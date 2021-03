Intact annonce du soutien additionnel pour les clients

Intact offre des mesures d'allègement aux clients en assurance automobile des particuliers au Canada en réponse à la deuxième vague de la pandémie de COVID-19.

TORONTO, le 18 mars 2021 /CNW/ - Sachant que les Canadiens continuent de subir les contrecoups de la COVID-19, Intact Corporation financière (TSX : IFC) tient à aider ses clients affectés par l'évolution de la pandémie.

« Nous sommes là pour aider les gens, les entreprises et la société à aller de l'avant dans les bons moments et à être résilients dans les moments difficiles; c'est notre raison d'être. Depuis plus d'un an, la pandémie met à l'épreuve la résilience des gens et de la société, et la dernière vague a été encore plus difficile », indique Louis Gagnon, président des opérations canadiennes d'Intact Corporation financière. « En tant qu'entreprise, nous nous sommes engagés dans cette pandémie sur des bases solides et nous sommes en position de continuer à aider nos assurés. »

Les nouvelles mesures d'allègement cibleront les clients dans le besoin dont les habitudes de conduite ont changé durant la dernière vague de COVID-19, y compris ceux qui doivent se déplacer pour des raisons essentielles. Dans le cadre de ce programme, les clients en assurance automobile des particuliers pourront demander un allègement équivalant à un mois de leur prime d'assurance. Cette mesure d'allègement est offerte à tous les clients des différentes marques d'Intact.

Pour se prévaloir de cette option, les clients d'Intact Assurance et de belairdirect peuvent présenter une demande dans Espace client ou dans l'application mobile afin de recevoir les fonds rapidement et en toute sécurité sous forme de virement Interac. Les clients d'Intact Assurance peuvent également contacter leur courtier.

Cette nouvelle aide annoncée aujourd'hui vise à compléter les mesures actuellement offertes pour mieux protéger les gens et soutenir les clients les plus touchés par la pandémie. Avec les programmes d'assurance basée sur l'usage (programmes de télématique) comme Ma conduiteMC d'Intact Assurance et automérite de belairdirect, les clients reçoivent de la rétroaction et des conseils personnalisés pour conduire plus prudemment. Ces outils peuvent les aider à réduire davantage leurs coûts parce qu'ils conduisent moins en raison de la pandémie et à économiser jusqu'à 25 % sur leur prime d'assurance auto.

Tout cela s'ajoute aux 530 millions de dollars annoncés à ce jour, qui ont aidé plus de 1,2 million de clients en assurance des particuliers et des entreprises partout au pays. Ce montant comprend notamment un allègement de 50 millions de dollars pour plus de 100 000 entreprises dans le cadre du Programme de soutien aux PME d'Intact.

