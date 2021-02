TORONTO, le 1er févr. 2021 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX: IFC) a annoncé aujourd'hui la nomination de Carolyn A. Wilkins au sein de son conseil d'administration.

Mme Wilkins a mené pendant une vingtaine d'années une brillante carrière à la Banque du Canada, où elle a occupé le poste de première sous-gouverneure pendant les six dernières années et demie. À ce titre, elle a supervisé la planification stratégique et la recherche économique et financière de la Banque. Elle a également siégé au Conseil de direction et au Conseil d'administration de la Banque.

Mme Wilkins a supervisé la mise au point des mécanismes de la Banque pour l'octroi de liquidités destinées à l'ensemble du marché et le programme d'achat massif d'actifs dans le cadre des mesures prises par la Banque en réponse à la COVID-19. Elle a participé de façon active à plusieurs forums internationaux sur les politiques, notamment au Conseil de stabilité financière. Avant sa nomination au poste de première sous-gouverneure, Mme Wilkins était conseillère du gouverneur et membre du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. Avant son arrivée à la Banque, elle a occupé des fonctions d'analyste principale dans le domaine des prévisions économiques et de l'élaboration des politiques budgétaires au ministère des Finances et au Bureau du Conseil privé.

« Nous sommes heureux d'accueillir Carolyn Wilkins au sein du conseil d'administration d'Intact. Son expérience dans le domaine de l'innovation en matière de politique et comme dirigeante de la Banque du Canada durant certaines des périodes les plus difficiles de la politique monétaire et économique sera un atout pour notre conseil », a déclaré Claude Dussault, président du conseil d'administration d'Intact Corporation financière.

Mme Wilkins détient un baccalauréat spécialisé en économie de l'Université Wilfrid-Laurier et une maîtrise dans la même discipline de l'Université Western. En 2016 et en 2018, elle a figuré au palmarès des prix Top 100 des Canadiennes les plus influentes du Réseau des femmes exécutives.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada et l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée en Amérique du Nord, avec plus de 11 milliards de dollars de primes annuelles. La société compte environ 16 000 employés qui servent au-delà de 5 millions de particuliers, d'entreprises et de clients du secteur public, à partir de bureaux au Canada et aux États-Unis.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs par belairdirect. Frank Cowan Company, une agence générale de gestion de premier plan, offre des régimes d'assurance et des services de gestion des risques et des sinistres aux organismes publics du Canada.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées fournit des produits et services d'assurance spécialisée par l'intermédiaire d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion. Les produits sont souscrits par les filiales d'assurance d'Intact Insurance Group USA, LLC.

