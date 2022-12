Intact Corporation financière et ses employés ont amassé plus de 4,5 millions de dollars pour aider les communautés vulnérables partout au pays

TORONTO, le 21 déc. 2022 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX : IFC) dévoile les résultats de sa campagne Générosité en action, soit un total de plus de 4,5 millions de dollars amassés. Les employés d'Intact ont recueilli la somme record de 2,3 millions de dollars durant les deux semaines de la campagne, sous la forme de dons versés directement à l'organisme de bienfaisance enregistré de leur choix ou à l'organisme Centraide de leur région. Pour chaque dollar qu'ils ont donné, Intact a versé 1 $ à des programmes de Centraide ainsi qu'à des organismes affiliés partout au Canada pour aider les personnes les plus vulnérables dans nos communautés.

« Aider les gens est l'essence même de notre entreprise et donne un sens à notre travail. Chacun de nous doit y mettre du sien. Je suis extrêmement fier de la générosité dont font preuve nos employés pour aider les autres et rendre nos communautés plus résilientes », a déclaré Louis Gagnon, chef de la direction, Canada, Intact Corporation financière.

Selon Statistique Canada, 75 % des Canadiens ont de la difficulté à assumer leurs dépenses quotidiennes, près de la moitié de la population a dû mal à supporter les coûts croissants des aliments, et les banques alimentaires font face actuellement à une demande sans précédent de leurs communautés.

La campagne annuelle Générosité en action est l'un des nombreux programmes d'Intact qui visent à offrir de meilleures perspectives aux enfants et aux familles vivant dans la pauvreté. Apprenez-en plus sur la présence d'Intact dans la communauté ici.

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada, l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée dans le monde et, avec RSA, un chef de file au Royaume-Uni et en Irlande. La société a connu une croissance interne et par acquisition, et ses primes annuelles totalisent plus de 20 milliards de dollars.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs par belairdirect. Intact offre également des solutions d'assurance pour les groupes d'affinité par l'intermédiaire de Johnson Assurance.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion.

À l'extérieur de l'Amérique du Nord, la société offre des solutions d'assurance pour les particuliers et les entreprises ainsi que d'assurance spécialisée au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe sous les marques de RSA.

