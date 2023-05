TORONTO, le 12 mai 2023 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX: IFC) a annoncé les résultats des votes tenus lors de son assemblée annuelle des actionnaires de 2023, qui s'est déroulée virtuellement le 11 mai 2023 par webdiffusion vidéo en direct.

1. Élection des administrateurs

Les candidats aux postes d'administrateur proposés à l'élection dans sa circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 31 mars 2023 ont été élus en qualité d'administrateurs d'Intact Corporation financière. Les résultats détaillés de ce vote sont indiqués ci-après.

Candidat Votes POUR % de votes

POUR Votes CONTRE % de votes

CONTRE Charles Brindamour 139,492,476 99.96 % 53,012 0.04 % Emmanuel Clarke 139,177,363 99.74 % 368,125 0.26 % Janet De Silva 138,479,169 99.24 % 1,066,319 0.76 % Michael Katchen 139,186,611 99.74 % 358,877 0.26 % Stephani Kingsmill 138,456,842 99.22 % 1,088,646 0.78 % Jane E. Kinney 137,187,365 98.31 % 2,358,123 1.69 % Robert G. Leary 139,193,120 99.75 % 352,368 0.25 % Sylvie Paquette 139,201,125 99.75 % 344,363 0.25 % Stuart J. Russell 139,198,388 99.75 % 347,100 0.25 % Indira V. Samarasekera 137,453,241 98.50 % 2,092,247 1.50 % Frederick Singer 137,068,649 98.23 % 2,476,839 1.77 % Carolyn A. Wilkins 139,174,752 99.73 % 370,736 0.27 % William L. Young 138,109,176 98.97 % 1,436,312 1.03 %

2. Nomination de Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. à titre d'auditeur

Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. a été nommé auditeur d'Intact Corporation financière. Les résultats détaillés de ce vote sont indiqués ci-après.

Votes POUR % des votes

POUR Abstentions



% d'abstentions



118,823,484 85.06 % 20,876,475 14.94 %

3. Régime de droits des actionnaires modifié et mis à jour

La résolution pour confirmer de nouveau, ratifier et approuver de nouveau la version modifiée et mise à jour de régime de droits des actionnaires d'Intact Corporation financière a été acceptée. Les résultats détaillés de ce vote sont indiqués ci-après.

Votes POUR % de votes

POUR Votes CONTRE % de votes

CONTRE 129,370,443 92.71 % 10,175,064 7.29 %

4. Résolution consultative sur l'approche en matière de rémunération de la haute direction

La résolution consultative sur l'approche en matière de rémunération de la haute direction proposée dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de la société datée du 31 mars 2023 a été acceptée. Les résultats détaillés de ce vote sont indiqués ci-après.

Votes POUR % de votes POUR Votes CONTRE % de votes

CONTRE 135,570,180 97.15 % 3,975,327 2.85 %

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada, l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée dans le monde et, avec RSA, un chef de file au Royaume-Uni et en Irlande. La Société a connu une croissance interne et par acquisition, et ses primes annuelles totalisent plus de 21 milliards de dollars.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive BrokerLink, et directement aux consommateurs par belairdirect. Intact offre également des solutions d'assurance pour les groupes d'affinité par l'intermédiaire de Johnson Assurance.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion.

Au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe, nous offrons des solutions d'assurance pour les particuliers et les entreprises ainsi que d'assurance spécialisée sous les marques de RSA.

