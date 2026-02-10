Intact Corporation financière annonce ses résultats du T4-2025 English

10 févr, 2026, 17:01 ET

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)

TORONTO , le 10 févr. 2026 /CNW/ - (TSX : IFC

Faits saillants

  • Le résultat opérationnel net par action1 a augmenté de 12 % pour atteindre 5,50 $ (RPA de 5,24 $), en raison d'une bonne performance de souscription.
  • Le ratio combiné1 de 85,9 % reflète un rendement robuste dans l'ensemble des zones géographiques.
  • La croissance des PDS1 opérationnelles a atteint 4 %, grâce à la vigueur soutenue en assurance des particuliers, alors que nos mesures en assurance des entreprises commencent à porter fruit.
  • La VCPA1 a augmenté de 16 % d'un exercice à l'autre et de 4 % séquentiellement pour atteindre 107,35 $, avec un RCP opérationnel de 19,5 % (RCP de 18,4 %).
  • Le bilan demeure bon et nous place en bonne position pour saisir les occasions de croissance, avec une marge sur le capital total1 de 3,7 milliards $ et un ratio de la dette sur le capital total ajusté1 de 16,5 %.
  • Le dividende trimestriel a augmenté de 0,14 $ (11 %) pour atteindre 1,47 $ par action ordinaire, maintenant un taux de croissance annuel composé de 10 % sur 10 ans.

Charles Brindamour, chef de la direction, a déclaré ce qui suit :

« Nous avons terminé l'exercice 2025 en position de force, après avoir affiché le RONPA annuel le plus élevé de notre histoire, un RCP opérationnel exceptionnel et de bons résultats à l'échelle de l'entreprise. L'an dernier, nous avons franchi plusieurs jalons importants, notamment le regroupement de nos activités mondiales sous la marque Intact Assurance, et nous avons été reconnus comme l'un des meilleurs employeurs au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Irlande. À l'aube de 2026, je suis très heureux de la façon dont nos équipes mettent en œuvre nos stratégies de croissance, en élargissant nos canaux de distribution et notre gamme de produits, ainsi qu'en déployant des technologies à valeur ajoutée auprès des courtiers. L'environnement concurrentiel continue d'être bénéfique et de jouer en notre faveur. Nous demeurons en bonne position pour atteindre nos objectifs d'une surperformance du RCP de 500 points de base et d'une croissance du RONPA à un taux annuel de 10 % au cours des dix prochaines années. La solidité de notre rendement et de nos perspectives nous permet d'augmenter les dividendes aux porteurs d'actions ordinaires pour une 21e année consécutive. »

Faits saillants consolidés
(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)

T4-2025

T4-2024

Variation

2025

2024

Variation

PDS opérationnelles1 (croissance en devises constantes)

6 029

5 755

4 %

25 067

23 727

4 %

Ratio combiné1

85,9 %

86,5 %

(0,6) pt

88,2 %

92,2 %

(4,0) pts

Produit net (perte nette) de souscription1

850

764

11 %

2 717

1 689

61 %

Produit net des placements opérationnel

415

398

4 %

1 632

1 559

5 %

Produit tiré de la distribution1

117

123

(5) %

546

524

4 %

Résultat opérationnel net attribuable aux porteurs d'actions ordinaires1

979

881

11 %

3 428

2 576

33 %

Résultat net

961

667

44 %

3 365

2 310

46 %

Données par action (en dollars)





Résultat opérationnel net par action (RONPA)1, 2

5,50 $

4,93 $

12 %

19,21 $

14,43 $

33 %

Résultat par action (RPA) - dilué2

5,24 $

3,58 $

46 %

18,35 $

12,36 $

48 %

Valeur comptable par action1

107,35 $

92,67 $

16 %


Rendement des capitaux propres pour les 12 derniers mois





RCP opérationnel1

19,5 %

16,5 %

3,0 pts


RCP ajusté1

21,0 %

16,8 %

4,2 pts


RCP1

18,4 %

14,2 %

4,2 pts


Gestion du capital





Marge sur le capital total1

3 722

2 890

832


Ratio de la dette sur le capital total ajusté1

16,5 %

19,4 %

(2,9) pts


Perspectives de l'industrie sur 12 mois

Nous continuons de prévoir des conditions favorables dans l'ensemble de nos marchés :

  • En assurance des particuliers au Canada, nous prévoyons une croissance des primes de l'industrie de 7 % à 13 %.
  • Dans l'ensemble, en assurance des entreprises et en assurance spécialisée, nous prévoyons que la croissance des primes de l'industrie se situera entre 1 % et 5 %.

____________________________

1    Ce communiqué de presse présente des mesures financières non conformes aux PCGR, des ratios non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières (au sens du Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières). Voir la section 28 - Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières du rapport de gestion du T4-2025 pour plus de détails.

2    Les données par action sont calculées en fonction du nombre moyen pondéré d'actions ordinaires dilué.

Rendement consolidé du T4-2025

  • La croissance des PDS opérationnelles a atteint 4 %, grâce à la vigueur soutenue en assurance des particuliers, les initiatives de croissance en assurance des entreprises ayant commencé à porter fruit.
  • Le ratio combiné a été bon à 85,9 %, ce qui reflète un robuste rendement dans l'ensemble des zones géographiques, y compris les améliorations de nos résultats sous-jacents.
  • Le produit net des placements opérationnel a augmenté de 4 % par rapport à l'exercice précédent pour atteindre 415 millions $, en raison de la hausse des actifs ainsi que de distributions spéciales.
  • Le produit tiré de la distribution de 117 millions $ a diminué par rapport à l'exercice précédent, en raison de l'apport moins élevé de On Side attribuable aux conditions météorologiques plus clémentes.
  • Le résultat opérationnel net par action a été bon à 5,50 $ (RPA de 5,24 $), une augmentation de 12 % d'un exercice à l'autre, reflétant une croissance de 6 % du produit net de souscription opérationnel et l'amélioration des marges de souscription.
  • Le RCP opérationnel a augmenté de 3 points par rapport à l'exercice précédent pour atteindre 19,5 % (RCP de 18,4 %), en raison des bonnes marges, ainsi que des sinistres liés aux catastrophes moins élevés que prévu au cours des 12 derniers mois.

Rendements de souscription sectoriels

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)

T4-2025

T4-2024

Variation

2025

2024

Variation

Primes directes souscrites opérationnelles1 (croissance en devises constantes)



Canada

4 207

3 984

6 %

17 215

16 060

7 %

RU&I

1 165

1 140

(2) %

4 820

4 775

(4) %

États-Unis

657

631

5 %

3 032

2 892

3 %

Total

6 029

5 755

4 %

25 067

23 727

4 %

Ratio combiné1





Canada

84,4 %

84,9 %

(0,5) pts

86,8 %

92,7 %

(5,9) pts

RU&I

93,5 %

92,7 %

0,8 pt

94,8 %

92,8 %

2,0 pts

États-Unis

82,8 %

86,1 %

(3,3) pts

85,1 %

87,5 %

(2,4) pts

Ratio combiné

85,9 %

86,5 %

(0,6) pt

88,2 %

92,2 %

(4,0) pts











Canada

  • Les activités au Canada sont en bonne position, leur performance surpassant celle de l'industrie, tant au chapitre des PDS que du ratio combiné au cumul T3-2025.
  • En assurance auto des particuliers, la croissance des PDS opérationnelles a été de 9 %, soutenue par la croissance constante des unités de 2 %. Le ratio combiné de 94,2 % reflète une bonne performance sous-jacente pour le trimestre, malgré les conditions hivernales défavorables.
  • En assurance des biens des particuliers, les PDS opérationnelles ont augmenté de 6 % malgré l'incidence d'éléments ponctuels défavorables de près de 3 points dans les activités liées aux groupes d'affinités et à l'assurance voyage. La croissance des unités est demeurée bonne à 2 % pour le trimestre. Le ratio combiné a été très bon à 76,4 %, reflétant notre discipline continue en matière de souscription, ainsi qu'une baisse des sinistres liés aux catastrophes.
  • En assurance des entreprises, la croissance des PDS opérationnelles a été de 1 %, reflétant le fait que nos initiatives de croissance portent fruit grâce à la solidité des nouvelles affaires et des niveaux de rétention, le tout contrebalancé en grande partie par la concurrence continue dans les comptes importants. Le ratio combiné a été très bon à 77,1 %, reflétant notre bon rendement sous-jacent.

RU&I

  • Les PDS opérationnelles ont diminué de 2 %, ce qui reflète nos mesures correctives et la concurrence dans les comptes importants. La croissance s'est améliorée de manière séquentielle, en raison des nouvelles affaires. Le ratio combiné s'est établi à 93,5 %, l'amélioration du rendement sous-jacent de DLG ayant été contrebalancée en grande partie par une hausse des sinistres importants en assurance spécialisée.

États-Unis

  • La croissance des PDS opérationnelles a été de 5 % pour le trimestre, nos initiatives de croissance ayant entraîné un bon niveau de nouvelles affaires. Le ratio combiné de 82,8 % a été très bon, s'améliorant de 3 points d'un exercice à l'autre, ce qui reflète les avantages de notre discipline en matière de souscription et la sophistication de la tarification.

_______________________________

1 Ce communiqué de presse présente des mesures financières non conformes aux PCGR, des ratios non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières (au sens du Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières). Voir la section 28 - Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières du rapport de gestion du T4-2025 pour plus de détails.

Bilan

  • La Société a terminé le trimestre en bonne situation financière, avec de solides ratios de capital réglementaire dans l'ensemble des territoires. La marge sur le capital total a augmenté par rapport au trimestre précédent pour atteindre 3,7 milliards $, reflétant la bonne génération de capitaux.
  • Le ratio de la dette sur le capital total ajusté s'est établi à 16,5 % au 31 décembre 2025, en baisse par rapport au T3-2025, reflétant de bons résultats, ainsi que le remboursement de la dette au cours du trimestre.
  • La valeur comptable par action (VCPA) d'Intact de 107,35 $ au 31 décembre 2025 a augmenté de 4 % séquentiellement et de 16 % d'un exercice à l'autre, en raison principalement des résultats robustes des 12 derniers mois.

Dividende sur actions ordinaires

  • Le conseil d'administration a approuvé le dividende trimestriel de 1,47 $ par action sur les actions ordinaires émises et en circulation de la Société. Les dividendes sur actions ordinaires sont payables le 31 mars 2026 aux actionnaires inscrits le 17 mars 2026. Il s'agit d'une augmentation de 0,14 $ et d'une 21e augmentation annuelle consécutive du dividende sur les actions ordinaires depuis notre PAPE en 2004.

Dividendes sur actions privilégiées

  • Le conseil d'administration a également approuvé un dividende trimestriel de 30,25625 cents par action sur les actions privilégiées de
    catégorie A, série 1, un dividende trimestriel de 21,60625 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 3, un dividende trimestriel de 32,5 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 5, un dividende trimestriel de 33,125 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 6, un dividende trimestriel de 37,575 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 7, un dividende trimestriel de 33,75 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 9, et un dividende trimestriel de 32,8125 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 11. Les dividendes sont payables le 31 mars 2026, aux actionnaires inscrits le 17 mars 2026.
  • Le 12 novembre 2025, nous avons émis 6 000 000 d'actions privilégiées de catégorie A, série 13 (les « actions privilégiées de série 13 »), au prix de 25,00 $ l'action, pour un produit brut de 150 millions $. Les porteurs ont le droit de recevoir des dividendes en espèces privilégiés non cumulatifs fixes sur une base trimestrielle à un taux annuel de 1,375 $ par action. Le dividende initial sera versé le 31 mars 2026.

Offre publique de rachat d'actions dans le cours normal des activités

  • En 2025, la Société a racheté et annulé 732 339 actions ordinaires pour une contrepartie totale de 198 millions $, en vertu de son offre publique de rachat d'actions dans le cours normal des activités (« OPRA »).
  • Après la clôture de l'exercice, le conseil d'administration a autorisé, sous réserve de l'approbation de la TSX, le renouvellement de l'OPRA pour le rachat aux fins d'annulation d'au plus 3 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Société au cours de la période subséquente de 12 mois à compter du 17 février 2026.

Estimations des analystes

  • L'estimation moyenne des analystes qui suivent la Société à l'égard du résultat par action et du résultat opérationnel net par action pour le trimestre était de respectivement 4,48 $ et 4,70 $.

Rapport de gestion et états financiers consolidés

Ce communiqué de presse, qui a été approuvé par le conseil d'administration de la Société sur la recommandation du comité d'audit, devrait être lu avec le rapport de gestion du T4-2025 et les états financiers consolidés du T4-2025 qui ont été publiés sur le site Web de la Société au www.intactfc.com et qui le seront plus tard aujourd'hui sur le site SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

Pour les définitions des mesures et d'autres termes d'assurance utilisés dans ce communiqué, veuillez vous reporter au rapport de gestion et au glossaire qui se trouvent à la section « Investisseurs » du site Web de la Société au www.intactfc.com.

Téléconférence

Intact Corporation financière tiendra demain à 11 h (HE) une téléconférence pour discuter de ses résultats. Pour participer à la téléconférence en direct, en mode audio, et pour consulter les états financiers consolidés, le rapport de gestion, la présentation aux analystes, les informations financières supplémentaires et d'autres renseignements de la Société qui ne sont pas inclus dans le présent communiqué, veuillez visiter le site Web de la Société au www.intactfc.com et cliquer sur « Investisseurs ». La téléconférence est également accessible en composant le 416‑945‑7677 ou le 1-888-699-1199 (numéro sans frais en Amérique du Nord). Veuillez appeler dix minutes avant le début de la téléconférence. Un enregistrement audio de la téléconférence sera accessible à compter du 11 février à 14 h (HE) jusqu'au 18 février 2026 à 23 h 59 (HE). Pour écouter l'enregistrement, veuillez composer le 289-819-1450 ou le 1-888-660-6345 (sans frais en Amérique du Nord). Le mot de passe est le 38957. Une transcription de la téléconférence sera également disponible sur le site Web d'Intact Corporation financière.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est un fournisseur d'assurance de dommages actif à l'échelle mondiale, guidé par des valeurs fondamentales et la conviction que l'assurance doit d'abord s'intéresser aux personnes, et non aux choses. Le succès d'Intact repose sur ses 32 000 employés partout dans le monde, qui incarnent sa raison d'être : aider les gens, les entreprises et la société à aller de l'avant dans les bons moments et à être résilients dans les moments difficiles. Pour réaliser ses ambitions, Intact œuvre pour s'assurer que les clients sont ses porte-paroles, que ses employés sont engagés et qu'elle est l'une des sociétés les plus respectées.

Intact est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada et a su exporter ses forces en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Europe. Son réseau croissant de solutions d'assurance des entreprises et d'assurance spécialisée s'étend aujourd'hui à plus de 150 pays. Toujours à l'écoute du client, la Société a élargi ses activités pour inclure la distribution d'assurance, la restauration après-sinistre et la prévention. 

Intact consolide sa surperformance en tirant parti de ses avantages concurrentiels : sa position de chef de file mondial de l'utilisation des données et de l'IA en tarification et en sélection des risques; sa vaste expérience en gestion des sinistres et un réseau intégré de chaîne d'approvisionnement; et sa solide gestion du capital et des placements. Les primes directes souscrites opérationnelles annuelles d'Intact ont triplé au cours des 10 dernières années et totalisent aujourd'hui 25 milliards de dollars.

Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières

Les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR (calculés à l'aide de mesures financières non conformes aux PCGR) n'ont pas de définition normalisée en vertu des IFRS (ou PCGR) et peuvent ne pas être comparables aux mesures similaires utilisées par d'autres sociétés de notre industrie. La direction et les analystes financiers s'appuient sur ces mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières pour évaluer notre rendement. De plus, ces mesures procurent aux lecteurs une meilleure compréhension de nos résultats financiers et des tendances connexes et améliorent la transparence et la clarté des principaux résultats de l'entreprise.

Les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR utilisés dans le présent communiqué et les autres rapports financiers de la Société comprennent des mesures ayant trait à notre rendement consolidé, à notre rendement au chapitre de la souscription et à notre solidité financière.

Pour de plus amples renseignements sur ces mesures financières supplémentaires, mesures financières non conformes aux PCGR et ratios non conformes aux PCGR, y compris les définitions et les raisons pour lesquelles ces mesures fournissent des informations utiles, se reporter à la section 28 - Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières du rapport de gestion du T4-2025 daté du 10 février 2026, qui a été publié sur notre site Web au www.intactfc.com et sur le site de SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

Tableau 1    Rapprochement du RON, du RONPA et du RCPO avec le résultat net attribuable aux actionnaires

T4-2025

T4-2024

2025

2024





Résultat net attribuable aux actionnaires, comme présenté selon les IFRS

961

667

3 365

2 297

Moins les résultats non opérationnels avant impôt

55

330

139

447

Moins la charge (l'économie) d'impôt non opérationnelle 

(9)

(88)

14

(78)

RON attribuable aux actionnaires

1 007

909

3 518

2 666

Moins les dividendes sur actions privilégiées et distribution d'autres titres de capitaux propres

(28)

(28)

(90)

(90)

RON attribuable aux porteurs d'actions ordinaires

979

881

3 428

2 576

Divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires dilué (en millions)

178,0

178,6

178,5

178,6

RONPA (en dollars)

5,50

4,93

19,21

14,43

RON attribuable aux porteurs d'actions ordinaires pour les 12 derniers mois

3 428

2 576

Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés, à l'exclusion du CAERG

17 547

15 619

RCPO pour les 12 derniers mois

19,5 %

16,5 %

Tableau 2    Rapprochement des résultats de souscription du rapport de gestion et des états financiers consolidés (pour le trimestre)

États financiers

ÉF 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Total

RG 

Rapport de gestion

Trimestre clos le 31 décembre 2025

Produits des activités d'assurance

6 890

(588)

(136)

-

-

-

-

(77)

(93)

11

(883)

6 007

Produits de souscription nets opérationnels

Charges afférentes aux activités d'assurance

(5 317)

247

158

(194)

14

(45)

(184)

82

93

(11)

160

(5 157)

Somme des sinistres nets opérationnels (3 097 millions $) et frais de souscription nets opérationnels (2 060 millions $)

Charges afférentes aux contrats de réassurance

(588)

588

-

-

-

-

-

-

-

-

588

-

s. o.

Produits afférents aux contrats de réassurance

247

(247)

-

-

-

-

-

-

-

-

(247)

-

s. o.

Résultat des activités d'assurance

1 232

-

22

(194)

14

(45)

(184)

5

-

-

(382)

850

Produit net (perte nette) de souscription

Trimestre clos le 31 décembre 2024

Produits des activités d'assurance

6 767

(642)

(326)

-

-

-

-

(104)

(38)

2

(1 108)

5 659

Produits de souscription nets opérationnels

Charges afférentes aux activités d'assurance

(5 055)

133

338

(161)

8

(61)

(230)

97

38

(2)

160

(4 895)

Somme des sinistres nets opérationnels (2 994 millions $) et des frais de souscription nets opérationnels (1 901 millions $)

Charges afférentes aux contrats de réassurance

(642)

642

-

-

-

-

-

-

-

-

642

-

s. o.

Produits afférents aux contrats de réassurance

133

(133)

-

-

-

-

-

-

-

-

(133)

-

s. o.

Résultat des activités d'assurance

1 203

-

12

(161)

8

(61)

(230)

(7)

-

-

(439)

764

Produit net (perte nette) de souscription

Rapprochement des éléments du tableau ci-dessus :

1

Ajustement pour présenter les résultats, déduction faite de la réassurance

2

Ajustement pour exclure le produit net de souscription, les sinistres nets et les frais de souscription nets des unités d'exploitation abandonnées (traités comme non opérationnels)

3

Ajustement pour inclure les frais de souscription indirects (des Autres produits et charges selon les IFRS)

4

Ajustement pour exclure la charge au titre des régimes de retraite non opérationnelle

5

Ajustement pour reclasser les commissions intersociétés (vers Produit tiré de la distribution et Autres produits opérationnels (charges opérationnelles))

6

Ajustement pour exclure l'actualisation appliquée au passif des sinistres (traitée comme non opérationnelle)

7

Ajustement pour exclure le Résultat net des activités d'assurance tiré des sinistres acquis dans un regroupement d'entreprises (traités comme non opérationnels)

8

Ajustement pour reclasser les Commissions reprises (cédées) et ajustement des primes

9

Ajustement pour reclasser les Produits des activités d'assurance nets tirés des contrats de réassurance rétroactifs

Tableau 3    Rapprochement des résultats de souscription du rapport de gestion et des états financiers consolidés (pour l'exercice)

États financiers

ÉF 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Total

RG 

Rapport de gestion

Exercice clos le 31 décembre 2025

Produits des activités d'assurance

26 950

(2 363)

(811)

-

-

-

-

(483)

(280)

43

(3 894)

23 056

Produits de souscription nets opérationnels

Charges afférentes aux activités d'assurance

(21 491)

1 198

862

(634)

37

(217)

(835)

504

280

(43)

1 152

(20 339)

Somme des sinistres nets opérationnels (12 482 millions $) et frais de souscription nets opérationnels (7 857 millions $)

Charges afférentes aux contrats de réassurance

(2 363)

2 363

-

-

-

-

-

-

-

-

2 363

-

s. o.

Produits afférents aux contrats de réassurance

1 198

(1 198)

-

-

-

-

-

-

-

-

(1 198)

-

s. o.

Résultat des activités d'assurance

4 294

-

51

(634)

37

(217)

(835)

21

-

-

(1 577)

2 717

Produit net (perte nette) de souscription

Exercice clos le 31 décembre 2024

Produits des activités d'assurance

26 523

(2 579)

(1 395)

-

-

-

-

(842)

(95)

46

(4 865)

21 658

Produits de souscription nets opérationnels

Charges afférentes aux activités d'assurance

(22 418)

1 660

1 503

(553)

32

(203)

(925)

886

95

(46)

2 449

(19 969)

Somme des sinistres nets opérationnels (12 685 millions $) et des frais de souscription nets opérationnels (7 284 millions $)

Charges afférentes aux contrats de réassurance

(2 579)

2 579

-

-

-

-

-

-

-

-

2 579

-

s. o.

Produits afférents aux contrats de réassurance

1 660

(1 660)

-

-

-

-

-

-

-

-

(1 660)

-

s. o.

Résultat des activités d'assurance

3 186

-

108

(553)

32

(203)

(925)

44

-

-

(1 497)

1 689

Produit net (perte nette) de souscription























Rapprochement des éléments du tableau ci-dessus :

1

Ajustement pour présenter les résultats, déduction faite de la réassurance

2

Ajustement pour exclure le produit net de souscription, les sinistres nets et les frais de souscription nets des unités d'exploitation abandonnées (traités comme non opérationnels)

3

Ajustement pour inclure les frais de souscription indirects (des Autres produits et charges selon les IFRS)

4

Ajustement pour exclure la charge au titre des régimes de retraite non opérationnelle

5

Ajustement pour reclasser les commissions intersociétés (vers Produit tiré de la distribution et Autres produits opérationnels (charges opérationnelles))

6

Ajustement pour exclure l'actualisation appliquée au passif des sinistres (traitée comme non opérationnelle)

7

Ajustement pour exclure le Résultat net des activités d'assurance tiré des sinistres acquis dans un regroupement d'entreprises (traités comme non opérationnels)

8

Ajustement pour reclasser les Commissions reprises (cédées) et ajustement des primes

9

Ajustement pour reclasser les Produits des activités d'assurance nets tirés des contrats de réassurance rétroactifs

Tableau 4    Rapprochement du RCP avec le résultat net attribuable aux actionnaires

T4-2025

T4-2024

2025

2024

Résultat net attribuable aux actionnaires, comme présenté selon les IFRS

961

667

3 365

2 297

Moins les dividendes sur actions privilégiées et distribution d'autres titres de capitaux propres 

(28)

(28)

(90)

(90)

Résultat net attribuable aux porteurs d'actions ordinaires 

933

639

3 275

2 207

Divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires de base (en millions)

177,7

178,4

178,1

178,3

RPA - de base (en dollars)

5,25

3,58

18,39

12,36

Divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires dilué1 (en millions)

178,0

178,6

178,5

178,6

RPA - dilué (en dollars) 

5,24

3,58

18,35

12,36

Résultat net attribuable aux porteurs d'actions ordinaires pour les 12 derniers mois

3 275

2 207

Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés

17 799

15 550

RCP pour les 12 derniers mois

18,4 %

14,2 %

1 Comprend l'incidence nette de l'exercice d'options sur actions. Voir la note 26 - Résultat par action des états financiers consolidés pour plus de détails.

Tableau 5    Rapprochement des résultats consolidés du rapport de gestion et des états financiers consolidés (pour le trimestre)

Libellés dans le rapport de gestion

Avant impôt

Comme présenté dans les états financiers

Produit 
tiré de la 
distribution

Total des 
coûts de 
financement

Autres 
produits
 opérationnels
 (charges
opérationnelles)

Produit
net
des
placements
opérationnels

Total de
l'impôt
sur le
résultat

Résultats
non
opéra-
tionnels

Produit net
(perte nette)
de souscription

Total
présenté
aux états
financiers

Trimestre clos le 31 décembre 2025

Résultat des activités d'assurance

45

-

-

-

-

143

1 044

1 232

Produits nets des placements

-

-

-

415

-

-

-

415

Profits nets (pertes nettes) sur le portefeuille
   de placements

-

-

-

-

-

140

-

140

Résultat financier net d'assurance

-

-

-

-

-

(152)

-

(152)

Quote-part du résultat tirée des entreprises
   associées et des coentreprises

40

(3)

-

-

(7)

(11)

-

19

Autres profits nets (pertes nettes)

-

-

-

-

-

-

-

-

Autres produits et charges

32

-

(53)

-

-

(76)

(194)

(291)

Autres coûts de financement

-

(58)

-

-

-

-

(58)

Coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration

-

-

-

-

-

(99)

-

(99)

Économie (charge) d'impôt sur le résultat

-

-

-

-

(245)

-

-

(245)

Total présenté dans le rapport de gestion

117

(61)

(53)

415

(252)

(55)

850

Trimestre clos le 31 décembre 2024

Résultat des activités d'assurance

81

-

(20)

-

-

217

925

1 203

Produits nets des placements

-

-

-

398

-

-

-

398

Profits nets (pertes nettes) sur le portefeuille
   de placements

-

-

-

-

-

(177)

-

(177)

Résultat financier net d'assurance

-

-

-

-

-

(199)

-

(199)

Quote-part du résultat tirée des entreprises
   associées et des coentreprises

44

(4)

-

-

(8)

(10)

-

22

Autres profits nets (pertes nettes)

-

-

-

-

-

44

-

44

Autres produits et charges

(2)

-

(29)

-

-

(78)

(161)

(270)

Autres coûts de financement

-

(56)

-

-

-

-

-

(56)

Coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration

-

-

-

-

-

(127)

-

(127)

Économie (charge) d'impôt sur le résultat

-

-

-

-

(171)

-

-

(171)

Total présenté dans le rapport de gestion

123

(60)

(49)

398

(179)

(330)

764













Tableau 6    Rapprochement des résultats consolidés du rapport de gestion et des états financiers consolidés (pour l'exercice)

Libellés dans le rapport de gestion

Avant impôt

Comme présenté dans les états financiers

Produit 
tiré de la 
distribution

Total des
coûts de 
financement

Autres
 produits
 opérationnels 
(charges 
opérationnelles)

Produit net
des
placements
opérationnels

Total de
l'impôt sur
le résultat

Résultats
non
opéra-
tionnels

Produit net
(perte nette)
de souscription

Total
présenté
aux états
financiers

Exercice clos le 31 décembre 2025

Résultat des activités d'assurance

191

-

26

-

-

726

3 351

4 294

Produits nets des placements

-

-

-

1 632

-

-

-

1 632

Profits nets (pertes nettes) sur le portefeuille de placements

-

-

-

-

-

672

-

672

Résultat financier net d'assurance

-

-

-

-

-

(879)

-

(879)

Quote-part du résultat tirée des entreprises associées
   et des coentreprises

159

(14)

(2)

-

(29)

(47)

-

67

Autres profits nets (pertes nettes)

-

-

-

-

-

95

-

95

Autres produits et charges

196

-

(205)

-

-

(310)

(634)

(953)

Autres coûts de financement

-

(225)

-

-

-

-

-

(225)

Coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration

-

-

-

-

-

(396)

-

(396)

Économie (charge) d'impôt sur le résultat

-

-

-

-

(942)

-

-

(942)

Total présenté dans le rapport de gestion

546

(239)

(181)

1 632

(971)

(139)

2 717

Exercice clos le 31 décembre 2024

Résultat des activités d'assurance

180

-

23

-

-

741

2 242

3 186

Produits nets des placements

-

-

-

1 559

-

-

-

1 559

Profits nets (pertes nettes) sur le portefeuille de placements

-

-

-

-

-

148

-

148

Résultat financier net d'assurance

-

-

-

-

-

(899)

-

(899)

Quote-part du résultat tirée des entreprises associées
   et des coentreprises

165

(16)

-

-

(33)

(27)

-

89

Autres profits nets (pertes nettes)

-

-

-

-

-

303

-

303

Autres produits et charges

179

-

(199)

-

-

(306)

(553)

(879)

Autres coûts de financement

-

(222)

-

-

-

-

-

(222)

Coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration

-

-

-

-

-

(407)

-

(407)

Économie (charge) d'impôt sur le résultat

-

-

-

-

(568)

-

-

(568)

Total présenté dans le rapport de gestion

524

(238)

(176)

1 559

(601)

(447)

1 689













Tableau 7    Rapprochement du RPAA et du RCPA avec le résultat net attribuable aux actionnaires

T4-2025

T4-2024

2025

2024

Résultat net attribuable aux actionnaires, comme présenté selon les IFRS 

961

667

3 365

2 297

Moins les éléments liés à des acquisitions, après impôt





Amortissement des immobilisations incorporelles acquises

63

62

245

233

Coûts d'acquisition et d'intégration

47

44

191

172

Ajustements fiscaux sur des éléments liés à des acquisitions

3

1

16

5

Résultat net des sinistres acquis dans le cadre d'un regroupement d'entreprises

-

1

1

3

Résultat net ajusté attribuable aux actionnaires

1 074

775

3 818

2 710

Moins les dividendes sur actions privilégiées et distribution d'autres titres de capitaux propres

(28)

(28)

(90)

(90)

Résultat net ajusté attribuable aux porteurs d'actions ordinaires

1 046

747

3 728

2 620

Divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires dilué (en millions)

178,0

178,6

178,5

178,6

RPAA (en dollars)

5,89

4,18

20,90

14,67

Résultat net ajusté attribuable aux porteurs d'actions ordinaires pour les 12 derniers mois

3 728

2 620

Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés

17 799

15 550

RCPA pour les 12 derniers mois

21,0 %

16,8 %

Tableau 8    Calcul de la VCPA et de la VCPA (à l'exclusion du CAERG)

Aux 31 décembre

2025

2024



Capitaux propres attribuables aux actionnaires, présentés selon les IFRS

20 836

18 148

Moins les actions privilégiées et les autres titres de capitaux propres, présentés selon les IFRS

(1 766)

(1 619)



Capitaux propres ordinaires

19 070

16 529

Moins le CAERG, présenté selon les IFRS

(322)

(183)



Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires (à l'exclusion du CAERG) 

18 748

16 346



Nombre d'actions ordinaires en circulation à la même date (en millions)

177,6

178,4

VCPA

107,35

92,67

VCPA (à l'exclusion du CAERG)

107,54

91,64

Tableau 9    Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés et capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés, à l'exclusion du CAERG

Aux 31 décembre

2025

2024



Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires à la fin de la période

19 070

16 529

Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires au début de la période

16 529

14 571

Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés1

17 799

15 550



Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires à la fin de la période, à l'exclusion du CAERG

18 748

16 346

Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires au début de la période, à l'exclusion du CAERG

16 346

14 892

Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés, à l'exclusion du CAERG1

17 547

15 619

1 Aucune transaction importante portant sur les capitaux n'a eu lieu au cours des périodes présentées.

Tableau 10  Rapprochement du total de la dette impayée avant les billets hybrides subordonnés et du capital total ajusté avec la dette impayée, les capitaux propres attribuables aux actionnaires

Aux

31 déc. 2025

30 sept. 2025

31 déc. 2024




Dette impayée, présentée selon les IFRS

4 426

4 656

4 681

Moins les billets hybrides subordonnés

(250)

(247)

(247)

Total de la dette impayée avant les billets hybrides subordonnés

4 176

4 409

4 434




Dette impayée, présentée selon les IFRS

4 426

4 656

4 681

Capitaux propres attribuables aux actionnaires, présentés selon les IFRS

20 836

19 962

18 148

Capital total ajusté

25 262

24 618

22 829




Total de la dette impayée avant les billets hybrides subordonnés

4 176

4 409

4 434

Capital total ajusté

25 262

24 618

22 829

Ratio de la dette sur le capital total ajusté

16,5 %

17,9 %

19,4 %




Dette impayée, présentée selon les IFRS

4 426

4 656

4 681

Actions privilégiées et autres titres de capitaux propres, présentés selon les IFRS

1 766

1 619

1 619

Dette impayée et actions privilégiées

6 192

6 275

6 300

Capital total ajusté

25 262

24 618

22 829

Total du ratio de levier

24,5 %

25,5 %

27,6 %

Ratio de la dette sur le capital total ajusté

16,5 %

17,9 %

19,4 %

Actions privilégiées et titres hybrides

8,0 %

7,6 %

8,2 %

Énoncés prospectifs

Certains des énoncés figurant dans le présent communiqué de presse sont des « énoncés prospectifs ». Ces énoncés comprennent, notamment, des énoncés concernant les perspectives pour l'industrie de l'assurance de dommages au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe, les perspectives pour les activités de la Société, les perspectives de croissance de la Société et l'incidence de la conjoncture économique et d'autres conditions externes sur les opérations et la performance financière de la Société. Ces énoncés sont faits conformément aux dispositions d'exonération des lois en valeurs mobilières applicables du Canada.

Par nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et des incertitudes inhérents et sont fondés sur plusieurs hypothèses d'ordre général et spécifique en conséquence desquelles les résultats ou les événements réels pourraient différer sensiblement des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés en raison de divers facteurs, y compris ceux décrits dans le rapport de gestion du T4-2025 daté du 10 février 2026 ainsi que dans la section Gestion des risques (sections 24 à 27) du rapport de gestion d'Intact pour l'exercice clos le 31 décembre 2025. Le rapport de gestion du T4-2025 daté du 10 février 2026 et le rapport de gestion d'Intact pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 ont été publiés sur le site de SEDAR+ au www.sedarplus.ca. Veuillez lire la mise en garde figurant au début du rapport de gestion du T4-2025 au sujet des risques décrits dans le rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2025. Nous ne pouvons garantir que les énoncés prospectifs se réaliseront et vous conseillons de ne pas vous fier à ces énoncés prospectifs. Sauf dans la mesure où l'exigent les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, nous ne nous engageons pas à mettre à jour ni à réviser les énoncés de nature prospective présentés dans le présent communiqué de presse, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

