Les clients d'une police d'assurance habitation en Alberta et en Colombie-Britannique bénéficieront d'un service de prévention et d'atténuation des dommages contre les feux de forêt qui leur apportera la tranquillité d'esprit

Premier service résidentiel du genre au Canada de prévention pour aider à réduire les risques et les dommages aux habitations causés par les feux de forêt.

de prévention pour aider à réduire les risques et les dommages aux habitations causés par les feux de forêt. Automatiquement inclus, sans frais supplémentaires, pour les clients admissibles titulaires d'une assurance habitation d'Intact Assurance, de belairdirect ou d'Intact Prestige.

Projet pilote pour aider les gens et les collectivités à s'adapter aux répercussions des changements climatiques.

TORONTO, le 7 mai 2024 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX : IFC) est fière d'annoncer qu'elle associe avec Wildfire Defense Systems (WDS) pour lancer un projet pilote qui offrira une protection supplémentaire aux clients éligible de l'Alberta et de la Colombie-Britannique lorsque leur maison est menacée par des feux de forêt.

Copyright Wildfire Defense Systems (Groupe CNW/Intact Corporation financière)

Dans le cadre de ce projet pilote, Intact a conclu une entente avec WDS afin de déployer des services de prévention et d'atténuation des dommages pour les clients dont leur propriété est menacée par un feu de forêt qui sévit à moins de 5 km de celle-ci. Les services peuvent comprendre, mais ne sont pas limités à :

Le retrait de matériaux autour de la propriété qui pourraient alimenter un incendie, y compris le bois de chauffage, les bouteilles de propane, les meubles et les rognures de gazon.

La couverture des évents extérieurs et la fermeture des portes extérieures, des fenêtres et des portes de garage pour empêcher les braises de pénétrer dans la maison et d'enflammer l'intérieur.

La mise en place de systèmes d'extincteurs automatiques temporaires pour augmenter l'humidité et abaisser la température.

Une fois la menace d'incendie passée, WDS tentera de retourner à la propriété pour vérifier qu'il n'y a plus de danger, remettre les articles à leur emplacement initial et retirer tout recouvrement ou système d'extincteurs temporaires.

« En 2023, l'Alberta et la Colombie-Britannique ont connu une saison des feux de forêt d'une ampleur sans précédent. Nous avons pu constater par nous-mêmes les difficultés et les défis que la population a dû affronter pendant que nous aidions les gens à repartir du bon pied. Nous nous préparons à vivre une autre saison de feux de forêt difficile, et les clients admissibles bénéficieront d'une protection supplémentaire et d'une tranquillité d'esprit grâce au service Wildfire Defense Systems », a déclaré Luisa Currie, première vice-présidente, Ouest, Intact Corporation financière.

Le service Wildfire Defense Systems est automatiquement inclus aux polices d'assurance habitation admissibles d'Intact Assurance, de belairdirect et d'Intact Prestige, sans frais supplémentaires pour la saison des feux de forêt 2024.

« WDS est le plus important fournisseur de services de prévention des feux de forêt du secteur privé et le principal fournisseur de services de prévention des sinistres en matière de feux de forêt aux assureurs en Amérique du Nord. WDS possède l'expérience et les capacités nécessaires pour réduire le risque de perte assurée que pose la menace croissante des feux de forêt, y compris la coordination des accès, les mesures d'atténuation au front avant le feu, la protection des structures et les mesures d'atténuation au front après le feu », a expliqué Nick Lauria, chef des opérations de lutte contre les incendies, Wildfire Defense Systems.

WDS est un chef de file mondial dans le domaine des services de prévention et de lutte contre les feux de forêt et fournit des services aux titulaires de polices d'assurance depuis 16 ans. L'entreprise a répondu à plus de 1 300 incendies dans sa zone de service qui englobe 22 États. WDS s'ajoute à tous les autres intervenants publics en cas de feux de forêt et travaille avec les autorités locales de la région menacée pour accéder en toute sécurité aux propriétés assurées afin de limiter les dommages. Bien que tous les efforts soient déployés, les feux de forêt sont imprévisibles et WDS ne peut pas garantir que le personnel pourra se rendre aux propriétés assurées ou que les mesures prises permettront d'éviter entièrement leur endommagement par les feux de forêt.

« Intact est là pour aider les gens, les entreprises et la société à aller de l'avant dans les bons moments et à être résilients dans les moments difficiles. Le changement climatique est bien réel et nous voyons tous les risques et les effets dévastateurs qu'entraînent les conditions météorologiques extrêmes et les catastrophes naturelles », a ajouté Mme Currie. « L'entente entre Intact et WDS est un exemple de la façon dont nous redoublons d'efforts pour bâtir des collectivités résilientes pour aider les collectivités et les clients à s'adapter aux répercussions des feux de forêt et d'autres phénomènes météorologiques violents. »

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada, l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée dans le monde et, avec RSA, un chef de file au Royaume-Uni et en Irlande. La Société a connu une croissance interne et par acquisition, et ses primes annuelles totalisent plus de 22 milliards $.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive BrokerLink et directement aux consommateurs par belairdirect. Intact offre aussi des solutions d'assurance pour les groupes d'affinité par l'intermédiaire de ses groupes d'affinité, de l'assurance voyage ainsi que de l'assurance spécialisée par l'intermédiaire d'Intact Prestige.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion.

Au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe, Intact offre des solutions d'assurance pour les particuliers et les entreprises ainsi que d'assurance spécialisée sous les marques de RSA.

À propos de Wildfire Defense Systems (WDS)

WDS, dont le siège social est situé à Bozeman (Montana), est une ressource d'assurance qualifiée et le plus important fournisseur de services d'intervention en cas de feux de forêt pour les propriétés assurées en Amérique du Nord. Les clients de WDS sont limités aux compagnies d'assurance. Par l'intermédiaire de son centre de coordination des opérations d'urgence, WDS surveille les risques de feux de forêt qui menacent les propriétés des assurés et y envoie du personnel et des véhicules de lutte contre les incendies. Ce personnel est formé selon les normes du National Wildfire Coordinating Group (NWCG) et les véhicules de lutte contre les incendies utilisés sont conçus et entretenus conformément aux spécifications du NWCG.

