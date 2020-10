OTTAWA, ON, le 22 oct. 2020 /CNW/ - L'équipe de projet de l'installation conjointe de la Bibliothèque publique d'Ottawa et de Bibliothèque et Archives Canada offre, aux peuples autochtones de la région d'Ottawa-Gatineau et de tout le Canada, l'occasion d'exprimer des idées, des suggestions et des commentaires sur la nouvelle installation partagée.

Au nom de l'équipe de projet, NVision Insight Group, cabinet d'expertise-conseil autochtone à Ottawa effectue un sondage en ligne sur la consultation des Autochtones.

Les questions de ce sondage portent notamment sur la conception des espaces intérieurs et extérieurs, de même que sur les types d'activités, les programmes, les collections et les services, par exemple :

Qu'est-ce qui pourrait vous convaincre de visiter la nouvelle installation?

Bien que nous respections le fait que cette installation partagée soit aménagée sur le territoire de la nation algonquine et que des éléments de la culture algonquine soient intégrés dans la conception, comment pouvons-nous intégrer d'autres éléments de la culture des Premières Nations, des Inuits et des Métis dans la conception de l'installation partagée pour qu'elle soit accueillante, respectueuse et inclusive?

Un auditorium sera aménagé dans l'installation. Ce vaste espace polyvalent sera un point de mire de l'activité communautaire, sociale, éducative et culturelle. Il comprendra des espaces où se dérouleront des spectacles, des programmes, des événements et des assemblées. Quelles activités souhaiteriez-vous que l'on organise dans cet espace?

Des œuvres d'art public, notamment une série d'œuvres d'artistes autochtones seront exposées dans toute l'installation partagée. Qu'est-ce que vous souhaiteriez que ces œuvres permettent de réaliser ou d'accomplir à l'intérieur comme à l'extérieur de ce bâtiment?

L'installation est dotée d'un vaste espace de création pour l'apprentissage pratique dans le cadre des programmes numériques et d'artisanat traditionnels. Quels sont les types de programmes ou d'outils qui devraient, à votre avis, être offerts dans cet espace de création?

Le sondage en ligne sur la consultation des Autochtones fournira à l'équipe de projet des informations clés sur la façon dont elle pourra rendre l'installation plus représentative et inclusive de tous les visiteurs des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Ce sondage sera en ligne jusqu'au 30 novembre 2020.

Les personnes désireuses de participer par un autre moyen peuvent également y répondre par téléphone ou demander qu'un exemplaire leur soit posté en communiquant avec [email protected]. Pour consulter les coordonnées des personnes-ressources, les activités précédentes de consultation des Autochtones ou pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de l'installation partagée de la Bibliothèque publique d'Ottawa et de Bibliothèque et Archives Canada, veuillez visiter le site Web du projet Inspirez555.ca.

Renseignements généraux

La BPO et BAC travaillent en partenariat dans l'aménagement de la nouvelle installation partagée qui abritera la nouvelle bibliothèque centrale de la BPO ainsi que les programmes et les services publics de BAC. Dans le cadre de ce projet défricheur, deux grandes institutions publiques se sont alliées pour construire un lieu qui, lorsqu'il ouvrira ses portes à la fin de 2024, accueillera les résidents d'Ottawa, les Canadiens et Canadiennes et les visiteurs venus de partout dans le monde pour apprendre, découvrir et créer.

Bibliothèque publique d'Ottawa

La Bibliothèque publique d'Ottawa (BPO) est le plus vaste réseau de bibliothèques publiques bilingues (françaises et anglaises) en Amérique du Nord. La BPO donne publiquement accès à l'information et aux services grâce à ses 34 succursales physiques et virtuelles (BiblioOttawaLibrary.ca), ainsi qu'à deux bibliothèques mobiles et à un service de prêt d'ouvrages selon le principe du distributeur automatique. Au service de près d'un million de résidents d'Ottawa, la BPO a pour mission de promouvoir l'apprentissage, d'éveiller la curiosité et de rapprocher les personnes.

Bibliothèque et Archives Canada

En tant que gardien du passé lointain comme de l'histoire récente, Bibliothèque et Archives Canada (BAC) est une ressource essentielle pour tous les Canadiens qui veulent en savoir plus sur leur identité individuelle et collective. BAC acquiert, traite, préserve et rend accessibles des documents patrimoniaux tout en servant de mémoire permanente au gouvernement du Canada et à ses institutions.

