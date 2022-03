TORONTO, le 30 mars 2022 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX: IFC) a annoncé aujourd'hui des changements à venir à la tête de son conseil d'administration. En effet, Claude Dussault, président du conseil, a indiqué qu'il compte prendre sa retraite à la fin de son mandat actuel. Le conseil a donc le plaisir d'annoncer la nomination de William L. Young à titre de nouveau président du conseil, fonction qu'il assumera une fois qu'il aura été élu comme administrateur lors de l'assemblée annuelle d'Intact Corporation financière qui se tiendra le 11 mai 2022.

M. Dussault siège au conseil d'administration depuis 2000 et en est le président depuis 2008. Il a également été président et chef de la direction de la société de 2001 à 2007. Il continuera de faire partie de l'organisation comme membre du conseil d'administration de RSA au Royaume‑Uni et à l'international et du conseil consultatif aux États-Unis.

« Je souhaite remercier les employés, les clients, les courtiers et les actionnaires de leur confiance et de leur appui constants, déclare Claude Dussault. Intact est une entreprise forte et résiliente qui vise toujours l'excellence, et j'ai bon espoir qu'elle continuera de surclasser l'industrie pendant de nombreuses années. Les connaissances et l'expertise de William ont déjà grandement contribué au succès d'Intact, et je sais que l'organisation continuera de prospérer sous sa direction. »

Charles Brindamour, chef de la direction d'Intact Corporation financière, a tenu à remercier M. Dussault pour sa contribution remarquable à l'organisation. « Claude nous a grandement aidés à définir et à mener à bien notre vision et notre stratégie au cours de la dernière décennie. Je tiens à le remercier pour son leadership et je suis ravi de savoir qu'il continuera de faire avancer la vision d'Intact dans le cadre de ses nouvelles fonctions », a-t-il déclaré.

« William Young est un leader chevronné qui a beaucoup d'expérience auprès de conseils d'administration de sociétés ouvertes, ce qui en fait le candidat idéal pour le poste de président du conseil, ajoute M. Brindamour. Ce sera un plaisir de travailler en étroite collaboration avec lui dans le cadre de ses nouvelles fonctions pour continuer, comme toujours, de surclasser l'industrie et de générer de la valeur pour les actionnaires. »

« Je suis très privilégié d'assumer ce poste dans une organisation axée sur les résultats comme celle-là, commente M. Young. Claude a présidé le conseil avec beaucoup d'intégrité et a fait un travail extraordinaire en contribuant à faire d'Intact la grande société d'envergure mondiale qu'elle est aujourd'hui. »

M. Young est actuellement un administrateur indépendant. De plus, il préside le comité de révision de conformité et de gouvernance d'entreprise et il siège au comité d'audit.

Il est titulaire d'un baccalauréat en génie chimique de l'Université Queen's et d'une maîtrise en administration des affaires, obtenue avec distinction, de l'Université Harvard.

La notice biographique complète de M. Young est accessible à intactfc.com.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada, l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée dans le monde et, avec RSA, un chef de file au Royaume-Uni et en Irlande. La société a connu une croissance interne et par acquisition, et ses primes annuelles totalisent plus de 20 milliards de dollars.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs par belairdirect. Intact offre également des solutions d'assurance pour les groupes d'affinité par l'intermédiaire de Johnson Assurance.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion.

À l'extérieur de l'Amérique du Nord, la société offre des solutions d'assurance pour les particuliers et les entreprises ainsi que d'assurance spécialisée au Royaume-Uni, en Irlande, en Europe et au Moyen-Orient sous les marques de RSA.

