TORONTO, le 7 mai 2025 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX : IFC) a annoncé les résultats des votes tenus lors de son assemblée annuelle des actionnaires de 2025, qui s'est déroulée virtuellement le 7 mai 2025 par webdiffusion vidéo en direct.

1. Élection des administrateurs

Les candidats aux postes d'administrateur proposés à l'élection dans sa circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 27 mars 2025 ont été élus en qualité d'administrateurs d'Intact Corporation financière. Les résultats détaillés de ce vote sont indiqués ci-après.

Candidat Votes POUR % de votes

POUR Votes CONTRE % de votes

CONTRE Charles Brindamour 144 857 786 99,72 % 408 427 0,28 % Michael Katchen 145 179 080 99,94 % 87 133 0,06 % Stephani Kingsmill 143 740 278 98,95 % 1 525 933 1,05 % Jane E. Kinney 142 522 586 98,11 % 2 743 625 1,89 % Robert G. Leary 144 546 963 99,50 % 719 250 0,50 % T. Michael Miller 144 859 831 99,72 % 406 382 0,28 % Sylvie Paquette 145 183 452 99,94 % 82 761 0,06 % Stuart J. Russell 143 740 086 98,95 % 1 526 125 1,05 % Indira V. Samarasekera 142 622 268 98,18 % 2 643 943 1,82 % Frederick Singer 140 459 583 96,69 % 4 806 628 3,31 % Carolyn A. Wilkins 145 133 155 99,91 % 133 058 0,09 % William L. Young 143 363 501 98,69 % 1 902 712 1,31 %

2. Nomination de Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. à titre d'auditeur

Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. a été nommé auditeur d'Intact Corporation financière. Les résultats détaillés de ce vote sont indiqués ci-après.

Votes POUR % des votes

POUR Abstentions



% d'abstentions



134 596 860 92,54 % 10 848 562 7,46 %

3. Résolution consultative sur l'approche en matière de rémunération de la haute direction

La résolution consultative sur l'approche en matière de rémunération de la haute direction proposée dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de la compagnie datée du 27 mars 2025 a été acceptée. Les résultats détaillés de ce vote sont indiqués ci-après.

Votes POUR % de votes POUR Votes CONTRE % de votes

CONTRE 142 335 059 97,98 % 2 931 154 2,02 %

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada, l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée ayant une expertise dans le monde, et un chef de file de l'assurance des entreprises au RU et en Irlande. La Société a connu une croissance interne et par acquisition, et ses primes directes souscrite (PDS) opérationnelles annuelles totalisent près de 24 milliards $.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce des agences et à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink. Par l'entremise de belairdirect, Intact distribue ses produits d'assurance directement aux consommateurs. Intact offre également des solutions d'assurance pour les groupes d'affinité par l'intermédiaire de groupes d'affinité ainsi que des produits d'assurance uniques et taillés sur mesure à des clients fortunés par l'intermédiaire d'Intact Prestige.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion.

Au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe, Intact offre des solutions d'assurance pour les particuliers et les entreprises ainsi que d'assurance spécialisée sous les marques de RSA, 123.ie, NIG et FarmWeb.

SOURCE Intact Corporation financière

Relations avec les médias : Caroline Audet, Directrice, Relations médias et affaires publiques, 416-227-7905 / 514-985-7165, [email protected] ; Relations avec les investisseurs : Geoff Kwan, Premier vice-président associé des finances et chef des relations avec les investisseurs, 1-866-440-8300, poste 20022, [email protected]