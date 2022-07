TORONTO, le 20 juill. 2022 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX: IFC) a annoncé aujourd'hui la nomination de Michael Katchen, cofondateur et chef de la direction de Wealthsimple, à son conseil d'administration à compter du 25 juillet 2022.

« Nous sommes heureux d'accueillir Michael Katchen au conseil d'administration d'Intact alors que l'entreprise continue d'investir dans la transformation de ses avantages concurrentiels en misant sur l'accélération du numérique et l'intelligence artificielle », a déclaré William Young, président du conseil. « Michael est un entrepreneur et un innovateur de premier plan qui se consacre à révolutionner l'industrie canadienne des services financiers. Il a à cœur d'aider les gens à parvenir à une plus grande liberté financière en utilisant la technologie pour que d'excellents produits soient à la portée de tous. Le conseil d'administration d'Intact est impatient de pouvoir bénéficier de son expertise. »

M. Katchen a été nommé un catalyseur de l'industrie par le Financial Post, un agent de changement par le magazine Canadian Business, et l'une des 50 personnes les plus influentes de Toronto par le magazine Toronto Life. Il a été nommé entrepreneur de l'année par Ernst & Young, les Canadian Startup Awards et Techvibes, en plus d'avoir reçu un prix du programme Canada's « Top 40 Under 40. » Il a fait ses études à la Richard Ivey School of Business de l'Université Western.

M. Katchen est également un membre actif du Conseil canadien des affaires, du conseil d'administration de la SickKids Foundation et de la Fondation Wealthsimple, une initiative dont la mission est d'aider les familles à faible revenu à épargner pour l'éducation postsecondaire de leurs enfants.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX: IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada, l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée dans le monde et, avec RSA, un chef de file au Royaume-Uni et en Irlande. La société a connu une croissance interne et par acquisition, et ses primes annuelles totalisent plus de 20 milliards de dollars.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs par belairdirect. Intact offre également des solutions d'assurance pour les groupes d'affinité par l'intermédiaire de Johnson Assurance.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion.

À l'extérieur de l'Amérique du Nord, la société offre des solutions d'assurance pour les particuliers et les entreprises ainsi que d'assurance spécialisée au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe sous les marques de RSA.

