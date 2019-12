Intact annonce des changements et une nomination à son équipe de direction

TORONTO, le 17 déc. 2019 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX : IFC) a annoncé aujourd'hui des changements de rôles et de responsabilités au sein de son équipe de direction qui entreront en vigueur le 1er janvier 2020.

« Ces changements à notre équipe de direction nous permettront de tirer parti de l'expérience et des talents de nos gens et de progresser vers nos objectifs de renforcer notre position de leadership au Canada et de devenir un chef de file nord-américain de l'assurance spécialisée », a déclaré Charles Brindamour, chef de la direction. « Nos équipes seront en meilleure position pour surperformer sur le plan du ratio combiné, accroître nos activités en assurance spécialisée au Canada et aux États-Unis, et poursuivre la consolidation. »

Fort de la grande expertise acquise dans ses postes précédents, Pete Weightman assume le nouveau poste de premier vice-président et chef de la souscription, Solutions spécialisées, Amérique du Nord. Il se concentrera sur l'objectif d'Intact d'atteindre un ratio combiné légèrement supérieur à 90 % de façon durable pour les Solutions spécialisées en Amérique du Nord. Pete sera également responsable de toutes les activités d'Intact relatives aux agents généraux de gestion.

Carla Smith occupera maintenant le poste de première vice-présidente, Solutions spécialisées, Canada. En tablant sur l'expérience opérationnelle qu'elle a acquise en indemnisation et dans les réseaux de distribution directe et par courtage, Carla travaillera à élargir le réseau de distribution d'Intact dans le secteur des solutions spécialisées et à renforcer nos relations avec les courtiers.

Ken Anderson est promu premier vice-président, Relations avec les investisseurs et Développement des affaires. Dans ses nouvelles fonctions, Ken continuera de diriger l'équipe des relations avec les investisseurs et de contribuer à la solide feuille de route d'acquisitions d'Intact qui a alimenté notre croissance et notre surperformance durant les dix dernières années.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance incendie, accidents et risques divers (IARD) au Canada, et l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée en Amérique du Nord, avec plus de 10 milliards de dollars de primes annuelles. La société compte environ 14 000 employés à temps plein et à temps partiel qui servent plus de 5 millions de particuliers, d'entreprises et de clients du secteur public, depuis ses bureaux au Canada et aux États-Unis.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous les marques Intact Assurance et La Garantie, Compagnie d'Assurance de l'Amérique du Nord, grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment BrokerLink, filiale en propriété exclusive, et directement aux consommateurs par belairdirect. Intact offre aussi des programmes d'assurance spécialisée aux entités publiques par l'entremise de Frank Cowan Company, filiale en propriété exclusive.

Aux États-Unis, OneBeacon Insurance Group, filiale en propriété exclusive, fournit ses produits d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers, de grossistes et d'agences générales de gestion.

SOURCE Intact Corporation financière

Renseignements: Relations avec les médias : Hazel Tan, Directrice, Communications externes, 416 341-1464, poste 48073, hazel.tan@intact.net ; Relations avec les investisseurs : Husayn Hirji, Directeur, Relations avec les investisseurs, 416 341-1464, poste 45110, husayn.hirji@intact.net

Liens connexes

www.intactfc.com