TORONTO, le 12 mai 2021 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX: IFC) a annoncé les résultats des votes tenus lors de son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de 2021, qui s'est déroulée virtuellement ce jour par webdiffusion audio en direct.

1. Élection des administrateurs

Les candidats aux postes d'administrateur proposés à l'élection dans sa circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 31 mars 2021 ont été élus en qualité d'administrateurs d'Intact Corporation financière. Les résultats détaillés de ce vote sont indiqués ci-après.

Candidat En faveur

(nombre de voix) En faveur

($ des voix) Abstentions

(nombre de voix) Abstentions

(% des voix) Charles Brindamour 113 594 947 99,95% 52 437 0,05% Janet De Silva 112 753 323 99,21% 894 061 0,79% Claude Dussault 110 303 381 97,06% 3 344 003 2,94% Jane E. Kinney 111 086 738 97,75% 2 560 646 2,25% Robert G. Leary 113 589 695 99,95% 57 689 0,05% Sylvie Paquette 112 757 492 99,22% 889 892 0,78% Timothy H. Penner 111 688 291 98,28% 1 959 093 1,72% Stuart J. Russell 112 752 687 99,21% 894 697 0,79% Indira V. Samarasekera 112 497 471 98,99% 1 149 913 1,01% Frederick Singer 113 496 336 99,87% 151 048 0,13% Carolyn A. Wilkins 113 599 235 99,96% 48 149 0,04% William L. Young 110 675 488 97,38% 2 971 896 2,62%

2. Nomination de Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. à titre d'auditeur

Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. a été nommé auditeur d'Intact Corporation financière. Les résultats détaillés de ce vote sont indiqués ci-après.

En faveur

(nombre de

voix) En faveur

(% des voix) Abstentions

(nombre de

voix) Abstentions

(% des voix) 107 879 474 94,79% 5 926 460 5,21%

3. Résolution spéciale visant à modifier les statuts de fusion de la compagnie portant sur la nomination des administrateurs

La résolution spéciale visant à modifier les statuts de fusion de la compagnie pour autoriser les administrateurs à nommer des administrateurs supplémentaires pour siéger au conseil jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires a été acceptée. Les résultats détaillés de ce vote sont indiqués ci-après.

En faveur

(nombre de

voix) En faveur

(% des voix) Contre

(nombre de

voix) Contre

(% des voix) 113 335 995 99,73% 311 389 0,27%

4. Résolution consultative sur l'approche en matière de rémunération des hauts dirigeants

La résolution consultative sur l'approche en matière de rémunération des hauts dirigeants proposée dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de la société datée du 31 mars 2021 a été acceptée. Les résultats détaillés de ce vote sont indiqués ci-après.

En faveur

(nombre de voix) En faveur

(% des voix) Contre

(nombre de

voix) Contre

(% des voix) 110 957 489 97,63% 2 689 895 2,37%

5. Résolution afin d'approuver le régime d'options d'achat d'actions à l'intention des hauts dirigeants de la compagnie

La résolution afin d'approuver le régime d'options d'achat d'actions à l'intention des hauts dirigeants d'Intact Corporation financière proposée dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de la société datée du 31 mars 2021 a été acceptée. Les résultats détaillés de ce vote sont indiqués ci-après.

En faveur

(nombre de

voix) En faveur

(% des voix) Contre

(nombre de

voix) Contre

(% des voix) 101 689 472 89,48% 11 957 912 10,52%

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX: IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada et l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée en Amérique du Nord, avec des primes annuelles totalisant plus de 12 milliards de dollars. La société compte plus de 16 000 employés qui servent au-delà de 5 millions de particuliers, d'entreprises et de clients du secteur public, à partir de bureaux au Canada et aux États-Unis.



Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs par belairdirect. Intact Public Entities, une agence générale de gestion canadienne, offre des régimes d'assurance et des services de gestion des risques et des sinistres aux organismes publics du Canada.



Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion. Les produits sont souscrits par les filiales d'assurance d'Intact Insurance Group USA, LLC.

SOURCE Intact Corporation financière

Renseignements: Demandes des médias : Jennifer Beaudry, Directrice, Relations avec les médias, 514 282-1914, poste 87375, [email protected]; Relations avec les investisseurs, Ryan Penton, Directeur principal aux relations avec les investisseurs, 416 341-1464, poste 45112, [email protected]

Liens connexes

www.intactfc.com