Intact Corporation financière est nommée Employeur de choix 2019 au Canada et aux États-Unis

Intact est reconnue comme un employeur exceptionnel pour une cinquième année de suite

TORONTO, le 5 déc. 2019 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX : IFC) est heureuse d'annoncer qu'elle a été nommée Employeur de choix 2019 au Canada et aux États-Unis par Kincentric. La reconnaissance des deux côtés de la frontière lui vaut également le titre régional d'Employeur de choix 2019 en Amérique du Nord.

C'est la cinquième année de suite qu'Intact figure sur la liste des Employeurs de choix au Canada de Kincentric, et la première aux États-Unis.

« Ces certifications sont très valorisantes pour Intact parce qu'elles sont basées exclusivement sur des commentaires d'employés », souligne Charles Brindamour, chef de la direction. « Si nous les avons reçues, c'est en raison du dévouement de nos gens envers les clients, envers leurs collègues, et de leur volonté de donner le meilleur d'eux-mêmes jour après jour. »

Intact est un Employeur de choix grâce à ses employés et tient à le demeurer. Elle continuera de vivre ses valeurs en visant l'excellence, en ayant un milieu de travail propice à la croissance personnelle et au développement, et en reconnaissant et valorisant la contribution de chacun dans toute l'organisation.

Critères d'évaluation

Dans son évaluation des employeurs, Kincentric utilise quatre critères liés à la mobilisation des employés qui produisent des résultats supérieurs pour leur employeur. Les Employeurs de choix sélectionnés doivent figurer parmi les premiers 25 % sur le plan de l'engagement et obtenir de solides résultats dans deux des trois indices suivants : agilité, leadership mobilisateur et accent sur le talent. Les réponses du sondage auprès des employés d'Intact sont évaluées de façon confidentielle et comparées en fonction de chacun des indices sur les groupes de référence régionaux de la base de données de Kincentric.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance incendie, accidents et risques divers (IARD) au Canada, et l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée en Amérique du Nord, avec plus de 10 milliards de dollars de primes annuelles. La société compte environ 14 000 employés à temps plein et à temps partiel qui servent plus de 5 millions de particuliers, d'entreprises et de clients du secteur public, depuis ses bureaux au Canada et aux États-Unis.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous les marques Intact Assurance et La Garantie, Compagnie d'Assurance de l'Amérique du Nord, grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment BrokerLink, filiale en propriété exclusive, et directement aux consommateurs par belairdirect. Intact offre aussi des programmes d'assurance spécialisée aux entités publiques par l'entremise de Frank Cowan Company, filiale en propriété exclusive.

Aux États-Unis, OneBeacon Insurance Group, filiale en propriété exclusive, fournit ses produits d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers, de grossistes et d'agences générales de gestion.

