(en dollars canadiens, sauf indication contraire)

TORONTO , le 10 févr. 2026 /CNW/ - (TSX : IFC)

Faits saillants

Le résultat opérationnel net par action 1 a augmenté de 12 % pour atteindre 5,50 $ (RPA de 5,24 $), en raison d'une bonne performance de souscription.

a augmenté de 12 % pour atteindre 5,50 $ (RPA de 5,24 $), en raison d'une bonne performance de souscription. Le ratio combiné 1 de 85,9 % reflète un rendement robuste dans l'ensemble des zones géographiques.

de 85,9 % reflète un rendement robuste dans l'ensemble des zones géographiques. La croissance des PDS 1 opérationnelles a atteint 4 %, grâce à la vigueur soutenue en assurance des particuliers, alors que nos mesures en assurance des entreprises commencent à porter fruit.

opérationnelles a atteint 4 %, grâce à la vigueur soutenue en assurance des particuliers, alors que nos mesures en assurance des entreprises commencent à porter fruit. La VCPA 1 a augmenté de 16 % d'un exercice à l'autre et de 4 % séquentiellement pour atteindre 107,35 $, avec un RCP opérationnel de 19,5 % (RCP de 18,4 %).

a augmenté de 16 % d'un exercice à l'autre et de 4 % séquentiellement pour atteindre 107,35 $, avec un RCP opérationnel de 19,5 % (RCP de 18,4 %). Le bilan demeure bon et nous place en bonne position pour saisir les occasions de croissance, avec une marge sur le capital total 1 de 3,7 milliards $ et un ratio de la dette sur le capital total ajusté 1 de 16,5 %.

de 3,7 milliards $ et un ratio de la dette sur le capital total ajusté de 16,5 %. Le dividende trimestriel a augmenté de 0,14 $ (11 %) pour atteindre 1,47 $ par action ordinaire, maintenant un taux de croissance annuel composé de 10 % sur 10 ans.

Charles Brindamour, chef de la direction, a déclaré ce qui suit :

« Nous avons terminé l'exercice 2025 en position de force, après avoir affiché le RONPA annuel le plus élevé de notre histoire, un RCP opérationnel exceptionnel et de bons résultats à l'échelle de l'entreprise. L'an dernier, nous avons franchi plusieurs jalons importants, notamment le regroupement de nos activités mondiales sous la marque Intact Assurance, et nous avons été reconnus comme l'un des meilleurs employeurs au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Irlande. À l'aube de 2026, je suis très heureux de la façon dont nos équipes mettent en œuvre nos stratégies de croissance, en élargissant nos canaux de distribution et notre gamme de produits, ainsi qu'en déployant des technologies à valeur ajoutée auprès des courtiers. L'environnement concurrentiel continue d'être bénéfique et de jouer en notre faveur. Nous demeurons en bonne position pour atteindre nos objectifs d'une surperformance du RCP de 500 points de base et d'une croissance du RONPA à un taux annuel de 10 % au cours des dix prochaines années. La solidité de notre rendement et de nos perspectives nous permet d'augmenter les dividendes aux porteurs d'actions ordinaires pour une 21e année consécutive. »

Faits saillants consolidés

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T4-2025 T4-2024 Variation 2025 2024 Variation PDS opérationnelles1 (croissance en devises constantes) 6 029 5 755 4 % 25 067 23 727 4 % Ratio combiné1 85,9 % 86,5 % (0,6) pt 88,2 % 92,2 % (4,0) pts Produit net (perte nette) de souscription1 850 764 11 % 2 717 1 689 61 % Produit net des placements opérationnel 415 398 4 % 1 632 1 559 5 % Produit tiré de la distribution1 117 123 (5) % 546 524 4 % Résultat opérationnel net attribuable aux porteurs d'actions ordinaires1 979 881 11 % 3 428 2 576 33 % Résultat net 961 667 44 % 3 365 2 310 46 % Données par action (en dollars)











Résultat opérationnel net par action (RONPA)1, 2 5,50 $ 4,93 $ 12 % 19,21 $ 14,43 $ 33 % Résultat par action (RPA) - dilué2 5,24 $ 3,58 $ 46 % 18,35 $ 12,36 $ 48 % Valeur comptable par action1 107,35 $ 92,67 $ 16 %





Rendement des capitaux propres pour les 12 derniers mois











RCP opérationnel1 19,5 % 16,5 % 3,0 pts





RCP ajusté1 21,0 % 16,8 % 4,2 pts





RCP1 18,4 % 14,2 % 4,2 pts





Gestion du capital











Marge sur le capital total1 3 722 2 890 832





Ratio de la dette sur le capital total ajusté1 16,5 % 19,4 % (2,9) pts







Perspectives de l'industrie sur 12 mois

Nous continuons de prévoir des conditions favorables dans l'ensemble de nos marchés :

En assurance des particuliers au Canada, nous prévoyons une croissance des primes de l'industrie de 7 % à 13 %.

Dans l'ensemble, en assurance des entreprises et en assurance spécialisée, nous prévoyons que la croissance des primes de l'industrie se situera entre 1 % et 5 %.

Rendement consolidé du T4-2025

La croissance des PDS opérationnelles a atteint 4 %, grâce à la vigueur soutenue en assurance des particuliers, les initiatives de croissance en assurance des entreprises ayant commencé à porter fruit.

Le ratio combiné a été bon à 85,9 %, ce qui reflète un robuste rendement dans l'ensemble des zones géographiques, y compris les améliorations de nos résultats sous-jacents.

Le produit net des placements opérationnel a augmenté de 4 % par rapport à l'exercice précédent pour atteindre 415 millions $, en raison de la hausse des actifs ainsi que de distributions spéciales.

Le produit tiré de la distribution de 117 millions $ a diminué par rapport à l'exercice précédent, en raison de l'apport moins élevé de On Side attribuable aux conditions météorologiques plus clémentes.

Le résultat opérationnel net par action a été bon à 5,50 $ (RPA de 5,24 $), une augmentation de 12 % d'un exercice à l'autre, reflétant une croissance de 6 % du produit net de souscription opérationnel et l'amélioration des marges de souscription.

Le RCP opérationnel a augmenté de 3 points par rapport à l'exercice précédent pour atteindre 19,5 % (RCP de 18,4 %), en raison des bonnes marges, ainsi que des sinistres liés aux catastrophes moins élevés que prévu au cours des 12 derniers mois.

Rendements de souscription sectoriels

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T4-2025 T4-2024 Variation 2025 2024 Variation Primes directes souscrites opérationnelles1 (croissance en devises constantes)







Canada 4 207 3 984 6 % 17 215 16 060 7 % RU&I 1 165 1 140 (2) % 4 820 4 775 (4) % États-Unis 657 631 5 % 3 032 2 892 3 % Total 6 029 5 755 4 % 25 067 23 727 4 % Ratio combiné1











Canada 84,4 % 84,9 % (0,5) pts 86,8 % 92,7 % (5,9) pts RU&I 93,5 % 92,7 % 0,8 pt 94,8 % 92,8 % 2,0 pts États-Unis 82,8 % 86,1 % (3,3) pts 85,1 % 87,5 % (2,4) pts Ratio combiné 85,9 % 86,5 % (0,6) pt 88,2 % 92,2 % (4,0) pts























Canada

Les activités au Canada sont en bonne position, leur performance surpassant celle de l'industrie, tant au chapitre des PDS que du ratio combiné au cumul T3-2025.

En assurance auto des particuliers, la croissance des PDS opérationnelles a été de 9 %, soutenue par la croissance constante des unités de 2 %. Le ratio combiné de 94,2 % reflète une bonne performance sous-jacente pour le trimestre, malgré les conditions hivernales défavorables.

En assurance des biens des particuliers, les PDS opérationnelles ont augmenté de 6 % malgré l'incidence d'éléments ponctuels défavorables de près de 3 points dans les activités liées aux groupes d'affinités et à l'assurance voyage. La croissance des unités est demeurée bonne à 2 % pour le trimestre. Le ratio combiné a été très bon à 76,4 %, reflétant notre discipline continue en matière de souscription, ainsi qu'une baisse des sinistres liés aux catastrophes.

En assurance des entreprises, la croissance des PDS opérationnelles a été de 1 %, reflétant le fait que nos initiatives de croissance portent fruit grâce à la solidité des nouvelles affaires et des niveaux de rétention, le tout contrebalancé en grande partie par la concurrence continue dans les comptes importants. Le ratio combiné a été très bon à 77,1 %, reflétant notre bon rendement sous-jacent.

RU&I

Les PDS opérationnelles ont diminué de 2 %, ce qui reflète nos mesures correctives et la concurrence dans les comptes importants. La croissance s'est améliorée de manière séquentielle, en raison des nouvelles affaires. Le ratio combiné s'est établi à 93,5 %, l'amélioration du rendement sous-jacent de DLG ayant été contrebalancée en grande partie par une hausse des sinistres importants en assurance spécialisée.

États-Unis

La croissance des PDS opérationnelles a été de 5 % pour le trimestre, nos initiatives de croissance ayant entraîné un bon niveau de nouvelles affaires. Le ratio combiné de 82,8 % a été très bon, s'améliorant de 3 points d'un exercice à l'autre, ce qui reflète les avantages de notre discipline en matière de souscription et la sophistication de la tarification.

Bilan

La Société a terminé le trimestre en bonne situation financière, avec de solides ratios de capital réglementaire dans l'ensemble des territoires. La marge sur le capital total a augmenté par rapport au trimestre précédent pour atteindre 3,7 milliards $, reflétant la bonne génération de capitaux.

Le ratio de la dette sur le capital total ajusté s'est établi à 16,5 % au 31 décembre 2025, en baisse par rapport au T3-2025, reflétant de bons résultats, ainsi que le remboursement de la dette au cours du trimestre.

La valeur comptable par action (VCPA) d'Intact de 107,35 $ au 31 décembre 2025 a augmenté de 4 % séquentiellement et de 16 % d'un exercice à l'autre, en raison principalement des résultats robustes des 12 derniers mois.

Dividende sur actions ordinaires

Le conseil d'administration a approuvé le dividende trimestriel de 1,47 $ par action sur les actions ordinaires émises et en circulation de la Société. Les dividendes sur actions ordinaires sont payables le 31 mars 2026 aux actionnaires inscrits le 17 mars 2026. Il s'agit d'une augmentation de 0,14 $ et d'une 21e augmentation annuelle consécutive du dividende sur les actions ordinaires depuis notre PAPE en 2004.

Dividendes sur actions privilégiées

Le conseil d'administration a également approuvé un dividende trimestriel de 30,25625 cents par action sur les actions privilégiées de

catégorie A, série 1, un dividende trimestriel de 21,60625 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 3, un dividende trimestriel de 32,5 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 5, un dividende trimestriel de 33,125 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 6, un dividende trimestriel de 37,575 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 7, un dividende trimestriel de 33,75 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 9, et un dividende trimestriel de 32,8125 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 11. Les dividendes sont payables le 31 mars 2026, aux actionnaires inscrits le 17 mars 2026.

catégorie A, série 1, un dividende trimestriel de 21,60625 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 3, un dividende trimestriel de 32,5 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 5, un dividende trimestriel de 33,125 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 6, un dividende trimestriel de 37,575 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 7, un dividende trimestriel de 33,75 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 9, et un dividende trimestriel de 32,8125 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 11. Les dividendes sont payables le 31 mars 2026, aux actionnaires inscrits le 17 mars 2026. Le 12 novembre 2025, nous avons émis 6 000 000 d'actions privilégiées de catégorie A, série 13 (les « actions privilégiées de série 13 »), au prix de 25,00 $ l'action, pour un produit brut de 150 millions $. Les porteurs ont le droit de recevoir des dividendes en espèces privilégiés non cumulatifs fixes sur une base trimestrielle à un taux annuel de 1,375 $ par action. Le dividende initial sera versé le 31 mars 2026.

Offre publique de rachat d'actions dans le cours normal des activités

En 2025, la Société a racheté et annulé 732 339 actions ordinaires pour une contrepartie totale de 198 millions $, en vertu de son offre publique de rachat d'actions dans le cours normal des activités (« OPRA »).

Après la clôture de l'exercice, le conseil d'administration a autorisé, sous réserve de l'approbation de la TSX, le renouvellement de l'OPRA pour le rachat aux fins d'annulation d'au plus 3 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Société au cours de la période subséquente de 12 mois à compter du 17 février 2026.

Estimations des analystes

L'estimation moyenne des analystes qui suivent la Société à l'égard du résultat par action et du résultat opérationnel net par action pour le trimestre était de respectivement 4,48 $ et 4,70 $.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est un fournisseur d'assurance de dommages actif à l'échelle mondiale, guidé par des valeurs fondamentales et la conviction que l'assurance doit d'abord s'intéresser aux personnes, et non aux choses. Le succès d'Intact repose sur ses 32 000 employés partout dans le monde, qui incarnent sa raison d'être : aider les gens, les entreprises et la société à aller de l'avant dans les bons moments et à être résilients dans les moments difficiles. Pour réaliser ses ambitions, Intact œuvre pour s'assurer que les clients sont ses porte-paroles, que ses employés sont engagés et qu'elle est l'une des sociétés les plus respectées.

Intact est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada et a su exporter ses forces en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Europe. Son réseau croissant de solutions d'assurance des entreprises et d'assurance spécialisée s'étend aujourd'hui à plus de 150 pays. Toujours à l'écoute du client, la Société a élargi ses activités pour inclure la distribution d'assurance, la restauration après-sinistre et la prévention.

Intact consolide sa surperformance en tirant parti de ses avantages concurrentiels : sa position de chef de file mondial de l'utilisation des données et de l'IA en tarification et en sélection des risques; sa vaste expérience en gestion des sinistres et un réseau intégré de chaîne d'approvisionnement; et sa solide gestion du capital et des placements. Les primes directes souscrites opérationnelles annuelles d'Intact ont triplé au cours des 10 dernières années et totalisent aujourd'hui 25 milliards de dollars.

Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières

Les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR (calculés à l'aide de mesures financières non conformes aux PCGR) n'ont pas de définition normalisée en vertu des IFRS (ou PCGR) et peuvent ne pas être comparables aux mesures similaires utilisées par d'autres sociétés de notre industrie. La direction et les analystes financiers s'appuient sur ces mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières pour évaluer notre rendement. De plus, ces mesures procurent aux lecteurs une meilleure compréhension de nos résultats financiers et des tendances connexes et améliorent la transparence et la clarté des principaux résultats de l'entreprise.

Les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR utilisés dans le présent communiqué et les autres rapports financiers de la Société comprennent des mesures ayant trait à notre rendement consolidé, à notre rendement au chapitre de la souscription et à notre solidité financière.

Pour de plus amples renseignements sur ces mesures financières supplémentaires, mesures financières non conformes aux PCGR et ratios non conformes aux PCGR, y compris les définitions et les raisons pour lesquelles ces mesures fournissent des informations utiles, se reporter à la section 28 - Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières du rapport de gestion du T4-2025 daté du 10 février 2026, qui a été publié sur notre site Web au www.intactfc.com et sur le site de SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

Tableau 1 Rapprochement du RON, du RONPA et du RCPO avec le résultat net attribuable aux actionnaires



T4-2025 T4-2024 2025 2024









Résultat net attribuable aux actionnaires, comme présenté selon les IFRS 961 667 3 365 2 297 Moins les résultats non opérationnels avant impôt 55 330 139 447 Moins la charge (l'économie) d'impôt non opérationnelle (9) (88) 14 (78) RON attribuable aux actionnaires 1 007 909 3 518 2 666 Moins les dividendes sur actions privilégiées et distribution d'autres titres de capitaux propres (28) (28) (90) (90) RON attribuable aux porteurs d'actions ordinaires 979 881 3 428 2 576 Divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires dilué (en millions) 178,0 178,6 178,5 178,6 RONPA (en dollars) 5,50 4,93 19,21 14,43 RON attribuable aux porteurs d'actions ordinaires pour les 12 derniers mois 3 428 2 576



Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés, à l'exclusion du CAERG 17 547 15 619



RCPO pour les 12 derniers mois 19,5 % 16,5 %





Tableau 2 Rapprochement des résultats de souscription du rapport de gestion et des états financiers consolidés (pour le trimestre)

États financiers ÉF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total RG Rapport de gestion Trimestre clos le 31 décembre 2025

Produits des activités d'assurance 6 890 (588) (136) - - - - (77) (93) 11 (883) 6 007 Produits de souscription nets opérationnels Charges afférentes aux activités d'assurance (5 317) 247 158 (194) 14 (45) (184) 82 93 (11) 160 (5 157) Somme des sinistres nets opérationnels (3 097 millions $) et frais de souscription nets opérationnels (2 060 millions $) Charges afférentes aux contrats de réassurance (588) 588 - - - - - - - - 588 - s. o. Produits afférents aux contrats de réassurance 247 (247) - - - - - - - - (247) - s. o. Résultat des activités d'assurance 1 232 - 22 (194) 14 (45) (184) 5 - - (382) 850 Produit net (perte nette) de souscription Trimestre clos le 31 décembre 2024

Produits des activités d'assurance 6 767 (642) (326) - - - - (104) (38) 2 (1 108) 5 659 Produits de souscription nets opérationnels Charges afférentes aux activités d'assurance (5 055) 133 338 (161) 8 (61) (230) 97 38 (2) 160 (4 895) Somme des sinistres nets opérationnels (2 994 millions $) et des frais de souscription nets opérationnels (1 901 millions $) Charges afférentes aux contrats de réassurance (642) 642 - - - - - - - - 642 - s. o. Produits afférents aux contrats de réassurance 133 (133) - - - - - - - - (133) - s. o. Résultat des activités d'assurance 1 203 - 12 (161) 8 (61) (230) (7) - - (439) 764 Produit net (perte nette) de souscription

Rapprochement des éléments du tableau ci-dessus :

1 Ajustement pour présenter les résultats, déduction faite de la réassurance 2 Ajustement pour exclure le produit net de souscription, les sinistres nets et les frais de souscription nets des unités d'exploitation abandonnées (traités comme non opérationnels) 3 Ajustement pour inclure les frais de souscription indirects (des Autres produits et charges selon les IFRS) 4 Ajustement pour exclure la charge au titre des régimes de retraite non opérationnelle 5 Ajustement pour reclasser les commissions intersociétés (vers Produit tiré de la distribution et Autres produits opérationnels (charges opérationnelles)) 6 Ajustement pour exclure l'actualisation appliquée au passif des sinistres (traitée comme non opérationnelle) 7 Ajustement pour exclure le Résultat net des activités d'assurance tiré des sinistres acquis dans un regroupement d'entreprises (traités comme non opérationnels) 8 Ajustement pour reclasser les Commissions reprises (cédées) et ajustement des primes 9 Ajustement pour reclasser les Produits des activités d'assurance nets tirés des contrats de réassurance rétroactifs

Tableau 3 Rapprochement des résultats de souscription du rapport de gestion et des états financiers consolidés (pour l'exercice)

États financiers ÉF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total RG Rapport de gestion Exercice clos le 31 décembre 2025

Produits des activités d'assurance 26 950 (2 363) (811) - - - - (483) (280) 43 (3 894) 23 056 Produits de souscription nets opérationnels Charges afférentes aux activités d'assurance (21 491) 1 198 862 (634) 37 (217) (835) 504 280 (43) 1 152 (20 339) Somme des sinistres nets opérationnels (12 482 millions $) et frais de souscription nets opérationnels (7 857 millions $) Charges afférentes aux contrats de réassurance (2 363) 2 363 - - - - - - - - 2 363 - s. o. Produits afférents aux contrats de réassurance 1 198 (1 198) - - - - - - - - (1 198) - s. o. Résultat des activités d'assurance 4 294 - 51 (634) 37 (217) (835) 21 - - (1 577) 2 717 Produit net (perte nette) de souscription Exercice clos le 31 décembre 2024

Produits des activités d'assurance 26 523 (2 579) (1 395) - - - - (842) (95) 46 (4 865) 21 658 Produits de souscription nets opérationnels Charges afférentes aux activités d'assurance (22 418) 1 660 1 503 (553) 32 (203) (925) 886 95 (46) 2 449 (19 969) Somme des sinistres nets opérationnels (12 685 millions $) et des frais de souscription nets opérationnels (7 284 millions $) Charges afférentes aux contrats de réassurance (2 579) 2 579 - - - - - - - - 2 579 - s. o. Produits afférents aux contrats de réassurance 1 660 (1 660) - - - - - - - - (1 660) - s. o. Résultat des activités d'assurance 3 186 - 108 (553) 32 (203) (925) 44 - - (1 497) 1 689 Produit net (perte nette) de souscription













































Rapprochement des éléments du tableau ci-dessus :

1 Ajustement pour présenter les résultats, déduction faite de la réassurance 2 Ajustement pour exclure le produit net de souscription, les sinistres nets et les frais de souscription nets des unités d'exploitation abandonnées (traités comme non opérationnels) 3 Ajustement pour inclure les frais de souscription indirects (des Autres produits et charges selon les IFRS) 4 Ajustement pour exclure la charge au titre des régimes de retraite non opérationnelle 5 Ajustement pour reclasser les commissions intersociétés (vers Produit tiré de la distribution et Autres produits opérationnels (charges opérationnelles)) 6 Ajustement pour exclure l'actualisation appliquée au passif des sinistres (traitée comme non opérationnelle) 7 Ajustement pour exclure le Résultat net des activités d'assurance tiré des sinistres acquis dans un regroupement d'entreprises (traités comme non opérationnels) 8 Ajustement pour reclasser les Commissions reprises (cédées) et ajustement des primes 9 Ajustement pour reclasser les Produits des activités d'assurance nets tirés des contrats de réassurance rétroactifs

Tableau 4 Rapprochement du RCP avec le résultat net attribuable aux actionnaires



T4-2025 T4-2024 2025 2024 Résultat net attribuable aux actionnaires, comme présenté selon les IFRS 961 667 3 365 2 297 Moins les dividendes sur actions privilégiées et distribution d'autres titres de capitaux propres (28) (28) (90) (90) Résultat net attribuable aux porteurs d'actions ordinaires 933 639 3 275 2 207 Divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires de base (en millions) 177,7 178,4 178,1 178,3 RPA - de base (en dollars) 5,25 3,58 18,39 12,36 Divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires dilué1 (en millions) 178,0 178,6 178,5 178,6 RPA - dilué (en dollars) 5,24 3,58 18,35 12,36 Résultat net attribuable aux porteurs d'actions ordinaires pour les 12 derniers mois 3 275 2 207



Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés 17 799 15 550



RCP pour les 12 derniers mois 18,4 % 14,2 %





1 Comprend l'incidence nette de l'exercice d'options sur actions. Voir la note 26 - Résultat par action des états financiers consolidés pour plus de détails.

Tableau 5 Rapprochement des résultats consolidés du rapport de gestion et des états financiers consolidés (pour le trimestre)



Libellés dans le rapport de gestion Avant impôt Comme présenté dans les états financiers Produit

tiré de la

distribution Total des

coûts de

financement Autres

produits

opérationnels

(charges

opérationnelles) Produit

net

des

placements

opérationnels Total de

l'impôt

sur le

résultat Résultats

non

opéra-

tionnels Produit net

(perte nette)

de souscription Total

présenté

aux états

financiers Trimestre clos le 31 décembre 2025 Résultat des activités d'assurance 45 - - - - 143 1 044 1 232 Produits nets des placements - - - 415 - - - 415 Profits nets (pertes nettes) sur le portefeuille

de placements - - - - - 140 - 140 Résultat financier net d'assurance - - - - - (152) - (152) Quote-part du résultat tirée des entreprises

associées et des coentreprises 40 (3) - - (7) (11) - 19 Autres profits nets (pertes nettes) - - - - - - - - Autres produits et charges 32 - (53) - - (76) (194) (291) Autres coûts de financement - (58)

- - - - (58) Coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration - - - - - (99) - (99) Économie (charge) d'impôt sur le résultat - - - - (245) - - (245) Total présenté dans le rapport de gestion 117 (61) (53) 415 (252) (55) 850

Trimestre clos le 31 décembre 2024 Résultat des activités d'assurance 81 - (20) - - 217 925 1 203 Produits nets des placements - - - 398 - - - 398 Profits nets (pertes nettes) sur le portefeuille

de placements - - - - - (177) - (177) Résultat financier net d'assurance - - - - - (199) - (199) Quote-part du résultat tirée des entreprises

associées et des coentreprises 44 (4) - - (8) (10) - 22 Autres profits nets (pertes nettes) - - - - - 44 - 44 Autres produits et charges (2) - (29) - - (78) (161) (270) Autres coûts de financement - (56) - - - - - (56) Coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration - - - - - (127) - (127) Économie (charge) d'impôt sur le résultat - - - - (171) - - (171) Total présenté dans le rapport de gestion 123 (60) (49) 398 (179) (330) 764





























Tableau 6 Rapprochement des résultats consolidés du rapport de gestion et des états financiers consolidés (pour l'exercice)



Libellés dans le rapport de gestion Avant impôt Comme présenté dans les états financiers Produit

tiré de la

distribution Total des

coûts de

financement Autres

produits

opérationnels

(charges

opérationnelles) Produit net

des

placements

opérationnels Total de

l'impôt sur

le résultat Résultats

non

opéra-

tionnels Produit net

(perte nette)

de souscription Total

présenté

aux états

financiers Exercice clos le 31 décembre 2025 Résultat des activités d'assurance 191 - 26 - - 726 3 351 4 294 Produits nets des placements - - - 1 632 - - - 1 632 Profits nets (pertes nettes) sur le portefeuille de placements - - - - - 672 - 672 Résultat financier net d'assurance - - - - - (879) - (879) Quote-part du résultat tirée des entreprises associées

et des coentreprises 159 (14) (2) - (29) (47) - 67 Autres profits nets (pertes nettes) - - - - - 95 - 95 Autres produits et charges 196 - (205) - - (310) (634) (953) Autres coûts de financement - (225) - - - - - (225) Coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration - - - - - (396) - (396) Économie (charge) d'impôt sur le résultat - - - - (942) - - (942) Total présenté dans le rapport de gestion 546 (239) (181) 1 632 (971) (139) 2 717

Exercice clos le 31 décembre 2024 Résultat des activités d'assurance 180 - 23 - - 741 2 242 3 186 Produits nets des placements - - - 1 559 - - - 1 559 Profits nets (pertes nettes) sur le portefeuille de placements - - - - - 148 - 148 Résultat financier net d'assurance - - - - - (899) - (899) Quote-part du résultat tirée des entreprises associées

et des coentreprises 165 (16) - - (33) (27) - 89 Autres profits nets (pertes nettes) - - - - - 303 - 303 Autres produits et charges 179 - (199) - - (306) (553) (879) Autres coûts de financement - (222) - - - - - (222) Coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration - - - - - (407) - (407) Économie (charge) d'impôt sur le résultat - - - - (568) - - (568) Total présenté dans le rapport de gestion 524 (238) (176) 1 559 (601) (447) 1 689





























Tableau 7 Rapprochement du RPAA et du RCPA avec le résultat net attribuable aux actionnaires



T4-2025 T4-2024 2025 2024 Résultat net attribuable aux actionnaires, comme présenté selon les IFRS 961 667 3 365 2 297 Moins les éléments liés à des acquisitions, après impôt







Amortissement des immobilisations incorporelles acquises 63 62 245 233 Coûts d'acquisition et d'intégration 47 44 191 172 Ajustements fiscaux sur des éléments liés à des acquisitions 3 1 16 5 Résultat net des sinistres acquis dans le cadre d'un regroupement d'entreprises - 1 1 3 Résultat net ajusté attribuable aux actionnaires 1 074 775 3 818 2 710 Moins les dividendes sur actions privilégiées et distribution d'autres titres de capitaux propres (28) (28) (90) (90) Résultat net ajusté attribuable aux porteurs d'actions ordinaires 1 046 747 3 728 2 620 Divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires dilué (en millions) 178,0 178,6 178,5 178,6 RPAA (en dollars) 5,89 4,18 20,90 14,67 Résultat net ajusté attribuable aux porteurs d'actions ordinaires pour les 12 derniers mois 3 728 2 620



Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés 17 799 15 550



RCPA pour les 12 derniers mois 21,0 % 16,8 %





Tableau 8 Calcul de la VCPA et de la VCPA (à l'exclusion du CAERG)

Aux 31 décembre 2025 2024





Capitaux propres attribuables aux actionnaires, présentés selon les IFRS 20 836 18 148 Moins les actions privilégiées et les autres titres de capitaux propres, présentés selon les IFRS (1 766) (1 619)





Capitaux propres ordinaires 19 070 16 529 Moins le CAERG, présenté selon les IFRS (322) (183)





Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires (à l'exclusion du CAERG) 18 748 16 346





Nombre d'actions ordinaires en circulation à la même date (en millions) 177,6 178,4 VCPA 107,35 92,67 VCPA (à l'exclusion du CAERG) 107,54 91,64

Tableau 9 Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés et capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés, à l'exclusion du CAERG

Aux 31 décembre 2025 2024





Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires à la fin de la période 19 070 16 529 Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires au début de la période 16 529 14 571 Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés1 17 799 15 550





Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires à la fin de la période, à l'exclusion du CAERG 18 748 16 346 Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires au début de la période, à l'exclusion du CAERG 16 346 14 892 Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés, à l'exclusion du CAERG1 17 547 15 619

1 Aucune transaction importante portant sur les capitaux n'a eu lieu au cours des périodes présentées.

Tableau 10 Rapprochement du total de la dette impayée avant les billets hybrides subordonnés et du capital total ajusté avec la dette impayée, les capitaux propres attribuables aux actionnaires

Aux 31 déc. 2025 30 sept. 2025 31 déc. 2024







Dette impayée, présentée selon les IFRS 4 426 4 656 4 681 Moins les billets hybrides subordonnés (250) (247) (247) Total de la dette impayée avant les billets hybrides subordonnés 4 176 4 409 4 434







Dette impayée, présentée selon les IFRS 4 426 4 656 4 681 Capitaux propres attribuables aux actionnaires, présentés selon les IFRS 20 836 19 962 18 148 Capital total ajusté 25 262 24 618 22 829







Total de la dette impayée avant les billets hybrides subordonnés 4 176 4 409 4 434 Capital total ajusté 25 262 24 618 22 829 Ratio de la dette sur le capital total ajusté 16,5 % 17,9 % 19,4 %







Dette impayée, présentée selon les IFRS 4 426 4 656 4 681 Actions privilégiées et autres titres de capitaux propres, présentés selon les IFRS 1 766 1 619 1 619 Dette impayée et actions privilégiées 6 192 6 275 6 300 Capital total ajusté 25 262 24 618 22 829 Total du ratio de levier 24,5 % 25,5 % 27,6 % Ratio de la dette sur le capital total ajusté 16,5 % 17,9 % 19,4 % Actions privilégiées et titres hybrides 8,0 % 7,6 % 8,2 %

Énoncés prospectifs

Certains des énoncés figurant dans le présent communiqué de presse sont des « énoncés prospectifs ». Ces énoncés comprennent, notamment, des énoncés concernant les perspectives pour l'industrie de l'assurance de dommages au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe, les perspectives pour les activités de la Société, les perspectives de croissance de la Société et l'incidence de la conjoncture économique et d'autres conditions externes sur les opérations et la performance financière de la Société. Ces énoncés sont faits conformément aux dispositions d'exonération des lois en valeurs mobilières applicables du Canada.

Par nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et des incertitudes inhérents et sont fondés sur plusieurs hypothèses d'ordre général et spécifique en conséquence desquelles les résultats ou les événements réels pourraient différer sensiblement des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés en raison de divers facteurs, y compris ceux décrits dans le rapport de gestion du T4-2025 daté du 10 février 2026 ainsi que dans la section Gestion des risques (sections 24 à 27) du rapport de gestion d'Intact pour l'exercice clos le 31 décembre 2025. Le rapport de gestion du T4-2025 daté du 10 février 2026 et le rapport de gestion d'Intact pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 ont été publiés sur le site de SEDAR+ au www.sedarplus.ca. Veuillez lire la mise en garde figurant au début du rapport de gestion du T4-2025 au sujet des risques décrits dans le rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2025. Nous ne pouvons garantir que les énoncés prospectifs se réaliseront et vous conseillons de ne pas vous fier à ces énoncés prospectifs. Sauf dans la mesure où l'exigent les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, nous ne nous engageons pas à mettre à jour ni à réviser les énoncés de nature prospective présentés dans le présent communiqué de presse, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

