement possible. L'atelier de la famille Pelletier est un fournisseur de confiance ayant des liens solides avec les gens de la région. Grâce à notre partenariat, le modèle du Centre de service Intact est présent dans une autre collectivité, nous renforçe une 'entreprise locale et rehaussons l'expérience des clients de la région », souligne Louis Gagnon, chef de la direction des opérations canadiennes.

« J'aimerais remercier tous nos clients qui font affaire avec les trois générations de notre famille depuis près de 50 ans. L'ouverture du Centre de service Intact est un moment fort pour notre famille et pour la Première Nation de Fort William, à Thunder Bay et dans le nord-ouest de l'Ontario », affirme Roy Pelletier, propriétaire exploitant de Pelletier's Autobody. « Pour nous, ce partenariat est une excellente occasion de faire tomber des obstacles et de créer de nouvelles occasions d'affaires pour l'avenir entre les entreprises et les communautés autochtones. Notre partenariat avec Intact prouve qu'il est possible d'avoir l'esprit ouvert et d'améliorer la chaîne d'approvisionnement et l'expérience des clients. »

Le Centre de service continuera d'être détenu et exploité par Roy Pelletier, dont la famille gère l'atelier de réparation depuis 1977. Pour plus de renseignements, sur les Centres de service Intact, veuillez cliquer ici .

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada, l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée dans le monde et, avec RSA, un chef de file au Royaume-Uni et en Irlande. La société a connu une croissance interne et par acquisition, et ses primes annuelles totalisent plus de 21 milliards de dollars.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive BrokerLink, et directement aux consommateurs par belairdirect. Intact offre également des solutions d'assurance pour les groupes d'affinité par l'intermédiaire de Johnson Assurance.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion.

Au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe, nous offrons des solutions d'assurance pour les particuliers et les entreprises ainsi que d'assurance spécialisée sous les marques de RSA.

SOURCE Intact Corporation financière

