Intact Corporation financière annonce le placement de 125 M$ d'actions privilégiées

/NE PAS DISTRIBUER AUX FILS DE PRESSE AMÉRICAINS NI DIFFUSER AUX ÉTATS‑UNIS./

TORONTO, le 6 févr. 2020 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX : IFC) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une convention avec un syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs Mobilières TD Inc. avec BMO Marchés des capitaux, Marchés des capitaux CIBC, Financière Banque Nationale, RBC Marchés des Capitaux et Banque Scotia aux termes de laquelle les preneurs fermes ont convenu d'acheter, par prise ferme, 5 000 000 d'actions de catégorie A à dividende non cumulatif, série 9 (les « actions de série 9 ») auprès d'Intact en vue de leur vente dans le public au prix de 25,00 $ l'action de série 9, pour un produit brut global de 125 M$.

Intact a accordé aux preneurs fermes une option des preneurs fermes afin d'acheter jusqu'à 1 000 000 d'actions de série 9 supplémentaires au même prix d'offre, qui peut être exercée à tout moment jusqu'à 48 heures avant la clôture. Si l'option des preneurs fermes est exercée intégralement, le produit brut total du placement des actions de série 9 sera de 150 M$.

Les actions de série 9 verseront un dividende de 5,40 % par année, payable trimestriellement, lorsque le conseil d'administration de la Société en déclarera. Les actions de série 9 ne seront pas rachetables avant le 31 mars 2025. À compter du 31 mars 2025, Intact pourra, sur avis d'au moins 30 jours mais d'au plus 60 jours, racheter contre des espèces les actions de série 9 en totalité ou en partie, au choix de la Société, au prix de 26,00 $ l'action si elles sont rachetées à compter du 31 mars 2025 mais avant le 31 mars 2026; de 25,75 $ l'action si elles sont rachetées à compter du 31 mars 2026 mais avant le 31 mars 2027; de 25,50 $ l'action si elles sont rachetées à compter du 31 mars 2027 mais avant le 31 mars 2028; de 25,25 $ l'action si elles sont rachetées à compter du 31 mars 2028 mais avant le 31 mars 2029; et de 25,00 $ l'action si elles sont rachetées à compter du 31 mars 2029, dans chacun des cas avec tous les dividendes déclarés et non versés jusqu'à la date de rachat, exclusivement.

La clôture du placement des actions de série 9 devrait avoir lieu le 18 février 2020. Le produit net sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise.

Les actions de série 9 n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des États‑Unis, en sa version modifiée, et elles ne peuvent être placées ni vendues aux États‑Unis si elles ne sont pas inscrites ou si une dispense applicable de l'obligation d'inscription n'a pas été obtenue. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat, et les actions de série 9 ne doivent être vendues dans aucun État où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance incendie, accidents et risques divers (IARD) au Canada et un fournisseur de premier plan d'assurances spécialisées en Amérique du Nord, avec plus de 11 G$ de primes annuelles totales. La Société compte environ 16 000 employés qui sont au service de plus de cinq millions de particuliers, d'entreprises et de clients du secteur public par l'intermédiaire de bureaux au Canada et aux États-Unis.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance par l'entremise d'un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive BrokerLink, et directement aux consommateurs par l'entremise de belairdirect. Frank Cowan apporte une plateforme de pointe pour les agents généraux afin de créer et de distribuer des produits d'assurance des entités publiques au Canada.

Aux États-Unis, OneBeacon Insurance Group, filiale en propriété exclusive, offre des produits d'assurance spécialisés par l'intermédiaire d'agences indépendantes, de courtiers, de grossistes et d'agences générales de gestion.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Dans le présent communiqué, les mots « peut », « devrait », « pourrait », « prévoit », « s'attend à », « planifie », « a l'intention de », « tendance », « indications », « indique », « croit », « estime », « prédit », « susceptible de » ou « éventuel », ou la forme négative ou autres variations de ces mots ou autres mots ou phrases comparables indiquent des énoncés prospectifs. Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs concernant, notamment, l'emploi du produit du placement et la clôture prévue du placement.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les estimations et hypothèses de la direction à la lumière de l'expérience et de la perception de la direction des tendances historiques, de la conjoncture actuelle et des développements futurs prévus, ainsi que sur d'autres facteurs que la direction estime appropriés dans les circonstances. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement ou les réalisations de la Société ou des événements à venir ou des faits nouveaux diffèrent de façon importante de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs, notamment les facteurs suivants : le moment et la réalisation du placement.

Certains facteurs importants ou certaines hypothèses importantes sont appliqués afin d'établir ces énoncés prospectifs, y compris la réalisation du placement.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont tous visés par les présentes mises en garde et les mises en garde figurant à la rubrique « Gestion des risques » du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 et celles qui pourraient figurer dans le supplément de prospectus qui sera déposé relativement au placement. Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur la Société. Ces facteurs devraient, toutefois, être examinés avec soin. Bien que les énoncés prospectifs soient basés, de l'avis de la direction, sur des hypothèses raisonnables, la Société ne peut garantir aux investisseurs que les résultats réels seront en corrélation avec ces énoncés prospectifs. Les investisseurs devraient s'assurer que l'information qui précède est considérée avec soin lorsqu'ils se fient aux énoncés prospectifs pour prendre des décisions. Les lecteurs ne devraient pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs déclarés dans le présent communiqué. La Société n'a pas l'intention de mettre à jour ni de réviser les énoncés prospectifs, et ne s'engage pas à le faire, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure exigée par la loi.

