TROIS-RIVIÈRES, QC, le 22 juill. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'emploie à bâtir un avenir fondé sur des énergies peu émettrices pour renforcer l'économie, créer de bons emplois dans la classe moyenne et soutenir notre secteur des ressources naturelles.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé aujourd'hui, au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., un investissement de 435 000 $ pour l'installation de 40 bornes de recharge pour véhicules électriques (VE) à divers endroits à Trois-Rivières.

Cet investissement comprend l'octroi de 245 000 $ à Roulez Électrique pour l'installation de 20 bornes de recharge pour VE à l'intention des employés et des utilisateurs de véhicules légers de plusieurs entreprises situées dans la ville. Roulez Électrique et Innovation et Développement économique Trois-Rivières ont également investi dans le projet Avenue électrique. Le coût du projet s'élève à 567 000 $ au total.

De plus, l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) a reçu 190 000 $ pour installer 20 bornes de recharges sur le campus, ce qui permettra aux employés, aux étudiants et aux visiteurs d'avoir plus d'options pour recharger leur véhicule là où ils habitent, travaillent et s'instruisent. L'UQTR contribue également à cette initiative, portant l'enveloppe totale du projet à 551 000 $.

Les deux projets sont financés par le biais du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro de Ressources naturelles Canada. Toutes les bornes de recharge pourront être utilisées par le public d'ici l'hiver 2022.

Le Canada a investi plus d'un milliard de dollars pour rendre les VE plus abordables et les infrastructures de recharge plus accessibles par la création d'un réseau pancanadien de recharge rapide et par l'installation de bornes de recharge locales. De plus, l'achat d'un VE est entièrement déductible d'impôt pour les entreprises et permet aux consommateurs canadiens d'obtenir jusqu'à 5 000 $ en remise du gouvernement.

Ces investissements aideront le Canada à atteindre son nouvel objectif obligatoire : faire en sorte qu'à partir de 2035, tous les véhicules légers vendus soient des véhicules zéro émission. Pour que le gouvernement s'acquitte de ses engagements ambitieux en matière de changements climatiques, nous devrons réduire les émissions du secteur des transports, ce qui nécessitera aussi bien des investissements que des dispositions réglementaires pour soutenir la population canadienne et l'industrie dans cette transition.

Le gouvernement soutient des projets d'infrastructures vertes porteurs de bons emplois dans la classe moyenne et d'un avenir sobre en carbone pour le Canada, qui permettront en outre d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Citations

« En rendant les véhicules électriques plus abordables et les infrastructures de recharge plus accessibles, nous permettons aux Canadiens de s'engager résolument sur la voie d'un avenir carboneutre. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« Alors que des feux de forêt font rage de l'Ontario à la Colombie-Britannique, il est indéniable que nous devons agir maintenant pour freiner la crise climatique. En collaborant avec Roulez Électrique et l'Université du Québec à Trois-Rivières pour construire de nouvelles stations de recharge électrique, nous offrons une raison de plus aux gens de se procurer un véhicule propre. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Ces projets, pilotés par Roulez Électrique et Innovation et Développement économique Trois-Rivières, de même que l'Université du Québec à Trois-Rivières, confirment les efforts de la Ville de Trois-Rivières dans la lutte contre les changements climatiques. Grâce à l'Avenue électrique, notre ville favorise la transition vers l'utilisation de véhicules électriques, diminuant ainsi l'empreinte carbone de nos organisations. En offrant davantage de bornes électriques sur notre territoire, nous améliorons l'accessibilité des stations de recharge et offrons aux voyageurs des occasions additionnelles de découvrir Trois-Rivières. »

Jean Lamarche

Maire de Trois-Rivières

« Avec plus de 25 bornes regroupées en plein cœur du magnifique centre-ville de Trois-Rivières, la Station Roulez Électrique représente un modèle unique au monde et un véritable incubateur en matière d'électrification des transports. L'Avenue électrique est sans doute le plus beau site de recharge du Québec par sa proximité avec le centre-ville de Trois-Rivières, qui regorge d'attraits touristiques incontournables. C'est aussi un espace de commodité pour les électromobilistes qui sont en visite à la station. Je tiens à remercier mes partenaires qui contribuent à l'effort collectif de ce projet : Innovation et Développement économique Trois-Rivières, la Ville de Trois-Rivières, Ressources naturelles Canada, Idea Simplifico, Bectrol, Flo, ÉcoMobile 3R et Konnecta. »

Sylvain Juteau

Président et fondateur, Roulez Électrique

« La carboneutralité du transport est une étape importante vers notre capacité à atteindre les objectifs de réduction des gaz à effet de serre que nous nous sommes donnés comme pays. Si l'UQTR par sa recherche travaille à rendre possibles les transitions énergétiques nécessaires, c'est maintenant et encore plus qu'avant que nous contribuerons à l'électrification du transport de notre communauté universitaire. Nous devons toutes et tous être des exemples et mettre l'épaule à la roue. Aujourd'hui, c'est un nouveau pas dans la direction de la carboneutralité de notre campus de Trois-Rivières que nous faisons. »

Christian Blanchette.

Recteur, Université du Québec à Trois-Rivières

Liens pertinents

