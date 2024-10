TORONTO, le 10 oct. 2024 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX : IFC) a fait le point aujourd'hui sur les sinistres liés aux catastrophes du troisième trimestre de 2024.

La société estime que le coût total des sinistres liés aux catastrophes¹ pour le trimestre était d'environ 1,2 milliard de dollars avant impôt et déduction faite de la réassurance (5,03 $ par action diluée après impôt). Cela comprend l'estimation de 1,1 milliard de dollars en sinistres liés aux conditions météorologiques présentée le 21 août, en rapport avec quatre événements majeurs survenus au Canada, à savoir les pluies torrentielles dans le sud de l'Ontario, les feux de forêt à Jasper, la tempête de grêle à Calgary et les inondations au Québec.

L'augmentation de l'estimation est due à des événements supplémentaires survenus en septembre, principalement au Royaume-Uni et à l'international et aux États-Unis, notamment l'ouragan Helene, la tempête Boris et de fortes pluies au Royaume-Uni.

« Notre priorité demeure le soutien aux clients durant le processus d'indemnisation », déclare Charles Brindamour, chef de la direction d'Intact Corporation financière. « Nous tirons parti de nos investissements dans On Side et dans les Centres de service Intact pour fournir une aide immédiate et locale sur le terrain aux clients touchés. En fait, nous avons déjà fermé près de 50 % des quelque 50 000 réclamations liées aux quatre événements météorologiques majeurs survenus au Canada. »

Le tableau ci-dessous répartit les sinistres liés aux catastrophes par secteur d'activité :

(en millions de dollars canadiens) Canada R.-U. et intern. É.-U. Total Assurance automobile des particuliers 113 - - 113 Assurance des biens des particuliers 723 - - 723 Assurance des entreprises 298 68 14 380 Coût total des sinistres liés aux

catastrophes pour l'année en cours 1 134 68 14 1 216

