Intact et Jiffy élargiront l'accès aux services de travaux domiciliaires partout au Canada

TORONTO, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX: IFC) a le plaisir d'annoncer avoir fait l'acquisition de Jiffy Inc. (Jiffy), l'application numéro un pour les travaux domiciliaires au Canada. Grâce à cette acquisition, Jiffy disposera de la plateforme et des capacités nécessaires pour accélérer l'extension de ses activités à plus de territoires de compétence canadiennne, tout en appuyant les objectifs d'Intact, qui consistent à amener trois clients canadiens sur quatre à échanger avec nous par voie numérique et à leur offrir une expérience client hors pair.

« Chez Intact, nous investissons dans des produits et des marques exceptionnelles qui répondent directement à l'évolution des besoins des clients. Grâce à ce partenariat, nous travaillerons à élargir l'offre de services de Jiffy à un plus grand nombre de clients et de régions, en reliant son réseau de professionnels qualifiés pour leur donner accès à plus de travail », déclare Imen Zitouni, première vice-présidente et cheffe du marketing, Intact Corporation financière.

Jiffy est un service qui utilise une application mobile et met en contact les propriétaires résidentiels avec des professionnels locaux pour divers travaux de réparation et d'entretien tels que la plomberie, les réparations extérieures, la réparation d'appareils électroménagers, les travaux d'électricité et le montage de meubles. Conçue selon les besoins des utilisateurs, l'application Jiffy vise à simplifier la recherche de professionnels pour les travaux domiciliaires et à rendre ces services plus accessibles à tous.

« Intact est le partenaire idéal pour aider Jiffy à offrir aux propriétaires les solutions pour travaux domiciliaires les plus accessibles et les plus fiables qui soient, et pour fournir aux fournisseurs de ces services les meilleurs outils pour étendre leur clientèle au Canada », affirme Paul Arlin, cofondateur de Jiffy.

À ce jour, les professionnels certifiés par Jiffy ont accompli plus de 450 000 travaux en maintenant un temps de réponse moyen de moins de cinq minutes et une cote de satisfaction cinq étoiles de la part de 96 % des clients. Fondée en 2015, Jiffy connaît une croissance constante au Canada depuis son lancement dans la région du Grand Toronto, à Ottawa et à Calgary.

Ce partenariat appuie également les efforts continus d'Intact visant à bâtir des collectivités résilientes face aux changements climatiques et à aider les Canadiens à réduire les risques associés aux phénomènes météorologiques extrêmes. L'application Jiffy met en contact les propriétaires d'habitations avec des professionnels qualifiés pour la réalisation de travaux domiciliaires, par exemple le nettoyage des gouttières, l'installation de pompes de puisard et les travaux de toiture.

« La solution de Jiffy pour les propriétaires résidentiels et les professionnels des travaux domiciliaires est la prochaine étape d'Intact pour rester fidèle à sa raison d'être d'aider les gens, les entreprises et la société à aller de l'avant dans les bons moments et à être résilients dans les moments difficiles », ajoute Ryan Shupak, cofondateur de Jiffy.

Tous les membres de l'équipe de Jiffy, y compris les cofondateurs Ryan Shupak et Paul Arlin, se joignent à Intact Corporation financière et continueront d'exercer leurs activités sous la marque Jiffy.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada, l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée dans le monde et, avec RSA, un chef de file au Royaume-Uni et en Irlande. Intact a connu une croissance interne et par acquisition, et ses PDS opérationnelles annuelles totalisent plus de 22 milliards $.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à des agences et à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive BrokerLink. Intact distribue aussi ses produits d'assurance directement aux consommateurs par belairdirect. Intact offre aussi des solutions d'assurance pour les groupes d'affinité par l'intermédiaire de ses groupes d'affinité, de l'assurance voyage ainsi que de l'assurance spécialisée par l'intermédiaire d'Intact Prestige.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agents généraux.

Au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe, Intact offre des solutions d'assurance pour les particuliers et les entreprises ainsi que d'assurance spécialisée sous les marques de RSA, 123.ie, NIG et FarmWeb.

