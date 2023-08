TORONTO, le 2 août 2023 /CNW/ - (TSX: IFC) (en dollars canadiens, sauf indication contraire)

Faits saillants1

La croissance des PDS opérationnelles 2 a atteint 6 % au T2-2023 , en raison des mesures tarifaires mises en œuvre dans des conditions de marché favorables.

, en raison des mesures tarifaires mises en œuvre dans des conditions de marché favorables. Le résultat opérationnel net par action 2 a diminué de 30 % pour s'établir à 2,30 $ , en raison surtout d'une augmentation des sinistres liés aux catastrophes qui se sont élevés à de 421 millions $, en partie contrebalancée par une hausse du produit des placements.

, en raison surtout d'une augmentation des sinistres liés aux catastrophes qui se sont élevés à de 421 millions $, en partie contrebalancée par une hausse du produit des placements. Le RPA de 1,30 $ a diminué par rapport à celui du trimestre correspondant de l'exercice précédent, qui avait bénéficié de la vente de l'entreprise danoise de Codan et d'importants profits sur les placements en titres de capitaux propres.

a diminué par rapport à celui du trimestre correspondant de l'exercice précédent, qui avait bénéficié de la vente de l'entreprise danoise de Codan et d'importants profits sur les placements en titres de capitaux propres. Le ratio combiné 2 de 92,2 % (96,3 % non actualisé) reflète l'incidence de 8 points des sinistres liés aux catastrophes, qui ont été deux fois plus élevés que prévu, tandis que le rendement sous-jacent a été bon dans toutes les zones géographiques.

reflète l'incidence de 8 points des sinistres liés aux catastrophes, qui ont été deux fois plus élevés que prévu, tandis que le rendement sous-jacent a été bon dans toutes les zones géographiques. Les résultats en assurance automobile des particuliers ont été bons, avec un ratio combiné 2 de 91,2 % , reflétant nos mesures d'amélioration de la rentabilité et le ralentissement de l'inflation.

, reflétant nos mesures d'amélioration de la rentabilité et le ralentissement de l'inflation. Le RCP opérationnel2 s'est chiffré à 12,8 % (et le RCP2 à 9,0 %) malgré le niveau élevé des sinistres liés aux catastrophes, et la marge sur le capital total2 s'est établie à 2,5 milliards $.

Charles Brindamour, chef de la direction, a déclaré ce qui suit :

« De nombreux événements météorologiques difficiles sont survenus au cours du trimestre, et nos employés ont été souvent sur place au sein des collectivités touchées, offrant une présence rassurante et de l'aide aux clients qui en avaient besoin. En dépit de l'ampleur des incendies, des inondations et des épisodes de gel, nous avons maintenu un bon bilan et généré un RCP opérationnel de 13 %, témoins de la résilience de nos activités. Nous continuerons de tirer parti de notre expérience en matière de catastrophes naturelles pour collaborer avec les gouvernements et aider les collectivités à s'adapter aux changements climatiques. »

Faits saillants consolidés

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T2-2023 T2-2022

Retraité3 Variation S1-2023 S1-2022

Retraité3 Variation Primes directes souscrites opérationnelles1, 2 6 226 5 801 6 % 11 035 10 457 5 % Ratio combiné (actualisé)2 92,2 % 88,0 % 4,2 pts 89,8 % 88,4 % 1,4 pt Ratio combiné (non actualisé)2 96,3 % 90,2 % 6,1 pts 94,2 % 91,2 % 3,0 pts Produit net de souscription2 391 576 (32) % 1 004 1 107 (9) % Produit net des placements opérationnel2 326 211 55 % 621 416 49 % Désactualisation nette du passif des sinistres2 (216) (88) n. s. (442) (171) n. s. Résultats de placement nets opérationnels2 110 123 (11) % 179 245 (27) % Produit tiré de la distribution2 137 142 (4) % 242 234 3 % Résultat opérationnel net attribuable aux porteurs d'actions ordinaires2 402 581 (31) % 939 1 097 (14) % Résultat net 260 1 235 (79) % 637 1 722 (63) % Données par action (en dollars)











Résultat opérationnel net par action (RONPA)2 2,30 $ 3,30 $ (30) % 5,36 $ 6,23 $ (14) % Résultat par action (RPA) 1,30 $ 6,93 $ (81) % 3,36 $ 9,68 $ (65) % Valeur comptable par action2 76,29 $ 83,74 $ (9) %





Rendement des capitaux propres pour les 12 derniers mois











RCP opérationnel2 12,8 % 15,4 % s. o.





RCP2 9,0 % 18,5 % s. o.





Marge sur le capital total2 2 482 2 479 3





Ratio de la dette sur le capital total ajusté2 22,5 % 19,8 % 2,7 pts







_________________________________________ 1 La variation (croissance) des PDS est présentée en devises constantes. 2 Ce communiqué de presse présente des mesures financières non conformes aux PCGR, des ratios non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières (au sens du Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières). Voir la section 21 - Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières du rapport de gestion du T2-2023 pour plus de détails. 3 Les données comparatives ont été retraitées selon l'IFRS 17, mais pas selon l'IFRS 9. Le RCPO et le RCP ne sont pas retraités selon l'IFRS 17, étant donné que les résultats de 2021 n'ont pas été retraités selon l'IFRS 17.

Perspectives de l'industrie sur 12 mois

Au cours des 12 prochains mois, nous prévoyons que les conditions de marché favorables à fermes dans l'industrie de l'assurance se maintiendront dans la plupart des secteurs d'activité en raison de l'inflation, des catastrophes naturelles et d'un marché de la réassurance ferme.

Au Canada , nous prévoyons des conditions de marché favorables à fermes en assurance des particuliers. Les primes en assurance des biens des particuliers et en assurance automobile des particuliers devraient progresser de 7 % à 9 % en réponse à l'inflation et à l'évolution des habitudes de conduite.

, nous prévoyons des conditions de marché favorables à fermes en assurance des particuliers. Les primes en assurance des biens des particuliers et en assurance automobile des particuliers devraient progresser de 7 % à 9 % en réponse à l'inflation et à l'évolution des habitudes de conduite. En assurance des entreprises et en assurance spécialisée dans l'ensemble des zones géographiques, nous prévoyons que les conditions de marché fermes se poursuivront dans la plupart des secteurs d'activité.

Pour le secteur RU&I, le marché de l'assurance des biens des particuliers devient plus favorable et d'autres hausses tarifaires sont prévues.

Résultats sectoriels

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T2-2023 T2-2022

Retraité Variation S1-2023 S1-2022

Retraité Variation Primes directes souscrites opérationnelles1,2 Canada 4 270 4 035 6 % 7 266 6 928 5 % RU&I 1 202 1 164 (2) % 2 437 2 456 (1) % É.-U. 754 602 19 % 1 332 1 073 17 % Total 6 226 5 801 6 % 11 035 10 457 5 % Ratio combiné2 Canada 97,9 % 89,6 % 8,3 pts 94,9 % 90,3 % 4,6 pts RU&I 94,1 % 92,0 % 2,1 pts 94,3 % 95,2 % (0,9) pt É.-U. 91,3 % 91,0 % 0,3 pt 90,2 % 88,9 % 1,3 pt Ratio combiné (non actualisé) 96,3 % 90,2 % 6,1 pts 94,2 % 91,2 % 3,0 pts Incidence de l'actualisation3 (4,1) % (2,2) % (1,9) pt (4,4) % (2,8) % (1,6) pt Ratio combiné (actualisé) 92,2 % 88,0 % 4,2 pts 89,8 % 88,4 % 1,4 pt

Rendement consolidé pour le T2-2023

La croissance des PDS opérationnelles s'est accélérée pour atteindre 6 %, ou 7 % si l'on exclut l'abandon stratégique d'unités d'exploitation (telles que les activités d'assurance automobile des particuliers au RU et certaines relations déléguées), ce qui reflète la bonne progression des tarifs dans l'ensemble des secteurs d'activité.

(telles que les activités d'assurance automobile des particuliers au RU et certaines relations déléguées), ce qui reflète la bonne progression des tarifs dans l'ensemble des secteurs d'activité. Le ratio combiné global de 96,3 % (non actualisé) tient compte de 4 points attribuables au nombre plus élevé que prévu de sinistres liés aux catastrophes. Le bon rendement en assurance des entreprises a été contrebalancé par les pressions en assurance des biens des particuliers, tandis que le rendement en assurance automobile des particuliers a été bon et conforme aux attentes.

tient compte de 4 points attribuables au nombre plus élevé que prévu de sinistres liés aux catastrophes. Le bon rendement en assurance des entreprises a été contrebalancé par les pressions en assurance des biens des particuliers, tandis que le rendement en assurance automobile des particuliers a été bon et conforme aux attentes. Compte tenu de l'actualisation, le ratio combiné global s'est chiffré à 92,2 % , une détérioration de 4,2 points par rapport à l'exercice précédent, ce qui s'explique par les résultats de souscription présentés ci-dessus, contrebalancés en partie par l'avantage tiré de l'actualisation des résultats de souscription à des taux d'intérêt plus élevés par rapport à l'exercice précédent.

, une détérioration de 4,2 points par rapport à l'exercice précédent, ce qui s'explique par les résultats de souscription présentés ci-dessus, contrebalancés en partie par l'avantage tiré de l'actualisation des résultats de souscription à des taux d'intérêt plus élevés par rapport à l'exercice précédent. Le produit net des placements opérationnel s'est chiffré à 326 millions $ pour le trimestre, soit une augmentation de 55 % d'un exercice à l'autre, en raison de rendements de réinvestissement plus élevés, d'une rotation accrue du portefeuille et d'un dividende spécial de 25 millions $.

pour le trimestre, soit une augmentation de 55 % d'un exercice à l'autre, en raison de rendements de réinvestissement plus élevés, d'une rotation accrue du portefeuille et d'un dividende spécial de 25 millions $. Le produit tiré de la distribution a diminué de 4 % pour se chiffrer à 137 millions $, ce qui s'explique par le niveau élevé des commissions variables et la contribution des activités de restauration d'On Side à l'exercice précédent, tandis que la rentabilité sous-jacente et la filière d'acquisitions sont demeurées solides au T2-2023.

Secteurs d'activité4

Assurance de dommages - Canada

En assurance automobile des particuliers , les primes ont augmenté de 6 % par rapport à l'exercice précédent, ce qui s'explique par les mesures tarifaires mises en œuvre dans des conditions du marché plus favorables et l'amélioration de la trajectoire des unités. Le ratio combiné de 91,2 % reflète nos mesures d'amélioration de la rentabilité, le caractère saisonnier favorable et une inflation élevée, bien que ralentissant. Nous prévoyons conserver un ratio combiné désaisonnalisé inférieur à 95 % au cours des 12 prochains mois.

, les primes ont augmenté de 6 % par rapport à l'exercice précédent, ce qui s'explique par les mesures tarifaires mises en œuvre dans des conditions du marché plus favorables et l'amélioration de la trajectoire des unités. Le ratio combiné de 91,2 % reflète nos mesures d'amélioration de la rentabilité, le caractère saisonnier favorable et une inflation élevée, bien que ralentissant. Nous prévoyons conserver un ratio combiné désaisonnalisé inférieur à 95 % au cours des 12 prochains mois. En assurance des biens des particuliers , les primes ont connu une croissance de 5 % dans des conditions de marché favorables à fermes. Le ratio combiné a été élevé à 119,2 %, une détérioration de 22,7 points par rapport à l'exercice précédent en raison d'une hausse des sinistres liés aux catastrophes, du nombre élevé de sinistres importants et de l'inflation. Nous sommes bien placés pour protéger la rentabilité grâce à des mesures tarifaires mises en œuvre dans des conditions de marché favorables, tout en continuant à contrôler les coûts grâce à l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement et d'autres activités liées au traitement des sinistres.

, les primes ont connu une croissance de 5 % dans des conditions de marché favorables à fermes. Le ratio combiné a été élevé à 119,2 %, une détérioration de 22,7 points par rapport à l'exercice précédent en raison d'une hausse des sinistres liés aux catastrophes, du nombre élevé de sinistres importants et de l'inflation. Nous sommes bien placés pour protéger la rentabilité grâce à des mesures tarifaires mises en œuvre dans des conditions de marché favorables, tout en continuant à contrôler les coûts grâce à l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement et d'autres activités liées au traitement des sinistres. En assurance des entreprises, la croissance des primes de 6 % reflète les hausses de tarifs continues et les niveaux de rétention élevés dans la plupart des secteurs d'activité, le tout contrebalancé en partie par les mesures ciblées d'optimisation du portefeuille. Le ratio combiné a été solide à 89,5 %, malgré une hausse de 7,4 points par rapport à l'exercice précédent attribuable surtout à une hausse des sinistres liés aux catastrophes.

_________________________________________ 1 La variation (croissance) des PDS est présentée en devises constantes. 2 Ce communiqué de presse présente des mesures financières non conformes aux PCGR (au sens du Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières). Voir la section 21 - Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières du rapport de gestion du T2-2023 pour plus de détails. 3 Comprend l'incidence de l'actualisation appliquée au passif des sinistres de l'assurance de dommages pour tous les secteurs. Voir la section 3 - Incidence de la transition à l'IFRS 17 du rapport de gestion du T2-2023 pour plus de détails. 4 Les ratios combinés dans les secteurs d'exploitation sont présentés sur une base non actualisée.

Assurance de dommages - RU&I

En assurance des particuliers , les primes ont diminué de 7 % en devises constantes. Si l'on exclut l'incidence de notre retrait du marché de l'assurance automobile des particuliers au RU, la croissance a été de 6 % pour le trimestre, reflétant nos mesures tarifaires dans des conditions du marché plus favorables. Le ratio combiné de 98,0 % reflète l'inflation et les conditions météorologiques difficiles, le tout contrebalancé par les avantages tirés de nos mesures d'amélioration de la rentabilité en cours.

, les primes ont diminué de 7 % en devises constantes. Si l'on exclut l'incidence de notre retrait du marché de l'assurance automobile des particuliers au RU, la croissance a été de 6 % pour le trimestre, reflétant nos mesures tarifaires dans des conditions du marché plus favorables. Le ratio combiné de 98,0 % reflète l'inflation et les conditions météorologiques difficiles, le tout contrebalancé par les avantages tirés de nos mesures d'amélioration de la rentabilité en cours. En assurance des entreprises, les primes ont augmenté de 1 % en devises constantes, les hausses tarifaires continues ayant été atténuées par l'incidence de 5 points de l'abandon stratégique d'unités d'exploitation. Le ratio combiné s'est amélioré de 2,1 points pour atteindre un solide 92,1 %, malgré les 9,0 points attribuables aux sinistres liés aux catastrophes.

Assurance de dommages - États-Unis

En assurance des entreprises, les primes ont connu une croissance de 19 % en devises constantes, soutenue par de nouveaux produits (à la suite de l'acquisition d'Highland à l'exercice précédent), les nouvelles affaires ainsi que les hausses tarifaires. Le ratio combiné est demeuré solide à 91,3 %, mais est légèrement supérieur à celui de l'exercice précédent en raison d'une hausse des sinistres liés aux catastrophes.

Résultat opérationnel net, RPA et RCP

Le résultat opérationnel net attribuable aux porteurs d'actions ordinaires de 402 millions $ a diminué de 31 % par rapport au

T2-2022, l'augmentation de 176 millions $ des sinistres liés aux catastrophes ayant contrebalancé l'incidence de la hausse des primes acquises et du produit des placements.

a diminué de 31 % par rapport au T2-2022, l'augmentation de 176 millions $ des sinistres liés aux catastrophes ayant contrebalancé l'incidence de la hausse des primes acquises et du produit des placements. Le résultat par action de 1,30 $ reflète une baisse du résultat opérationnel et un niveau de charges non opérationnelles conforme aux attentes. Le RPA élevé à la période correspondante de l'exercice précédent était attribuable à la vente de l'entreprise danoise de Codan et à d'autres profits de placement.

reflète une baisse du résultat opérationnel et un niveau de charges non opérationnelles conforme aux attentes. Le RPA élevé à la période correspondante de l'exercice précédent était attribuable à la vente de l'entreprise danoise de Codan et à d'autres profits de placement. Le RCP opérationnel de 12,8 % et le RCP de 9,0 % pour les 12 mois clos le 30 juin 2023 reflètent le solide rendement opérationnel, malgré le nombre élevé de sinistres liés aux catastrophes. Lorsque les mesures de réduction des risques liés aux régimes de retraite seront pleinement réalisées, nous prévoyons qu'elles contribueront à hauteur d'environ 1 point au RCP d'ici la fin de l'exercice.

Bilan

La Société a terminé le trimestre en bonne situation financière, avec une marge sur le capital total de 2,5 milliards $ et de solides ratios de capital réglementaire dans l'ensemble des territoires.

et de solides ratios de capital réglementaire dans l'ensemble des territoires. Le ratio de la dette sur le capital total ajusté de 22,5 % a été conforme à nos attentes et est en voie de revenir près de 20 % au cours des prochains trimestres.

a été conforme à nos attentes et est en voie de revenir près de 20 % au cours des prochains trimestres. La valeur comptable par action (VCPA) d'Intact s'élevait à 76,29 $ au 30 juin 2023, en baisse de 2 % par rapport au T1-2023. Les solides résultats ont été contrebalancés par les variations défavorables du marché sur les titres à revenu fixe.

Dividende sur les actions ordinaires

Le conseil d'administration a approuvé un dividende trimestriel de 1,10 $ par action sur les actions ordinaires émises et en circulation de la Société. Les dividendes sont payables le 29 septembre 2023 aux actionnaires inscrits le 15 septembre 2023.

Dividendes sur actions privilégiées

Le conseil d'administration a également approuvé un dividende trimestriel de 30,25625 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 1, un dividende trimestriel de 21,60625 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 3, un dividende trimestriel de 32,50 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 5, un dividende trimestriel de 33,125 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 6, un dividende trimestriel de 37,575 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 7, un dividende trimestriel de 33,75 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 9, et un dividende trimestriel de 32,8125 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 11. Les dividendes sont payables le 30 septembre 2023 aux actionnaires inscrits le 15 septembre 2023.

Estimations des analystes

L'estimation moyenne des analystes qui suivent la Société à l'égard du résultat par action et du résultat opérationnel net par action pour le trimestre était de respectivement 1,84 $ et 2,34 $.

Rapport de gestion et états financiers consolidés

Ce communiqué de presse, qui a été approuvé par le conseil d'administration de la Société sur la recommandation du comité d'audit, devrait être lu avec le rapport de gestion du T2-2023 et les états financiers consolidés intermédiaires du T2-2023 qui ont été publiés sur le site Web de la Société au www.intactcf.com et qui le seront plus tard aujourd'hui sur le site SEDAR au www.sedar.com.

Pour les définitions des mesures et d'autres termes d'assurance utilisés dans ce communiqué, veuillez vous reporter au rapport de gestion et au glossaire qui se trouvent à la section « Investisseurs » du site Web de la Société au www.intactfc.com.

Téléconférence

Intact Corporation financière tiendra demain à 11 h (HE) une téléconférence pour discuter de ses résultats. Pour participer à la téléconférence en direct, en mode audio, et pour consulter les états financiers consolidés résumés intermédiaires, le rapport de gestion, la présentation aux analystes, les informations financières supplémentaires et d'autres renseignements de la Société qui ne sont pas inclus dans le présent communiqué, veuillez visiter le site Web de la Société au www.intactfc.com et cliquer sur « Investisseurs ». La téléconférence est également accessible en composant le 416-764-8659 ou le 1-888-664-6392 (numéro sans frais en Amérique du Nord). Veuillez appeler dix minutes avant le début de la téléconférence. Un enregistrement audio de la téléconférence sera accessible à compter du 3 août 2023 à 14 h (HE) jusqu'au 10 août 2023 à minuit. Pour écouter l'enregistrement, veuillez composer le 416-764-8677 ou le 1-888-390-0541 (sans frais en Amérique du Nord). Le mot de passe est le 721275. Une transcription de la téléconférence sera également disponible sur le site Web d'Intact Corporation financière.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada, l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée dans le monde et, avec RSA, un chef de file au Royaume-Uni et en Irlande. La Société a connu une croissance interne et par acquisition, et ses primes annuelles totalisent plus de 21 milliards de dollars.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive BrokerLink et directement aux consommateurs par belairdirect. Intact offre également des solutions d'assurance pour les groupes d'affinité par l'intermédiaire de Johnson Assurance.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion.

Au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe, Intact offre des solutions d'assurance pour les particuliers et les entreprises ainsi que d'assurance spécialisée sous les marques de RSA.

Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières

Les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR (calculés à l'aide de mesures financières non conformes aux PCGR) n'ont pas de définition normalisée en vertu des IFRS (ou PCGR) et peuvent ne pas être comparables aux mesures similaires utilisées par d'autres sociétés de notre industrie. La direction et les analystes financiers s'appuient sur ces mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières pour évaluer notre rendement. De plus, ces mesures procurent aux lecteurs une meilleure compréhension de nos résultats financiers et des tendances connexes et améliorent la transparence et la clarté des principaux résultats de l'entreprise.

Les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR utilisés dans le présent communiqué et les rapports financiers de la Société comprennent des mesures ayant trait à notre rendement consolidé, à notre rendement au chapitre de la souscription et à notre solidité financière.

Pour de plus amples renseignements sur ces mesures financières supplémentaires, mesures financières non conformes aux PCGR et ratios non conformes aux PCGR, y compris les définitions et les raisons pour lesquelles ces mesures fournissent des informations utiles, se reporter à la section 21 - Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières du rapport de gestion du T2-2023 daté du 2 août 2023, qui a été publié sur notre site Web au www.intactfc.com et sur le site SEDAR au www.sedar.com.

Tableau 1 Rapprochement du RON, du RONPA et du RCPO au résultat net attribuable aux actionnaires, comme présenté selon les IFRS



T2-2023 T2-2022 Retraité1 S1-2023 S1-2022 Retraité1









Résultat net attribuable aux actionnaires, comme présenté selon les IFRS 252 1 234 629 1 733 Moins les résultats non opérationnels avant impôt 191 (725) 332 (723) Moins la charge (économie) d'impôt non opérationnelle (18) 94 17 140 Moins la composante non opérationnelle des participations ne donnant pas le contrôle - (6) - (24) RON non attribuables aux actionnaires 425 597 978 1 126 Moins les dividendes sur actions privilégiées et distribution d'autres titres de

capitaux propres (23) (16) (39) (29) RON attribuable aux porteurs d'actions ordinaires 402 581 939 1 097 Divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (en millions) 175,3 175,8 175,3 175,9 RONPA, de base et dilué (en dollars) 2,30 3,30 5,36 6,23 RON attribuable aux porteurs d'actions ordinaires pour les 12 derniers mois2 1 935 2 199



Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés,

compte non tenu du CAERG2 15 145 14 275



RCPO pour les 12 derniers mois2 12,8 % 15,4 %





1 Retraité pour l'adoption de l'IFRS 17, Contrats d'assurance. 2 Ces mesures ne sont pas retraitées selon l'IFRS 17, étant donné que les résultats de 2021 n'ont pas été retraités selon l'IFRS 17.

Tableau 2 Rapprochement des résultats de souscription du rapport de gestion et des états financiers consolidés résumés intermédiaires (pour le trimestre)

États financiers ÉF

IFRS 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Rapport de

gestion

IFRS 17 Rapport de gestion Trimestre clos le 30 juin 2023

























Produits des activités

d'assurance 6 243 (808) (73)





(321)

(55) 30 (1 227) 5 016 Produits de souscription nets

opérationnels Charge afférente aux

activités d'assurance (5 500) 541 110 (112) 6 (34) 339 - 55 (30) 875 (4 625) Somme des sinistres nets

opérationnels (2 902 millions $) et

des frais de souscription nets

opérationnels (1 723 millions $) Affectation des primes de

réassurance (808) 808















808 - s. o. Sommes à recouvrer auprès

de réassureurs 541 (541)















(541) - s. o. Résultat des activités

d'assurance 476 - 37 (112) 6 (34) 18 - - - (85) 391 Produit net (perte nette) de

souscription Trimestre clos le 30 juin 2022

























Produits des activités

d'assurance 6 408 (905) (146)





(564)

(51) 60 (1 606) 4 802 Produits de souscription nets

opérationnels Charge afférente aux

activités d'assurance (5 532) 718 158 (55) 11 (38) 567 (46) 51 (60) 1 306 (4 226) Somme des sinistres nets

opérationnels (2 647 millions $) et

des frais de souscription nets

opérationnels (1 579 millions $) Affectation des primes de

réassurance (905) 905















905 - s. o. Sommes à recouvrer auprès

de réassureurs 718 (718)















(718) - s. o. Résultat des activités

d'assurance 689 - 12 (55) 11 (38) 3 (46) - - (113) 576 Produit net (perte nette) de

souscription

































Rapprochement des éléments du tableau ci-dessus :

1 Ajustement pour présenter les résultats, déduction faite de la réassurance 2 Ajustement pour exclure le produit net de souscription, les sinistres nets et les frais de souscription nets des unités d'exploitation abandonnées (traités comme non opérationnels) 3 Ajustement pour inclure les frais de souscription indirects (des Autres produits et charges selon les IFRS) 4 Ajustement pour exclure la charge au titre des régimes de retraite non opérationnelle 5 Ajustement pour reclasser les commissions intersociétés (vers Produit tiré de la distribution et Autres produits opérationnels (charges opérationnelles)) 6 Ajustement pour exclure le Résultat net des activités d'assurance tiré des sinistres acquis dans un regroupement d'entreprises (traités comme non opérationnels) 7 Ajustement pour normaliser l'actualisation appliquée pour l'exercice de transition à l'IFRS 17 (du Résultat financier net d'assurance selon les IFRS) 8 Ajustement pour reclasser les Commissions reprises (cédées) et ajustement des primes 9 Ajustement pour reclasser les Produits des activités d'assurance nets tirés des contrats de réassurance rétroactifs

Tableau 3 Rapprochement des résultats de souscription du rapport de gestion et des états financiers consolidés résumés intermédiaires (pour le cumul)

États financiers ÉF I

FRS 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Rapport de

gestion

IFRS 17 Rapport de gestion Semestre clos le 30 juin 2023























Produits des activités

d'assurance 12 597 (1 655) (153)





(862)

(114) 67 (2 717) 9 880 Produits de souscription nets

opérationnels Charge afférente aux activités

d'assurance (11 096) 1 274 250 (198) 12 (69) 904 - 114 (67) 2 220 (8 876) Somme des sinistres nets

opérationnels (5 501 millions $) et des

frais de souscription nets opérationnels

(3 375 millions $) Affectation des primes de

réassurance (1 655) 1 655















1 655 - s. o. Sommes à recouvrer auprès

de réassureurs 1 274 (1 274)















(1 274) - s. o. Résultat des activités

d'assurance 1 120 - 97 (198) 12 (69) 42 - - - (116) 1 004 Produit net (perte nette) de

souscription Semestre clos le 30 juin 2022























Produits des activités

d'assurance 13 214 (1 791) (294)





(1 548)

(107) 89 (3 651) 9 563 Produits de souscription nets

opérationnels Charge afférente aux activités

d'assurance (11 574) 1 410 340 (164) 23 (60) 1 558 (7) 107 (89) 3 118 (8 456) Somme des sinistres nets

opérationnels (5 310 millions $) et des

frais de souscription nets opérationnels

(3 146 millions $) Affectation des primes de

réassurance (1 791) 1 791















1 791 - s. o. Sommes à recouvrer auprès

de réassureurs 1 410 (1 410)















(1 410) - s. o. Résultat des activités

d'assurance 1 259 - 46 (164) 23 (60) 10 (7) - - (152) 1 107 Produit net (perte nette) de

souscription































Rapprochement des éléments du tableau ci-dessus :

1 Ajustement pour présenter les résultats, déduction faite de la réassurance 2 Ajustement pour exclure le produit net de souscription, les sinistres nets et les frais de souscription nets des unités d'exploitation abandonnées (traités comme non opérationnels) 3 Ajustement pour inclure les frais de souscription indirects (des Autres produits et charges selon les IFRS) 4 Ajustement pour exclure la charge au titre des régimes de retraite non opérationnelle 5 Ajustement pour reclasser les commissions intersociétés (vers Produit tiré de la distribution et Autres produits opérationnels (charges opérationnelles)) 6 Ajustement pour exclure le Résultat net des activités d'assurance tiré des sinistres acquis dans un regroupement d'entreprises (traités comme non opérationnels) 7 Ajustement pour normaliser l'actualisation appliquée pour l'exercice de transition à l'IFRS 17 (du Résultat financier net d'assurance selon les IFRS) 8 Ajustement pour reclasser les Commissions reprises (cédées) et ajustement des primes 9 Ajustement pour reclasser les Produits des activités d'assurance nets tirés des contrats de réassurance rétroactifs

Tableau 4 Rapprochement des composantes au sein des sinistres nets opérationnels



T2-2023 T2-2022 Retraité S1-2023 S1-2022 Retraité Sinistres nets opérationnels, comme présentés aux tableaux 2 et 3 2 902 2 647 5 501 5 310 Moins les sinistres nets liés aux catastrophes pour l'exercice en cours (421) (245) (529) (427) Moins l'évolution favorable (défavorable) des sinistres des années antérieures 238 205 497 488









Sinistres nets opérationnels (en excluant les sinistres liés aux catastrophes pour

l'exercice en cours et l'évolution des sinistres des années antérieures) 2 719 2 607 5 469 5 371 Produits de souscription nets opérationnels 5 016 4 802 9 880 9 563









Ratio des sinistres sous-jacent pour l'exercice en cours 54,2 % 54,2 % 55,3 % 56,2 % Ratio des sinistres liés aux catastrophes 8,4 % 5,1 % 5,4 % 4,5 % Évolution (favorable) défavorable des sinistres des années antérieures (4,7) % (4,2) % (5,0) % (5,2) % Ratio des sinistres 57,9 % 55,1 % 55,7 % 55,5 %

















Tableau 5 Rapprochement des composantes au sein des frais de souscription nets opérationnels



T2-2023 T2-2022 Retraité S1-2023 S1-2022 Retraité









Frais de souscription nets opérationnels, comme présenté aux tableaux 2 et 3 1 723 1 579 3 375 3 146 Commissions 799 790 1 600 1 532 Frais généraux 784 654 1 499 1 342 Taxes sur primes 140 135 276 272 Produits de souscription nets opérationnels 5 016 4 802 9 880 9 563 Ratio des commissions 15,9 % 16,5 % 16,2 % 16,0 % Ratio des frais généraux 15,6 % 13,6 % 15,1 % 14,0 % Ratio des taxes sur primes 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,9 % Ratio des frais 34,3 % 32,9 % 34,1 % 32,9 % Ratio des sinistres (comme présenté au tableau 4) 57,9 % 55,1 % 55,7 % 55,5 % Ratio combiné 92,2 % 88,0 % 89,8 % 88,4 %

Tableau 6 Rapprochement du produit net des placements opérationnel et du produit net des placements, comme présenté selon les IFRS



T2-2023 T2-2022 Retraité S1-2023 S1-2022 Retraité









Produit net des placements, comme présentés selon les IFRS 326 213 621 420 Moins le produit des placements venant des activités RSA abandonnées

au Moyen‑Orient - (2) - (4) Produit net des placements opérationnel 326 211 621 416

Tableau 7 Rapprochement de la désactualisation nette du passif des sinistres et du résultat financier net d'assurance, comme présenté selon les IFRS



T2-2023 T2-2022 Retraité S1-2023 S1-2022 Retraité









Résultat financier net d'assurance, comme présenté selon les IFRS 79 113 (172) 486 Moins les variations des taux d'actualisation et d'autres hypothèses financières (225) (316) (133) (821) Moins les profits nets (pertes nettes) de change (53) 118 (97) 171 Moins le résultat financier net d'assurance tiré des sinistres acquis dans un

regroupement d'entreprises (17) (3) (40) (7) Désactualisation nette du passif des sinistres (216) (88) (442) (171)

Tableau 8 Rapprochement du RCP avec le résultat net attribuable aux actionnaires, comme présenté selon les IFRS



T2-2023 T2-2022 Retraité S1-2023 S1-2022 Retraité









Résultat net attribuable aux actionnaires, comme présenté selon les IFRS 252 1 234 629 1 733 Moins les dividendes sur actions privilégiées et distribution d'autres titres de capitaux propres (23) (16) (39) (29)









Résultat net attribuable aux porteurs d'actions ordinaires 229 1 218 590 1 704 Divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (en millions) 175,3 175,8 175,3 175,9 RPA - de base et dilué (en dollars) 1,30 6,93 3,36 9,68









Résultat net attribuable aux porteurs d'actions ordinaires pour les 12 derniers mois1 1 280 2 573



Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés1 14 226 13 934



RCP pour les 12 derniers mois1 9,0 % 18,5 %





1 Ces mesures ne sont pas retraitées selon l'IFRS 17, étant donné que les résultats de 2021 n'ont pas été retraités selon l'IFRS 17.

Tableau 9 Rapprochement des résultats consolidés du rapport de gestion et des états financiers consolidés résumés intermédiaires (pour le trimestre)



Libellés dans le rapport de gestion Avant

impôt



Comme présenté dans les états

financiers Produits

tirés de la

distribution Total des

coûts de

finance-

ment Autres

produits

(charges)

opération-

nels Résultats de

placement

nets

opération-

nels Total de

l'impôt

sur le

résultat Résultats

non

opération-

nels Produit net

(perte nette)

de souscrip-

tion Total

présenté

aux états

financiers Trimestre clos le 30 juin 2023













Résultat des activités d'assurance 9

25



(61) 503 476 Produits nets des placements





326

-

326 Profits nets (pertes nettes) sur le

portefeuille de placements









(295)

(295) Résultat financier net d'assurance





(216)

295

79 Quote-part du résultat tirée des

entreprises associées et des

coentreprises 50 (4) (2)

(11) (5)

28 Autres profits nets (pertes nettes)









2

2 Autres produits et charges 78

(70)



(51) (112) (155) Autres coûts de financement

(52)









(52) Coûts d'acquisition, d'intégration et de

restructuration









(76)

(76) Économie (charge) d'impôt sur

le résultat







(73)



(73)

















Total présenté dans le rapport

de gestion 137 (56) (47) 110 (84) (191) (391)

Trimestre clos le 30 juin 2022 (retraité)













Résultat des activités d'assurance 31

7



(26) 677 689 Produits nets des placements





211

2

213 Profits nets (pertes nettes) sur le

portefeuille de placements









221

221 Résultat financier net d'assurance





(88)

247 (46) 113 Quote-part du résultat tirée des

entreprises associées et des

coentreprises 59 (3) (1)

(14) (4)

37 Autres profits nets (pertes nettes)









443

443 Autres produits et charges 52

(53)



(55) (55) (111) Autres coûts de financement

(43)









(43) Coûts d'acquisition, d'intégration et de

restructuration









(103)

(103) Économie (charge) d'impôt sur

le résultat







(224)



(224)

















Total présenté dans le rapport

de gestion 142 (46) (47) 123 (238) 725 576























Tableau 10 Rapprochement des résultats consolidés du rapport de gestion et des états financiers consolidés intermédiaires (pour le cumul)



Libellés dans le rapport de gestion Avant

impôt



Comme présenté dans les états

financiers Produits

tirés de la

distribution Total des

coûts de

finance-

ment Autres

produits

(charges)

opération-

nels Résultats de

placement

nets

opération-

nels Total de

l'impôt

sur le

résultat Résultats

non

opération-

nels Produit

net (perte nette)

de souscrip-

tion Total

présenté

aux états

financiers Semestre clos le 30 juin 2023













Résultat des activités d'assurance 45

24



(151) 1 202 1 120 Produits nets des placements





621





621 Profits nets (pertes nettes) sur le

portefeuille de placements









(146)

(146) Résultat financier net d'assurance





(442)

270

(172) Quote-part du résultat tirée des

entreprises associées et des

coentreprises 97 (8) (1)

(21) (9)

58 Autres profits nets (pertes nettes)









19

19 Autres produits et charges 100

(101)



(103) (198) (302) Autres coûts de financement

(102)









(102) Coûts d'acquisition, d'intégration et de

restructuration









(212)

(212) Économie (charge) d'impôt sur

le résultat







(247)



(247)

















Total présenté dans le rapport

de gestion 242 (110) (78) 179 (268) (332) 1 004

Semestre clos le 30 juin 2022 (retraité)











Résultat des activités d'assurance 51

9



(79) 1 278 1 259 Produits nets des placements





416

4

420 Profits nets (pertes nettes) sur le

portefeuille de placements









-

- Résultat financier net d'assurance





(171)

664 (7) 486 Quote-part du résultat tirée des

entreprises associées et des

coentreprises 97 (4) -

(22) (9)

62 Autres profits nets (pertes nettes)









423

423 Autres produits et charges 86

(92)



(113) (164) (283) Autres coûts de financement

(84)









(84) Coûts d'acquisition, d'intégration et de

restructuration









(167)

(167) Économie (charge) d'impôt sur

le résultat







(394)



(394)

















Total présenté dans le rapport

de gestion 234 (88) (83) 245 (416) 723 1 107























Tableau 11 Calcul de la VCPA et de la VCPA (à l'exclusion du CAERG)

Aux 30 juin 2023 2022 Retraité





Capitaux propres attribuables aux actionnaires, présentés selon les IFRS 14 989 16 245 Moins les actions privilégiées et les autres titres de capitaux propres, présentés selon les IFRS (1 619) (1 322)





Capitaux propres ordinaires 13 370 14 923 Moins le CAERG, présenté selon les IFRS 670 70





Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires (à l'exclusion du CAERG) 14 040 14 993





Nombre d'actions ordinaires en circulation à la même date (en millions) 175,3 176,0 VCPA 76,29 84,78 VCPA (à l'exclusion du CAERG)1 80,11 85,18

1 Le 1er janvier 2023, la Société a adopté rétrospectivement l'IFRS 9 et a choisi de comptabiliser les écarts d'évaluation de l'IFRS 9 en ajustant son bilan consolidé au 1er janvier 2023, de sorte que les informations comparatives n'ont pas été retraitées. Les périodes antérieures continuent d'être comptabilisées selon l'IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation (« IAS 39 »).

Tableau 12 Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés et capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires (compte non tenu du CAERG)

Aux 30 juin 2023 20221





Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires à la fin de la période 13 370 14 193 Moins les transactions importantes portant sur les capitaux ayant eu lieu au cours de la période 1 195 - Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires à la fin de la période, en excluant les

transactions importantes portant sur les capitaux 14 565 14 193 Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires au début de la période2 14 699 13 676 Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires, en excluant les transactions

importantes portant sur les capitaux 14 632 13 934 Incidence pondérée des transactions importantes portant sur les capitaux (406) - Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés 14 226 13 934





Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires à la fin de la période (à l'exclusion du CAERG) 14 040 15 358 Moins les transactions importantes portant sur les capitaux ayant eu lieu au cours de la période 1 195 - Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires à la fin de la période, en excluant le CAERG et

les transactions importantes portant sur les capitaux 15 235 15 358 Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires au début de la période, à l'exclusion du CAERG2 15 867 13 193 Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires, en excluant le CAERG et les

transactions importantes portant sur les capitaux 15 551 14 275 Incidence pondérée des transactions importantes portant sur les capitaux (406) - Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés, compte non tenu

du CAERG 15 145 14 275

1 Ces mesures ne sont pas retraitées selon l'IFRS 17, étant donné que les résultats de 2021 n'ont pas été retraités selon l'IFRS 17. 2 Les capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires au début de la période n'ont pas été ajustés à l'adoption de l'IFRS 9, Instruments financiers (« IFRS 9 ») afin de calculer les capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires.

Tableau 13 Rapprochement de la dette impayée (excluant les titres hybrides) et du capital total ajusté avec la dette impayée, les capitaux propres attribuables aux actionnaires et les capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle, présentés selon les IFRS

Aux 30 juin 30 juin 2023 31 mars 2023 31 déc. 2022 Retraité







Dette impayée, présentée selon les IFRS 4 741 4 789 4 522 Moins les billets hybrides subordonnés (247) (247) (247)







Dette impayée (excluant les titres hybrides) 4 494 4 542 4 275







Dette impayée, présentée selon les IFRS 4 741 4 789 4 522 Capitaux propres attribuables aux actionnaires, présentés selon les IFRS 14 989 15 241 15 843 Actions privilégiées issues des capitaux propres attribuables aux participations ne donnant

pas le contrôle 285 285 285 Capital total ajusté 20 015 20 315 20 650







Dette impayée (excluant les titres hybrides) 4 494 4 542 4 275 Capital total ajusté 20 015 20 315 20 650 Ratio de la dette sur le capital total ajusté 22,5 % 22,4 % 20,7 %







Dette impayée, présentée selon les IFRS 4 741 4 789 4 522 Actions privilégiées et autres titres de capitaux propres, présentés selon les IFRS 1 619 1 619 1 322 Actions privilégiées issues des capitaux propres attribuables aux participations ne donnant

pas le contrôle 285 285 285 Dette impayée et actions privilégiées (y compris les participations ne donnant pas

le contrôle) 6 645 6 693 6 129 Capital total ajusté 20 015 20 315 20 650 Total du ratio de levier 33,2 % 32,9 % 29,7 % Ratio de la dette sur le capital total ajusté 22,5 % 22,4 % 20,7 % Actions privilégiées et titres hybrides 10,7 % 10,5 % 9,0 %

Énoncés prospectifs

Certains des énoncés figurant dans le présent communiqué de presse sont des « énoncés prospectifs ». Ces énoncés comprennent, notamment, des énoncés concernant les perspectives pour l'industrie de l'assurance de dommages au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, les perspectives pour les activités de la Société, les perspectives de croissance de la Société, et l'acquisition et l'intégration de RSA. Ces énoncés sont faits conformément aux dispositions d'exonération des lois en valeurs mobilières applicables du Canada.

Par nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et des incertitudes inhérents et sont fondés sur plusieurs hypothèses d'ordre général et spécifique en conséquence desquelles les résultats ou les événements réels pourraient différer sensiblement des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés en raison de divers facteurs, y compris ceux décrits dans la plus récente notice annuelle de la Société datée du 7 février 2023 qui a été publiée sur le site SEDAR au www.sedar.com. Par conséquent, nous ne pouvons garantir que les énoncés prospectifs se réaliseront et vous conseillons de ne pas vous fier à ces énoncés prospectifs. Sauf dans la mesure où l'exigent les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, nous ne nous engageons pas à mettre à jour ni à réviser les énoncés de nature prospective présentés dans le présent communiqué de presse, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Veuillez lire la mise en garde au début du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2023.

David Barrett, Directeur, Relations médias, médias sociaux et canaux internes, 416 227-7905 / 514 985-7165, [email protected]; Relations avec les investisseurs: Shubha Khan, Vice-président, Relations avec les investisseurs, 416 341-1464, poste 41004, [email protected]