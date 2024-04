Insigne de l'Ordre de la Pléiade : l'Assemblée nationale honore cinq personnalités d'exception

QUÉBEC, le 24 avril 2024 /CNW/ - La présidente de l'Assemblée nationale du Québec, Mme Nathalie Roy, a remis hier à cinq personnalités au parcours hors du commun l'insigne de l'Ordre de la Pléiade lors d'une cérémonie officielle, à Québec. Cette soirée visait à honorer les personnalités inspirantes suivantes, qui, par leurs réalisations, ont fait rayonner le Québec et ses cultures, dans toute la francophonie (courtes biographies en annexe) :

Mme Roy a tenu à souligner l'apport exceptionnel des récipiendaires qui se sont distingués dans le paysage francophone : « Ces personnes remarquables nous ont touchés, poussés à la réflexion et parfois même à l'action; faisant briller le Québec, ses idées et ses cultures. Je tiens à les remercier pour leur talent à déployer les richesses de la langue française, qu'elle soit écrite, chantée ou parlée. »

Mme Joséphine Bacon, M. Michel Jean, Mme Chantal Soucy et Mme Kim Thúy ont été promus au grade de chevalier et M. Stéphane Venne accède au grade d'officier.

Ordre à vocation internationale depuis 1976, la Pléiade reconnaît les mérites de personnalités, issues de domaines divers, qui œuvrent à l'épanouissement de la langue et au dialogue des cultures, le français en partage. Les insignes de la Pléiade se répartissent en cinq grades : grand-croix, grand officier, commandeur, officier et chevalier.

Annexe - Les récipiendaires

Mme Joséphine Bacon

Poétesse innue, Joséphine Bacon a donné au français un horizon boréal. Son œuvre singulière raconte un territoire qui traduit, transmet et partage son identité issue d'une culture millénaire.

Joséphine Bacon a été honorée pour son inestimable contribution à l'essor des littératures autochtones au Québec. Portée par la langue innue et le Nutshimit, elle suit son propre chemin de lichen, partagée entre la langue urbaine et celle des nomades. Sa poésie, ses mots et ses images nous ouvrent les yeux et le cœur à cette forêt habitée par la sagesse de tout un peuple.

M. Michel Jean

Chef d'antenne et journaliste d'enquête, Michel Jean a touché le public par sa prose lucide qui relate avec émotion et sans concession la réalité des communautés autochtones du Québec.

Dans ses romans, l'écrivain innu déconstruit avec finesse les préjugés et porte un regard clairvoyant sur les fractures coloniales et l'héritage ancestral qu'il met en lumière. Honoré hier pour sa carrière littéraire, Michel Jean forge ses histoires sur le dialogue des cultures et les identités autochtones. Des berges du lac Pekuakami aux confluents d'Europe, son œuvre, portée par le vent, souffle sa grande humanité.

Mme Chantal Soucy

Vice-présidente de l'Assemblée nationale du Québec, députée de Saint-Hyacinthe depuis 2014, Chantal Soucy œuvre à donner aux femmes le pouvoir d'agir au sein des parlements francophones.

Honorée pour son engagement à promouvoir sur la scène locale, nationale ou internationale la place des femmes en politique, mais également celle des jeunes et des nouveaux arrivants dans la collectivité, Chantal Soucy soutient leur développement, leur permettant de déployer leur potentiel en français et de jouer un rôle actif dans la société.

Mme Kim Thúy

Romancière, animatrice et magicienne du fragment, Kim Thúy évoque avec sensibilité les destinées des migrants aux traversées périlleuses; le français appris pour écrire, rêver et vivre son identité.

Kim Thúy est honorée pour son œuvre ourlée de compassion envers les exilés, pour sa vie publique axée sur la valorisation des cultures, la richesse des langues et le croisement des perspectives. Sa plume délicate teinte ses histoires poignantes de cœurs et de corps meurtris qui se croisent, se quittent et frémissent entre les mots et les silences.

M. Stéphane Venne

Auteur-compositeur, parolier et communicateur émérite, M. Stéphane Venne a reçu hier l'insigne d'officier de l'Ordre de la Pléiade pour sa contribution exceptionnelle à l'univers musical québécois.

Reconnu pour son talent à saisir l'esprit du temps, cet artisan-alchimiste de la chanson a marqué les époques par ses mélodies emblématiques et ses hymnes rassembleurs. Derrière plusieurs événements phares au Québec, Stéphane Venne a écrit et inscrit dans nos mémoires les frissons de plusieurs générations. D'Expo 67 à Star Académie, il a su émouvoir le public par ses grands succès francophones qui sont aujourd'hui repris à l'international par de nouvelles générations d'artistes.

