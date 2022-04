TORONTO , le 11 avril 2022 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX : IFC) a annoncé aujourd'hui qu'elle estime à environ 183 millions de dollars avant impôt le coût des sinistres liés aux catastrophes1 pour le premier trimestre de 2022 (0,81$ par action après impôt).

Environ 60 % des sinistres liés aux catastrophes sont survenus au Royaume-Uni, principalement en raison des trois tempêtes de vent de février. Près de 60 % des sinistres liés aux catastrophes survenus au Royaume-Uni ont touché le segment de l'assurance des particuliers.

Les sinistres restants ont eu lieu au Canada , dont environ les trois quarts ont touché le segment de l'assurance biens des particuliers.

, dont environ les trois quarts ont touché le segment de l'assurance biens des particuliers. Près de 80 % des sinistres liés aux catastrophes sont attribuables aux conditions météorologiques.

« Après un certain nombre de phénomènes météorologiques violents ce trimestre, nos équipes ont réagi rapidement pour aider les clients touchés et les remettre sur la bonne voie », a déclaré Charles Brindamour, chef de la direction d'Intact Corporation financière. « Alors que nous continuons de faire face aux répercussions croissantes des changements climatiques, notre engagement à bâtir des collectivités résilientes reste au cœur de notre stratégie. »

1 Pour obtenir des précisions sur nos prévisions, notre définition et notre politique de divulgation relatives aux sinistres liés aux catastrophes, veuillez vous reporter à la section 16 de notre rapport de gestion du quatrième trimestre de 2021, qui est intégré par renvoi. Ce document est publié sur notre site Web à l'adresse www.intactfc.com et sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : SFI) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada, l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée en Amérique du Nord et, avec RSA, un chef de file au Royaume-Uni et en Irlande. La société a connu une croissance interne et par acquisition, et ses primes annuelles totalisent plus de 20 milliards de dollars.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs par belairdirect. Intact offre également des solutions d'assurance pour les groupes d'affinité par l'intermédiaire de Johnson Assurance.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion.

À l'extérieur de l'Amérique du Nord, la société offre des solutions d'assurance pour les particuliers et les entreprises ainsi que d'assurance spécialisée au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe sous les marques de RSA.

