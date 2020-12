Des protections améliorées pour que les clients aient l'esprit tranquille en ces temps incertains

TORONTO, le 3 déc. 2020 /CNW/ - Avec la pandémie de COVID-19, on constate l'émergence de plusieurs tendances : les gens voyagent moins, travaillent de la maison et passent plus de temps sur Internet. Intact Corporation financière (TSX : IFC) offre des protections améliorées aux clients qui font du télétravail afin qu'ils puissent bénéficier d'une couverture d'assurance bonifiée pour la responsabilité civile et leur habitation, ajouter une couverture en cas de vol d'identité et une cyberprotection à prix réduit, et avoir accès gratuitement à des programmes de santé mentale et de bien-être pour un temps limité.

« En cette période où tant de gens travaillent de la maison, les clients recherchent des solutions à valeur ajoutée et pensent à leur bien-être », affirme Louis Gagnon, président des opérations canadiennes d'Intact Corporation financière. « Nous voulons qu'ils aient l'esprit tranquille et continuer de répondre à leurs besoins, qui évoluent sans cesse. »

Les protections améliorées d'Intact Assurance procurent une couverture d'assurance responsabilité civile et d'assurance habitation accrue aux gens qui font du télétravail. Par ailleurs, les clients actuels et les nouveaux clients peuvent ajouter, à prix réduit, le produit S.O.S. Identité à leur police d'assurance habitation, qui les protège en cas de vol d'identité et leur offre une cyberprotection, et accéder gratuitement, pour un temps limité, à des programmes en ligne de santé mentale et de bien-être par l'entremise de LifeSpeak.

Intact sait aussi que plus de gens travaillent de chez eux et que leurs habitudes de conduite changent. Grâce aux programmes de télématique, les clients peuvent avoir plus de contrôle sur leur prime d'assurance auto. De fait, le programme Ma conduiteMC d'Intact Assurance offre aux clients de la rétroaction et des conseils personnalisés pour les aider à conduire plus prudemment et leur donne la possibilité d'économiser jusqu'à 25 % sur leur prime. De plus, les clients reçoivent un rabais d'adhésion de 10 % rien qu'en s'inscrivant.

Nous invitons les clients qui souhaitent obtenir de plus amples renseignements sur ces solutions à communiquer avec leur courtier.

Même si ces solutions visent à satisfaire les besoins immédiats et émergents des clients, Intact continue de chercher des moyens novateurs et efficaces de répondre aux tendances à plus long terme.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada et l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée en Amérique du Nord, avec des primes annuelles totalisant plus de 11 milliards de dollars canadiens. La société compte environ 16 000 employés qui servent au-delà de 5 millions de particuliers, d'entreprises et de clients du secteur public, à partir de bureaux au Canada et aux États-Unis.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs par belairdirect. Frank Cowan Company, une agence générale de gestion de premier plan, offre des régimes d'assurance et des services de gestion des risques et des sinistres aux organismes publics du Canada.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion. Les produits sont souscrits par les filiales d'assurance d'Intact Insurance Group USA, LLC.

