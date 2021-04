OTTAWA, ON, le 16 avril 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada bâtit un avenir énergétique à faibles émissions pour renforcer l'économie, créer de bons emplois dans la classe moyenne et soutenir notre secteur des ressources naturelles.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a annoncé aujourd'hui l'octroi de 630 000 $ pour l'aménagement de 126 bornes de recharge pour véhicules électriques (VE) dans un immeuble résidentiel à logements multiples et sur un site commercial de la Ville de White Rock.

Les fonds octroyés au Finlay Street Project LP de White Rock, dont la contribution au projet porte le financement total à plus de 1,5 million de dollars, encourage l'adoption de véhicules à émission zéro tout en offrant aux Britanno-Colombiens plus d'options pour recharger leurs véhicules dans leurs lieux de vie, de travail et de loisirs.

Les fonds fédéraux proviennent du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro de Ressources naturelles Canada, qui appuie l'ambitieux objectif du gouvernement de faire en sorte qu'à compter de 2040, tous les véhicules de promenade neufs vendus au Canada soient des VEZ.



Le gouvernement a investi plus de 600 millions de dollars pour rendre les véhicules électriques plus abordables et les infrastructures de recharge plus accessibles pour la population canadienne, notamment par la création d'un réseau pancanadien de recharge rapide et la multiplication des bornes de recharge près des lieux de vie, de travail et de loisirs. Grâce à ces infrastructures, les Canadiens peuvent se déplacer et recharger leurs véhicules un peu partout au pays. Ces fonds soutiennent également l'installation de stations de gaz naturel le long des principaux corridors de fret, l'installation de stations d'hydrogène dans les centres métropolitains, la démonstration de technologies de recharge de prochaine génération et l'élaboration de codes et de normes connexes. Enfin, l'achat d'un véhicule électrique est entièrement déductible d'impôt pour les entreprises et permet aux consommateurs canadiens d'obtenir jusqu'à 5 000 $ en remise du gouvernement.

Ces investissements viennent compléter le plan climatique renforcé du Canada intitulé Un environnement sain et une économie saine, qui accélère encore davantage l'adoption des VEZ par l'octroi d'un supplément de 150 millions de dollars pour des infrastructures pour VEZ et d'un supplément de 287 millions de dollars pour des incitatifs qui encourageront les Canadiens à acheter des VEZ.

Le gouvernement continue de soutenir des projets d'infrastructures vertes porteurs de bons emplois dans la classe moyenne et d'un avenir sobre en carbone, qui aideront le Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Citations

« Nous donnons aux Canadiens les moyens écologiques qu'ils désirent pour se rendre à la destination de leur choix. Voilà comment nous atteindrons la carboneutralité d'ici 2050. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« Oviedo Properties est fière de présenter le projet des condos Altus à White Rock, en Colombie-Britannique. Il s'agit du premier projet résidentiel comptant 126 condos construit dans l'Ouest canadien qui fournira à chaque propriétaire un accès exclusif à des bornes de recharge pour VE. Nous tenons à remercier Ressources naturelles Canada et le gouvernement fédéral pour leur leadership, leur ingéniosité et le partenariat établi avec Oviedo Properties, rendant ainsi possible ce projet révolutionnaire. Les résidents d'Altus devraient emménager au début de 2022. »

Kanwar Dhamrait

Directeur général, Oviedo Properties

« À White Rock, nous sommes déterminés à protéger notre environnement et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Des mesures concrètes pour lutter contre les changements climatiques, comme l'investissement du gouvernement fédéral dans les bornes de recharge pour VE dans des projets de développement privés, contribueront à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à bâtir un avenir plus viable. »

Darryl Walker

Maire de la Ville de White Rock

Liens pertinents

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected] ; Ian Cameron, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-447-3488, [email protected]

Liens connexes

www.nrcan.gc.ca