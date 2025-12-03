Insécurité alimentaire au Québec : un tournant alarmant - 1 Québécois sur 3 est en état d'insécurité alimentaire, dont 1 jeune sur 2 parmi les 18-34 ans

MONTRÉAL, le 3 déc. 2025 /CNW/ - Le Québec traverse une des pires crises alimentaires de son histoire récente. Selon un nouveau sondage Omniweb Léger/La guignolée des médias, 36 % des Québécois vivent aujourd'hui une forme d'insécurité alimentaire. Il s'agit d'une hausse fulgurante par rapport aux 22 % de 2020. L'insécurité sévère* s'étend aussi de manière inquiétante, car elle a doublé (de 8 à 17 %) en seulement cinq ans. Pour consulter l'étude en entier, rendez-vous ici.

Les jeunes adultes en première ligne

Les 18-34 ans forment le groupe le plus frappé, car un jeune sur deux (49 %) vit au moins occasionnellement une de ces deux situations :

A) la nourriture manque;

B) les repas ne sont pas assez équilibrés, faute d'argent.

Un sur quatre (27 %) se retrouve même en insécurité sévère. La situation est également préoccupante chez les 35-54 ans, car un sur deux (45 %) vit une forme d'insécurité alimentaire. « De tels résultats s'approchent dangereusement des niveaux observés chez les plus jeunes, ce qui signifie que le phénomène s'élargit », indique Éric Chalifoux, directeur-conseil senior de Léger.

Travailler ne suffit plus

Autre donnée troublante : parmi les Québécois qui souffrent d'insécurité alimentaire, 41 % occupent un emploi. Au sein des ménages gagnant moins de 40 000 $ par année, deux sur trois (66 %) éprouvent une forme d'insécurité alimentaire. Il s'agit d'une progression marquée en comparaison avec les 52 % d'il y a deux ans. De plus, 38 % de ces mêmes ménages sont en situation d'insécurité sévère, soit 14 % de plus qu'en 2023. « Le travail ne constitue donc plus un rempart suffisant contre l'insécurité alimentaire », estime M. Chalifoux.

Un appel urgent à la générosité

À la veille de la 25e collecte de rue de La guignolée des médias, ces résultats révèlent un niveau de détresse sans précédent et appellent à une mobilisation rapide et massive partout au Québec.

* DÉFINITIONS

Insécurité sévère : Plus de quatre stratégies d'adaptation. Niveau extrême de privation, soit sauter des repas ou se priver de nourriture durant une journée entière, ce qui mène parfois jusqu'à une perte de poids non désirée.

Insécurité modérée : De deux à quatre stratégies d'adaptation. Qualité et/ou quantité de nourriture compromises faute d'argent.

Insécurité marginale : Une stratégie d'adaptation.

MÉTHODOLOGIE

Deux collectes ont été réalisées dans le cadre d'un sondage Omniweb mené en deux vagues auprès d'adultes québécois :

du 14 au 16 novembre 2025 (1004 participants - marge d'erreur ±3,1 %)

du 21 au 23 novembre 2025 (1069 participants - marge d'erreur ±3 %)

Les données ont été pondérées selon le sexe, l'âge, la langue maternelle, l'éducation, la présence d'enfants et la région.

FAITS SAILLANTS

Québécois vivant une forme d'insécurité alimentaire

2025 : 36 %

2023 : 32 %

2020 : 22 %





2025 : 2023 : 2020 : Niveaux d'insécurité

Sévère : 17 % (2025) / 14 % (2023) / 8 % (2020)

Modérée : 10 % (2025) / 9 % (2023) / 8 % (2020)

Marginale : 8 % (2025) / 9 % (2023) / 6 % (2020)





Sévère : 17 % (2025) / 14 % (2023) / 8 % (2020) Modérée : 10 % (2025) / 9 % (2023) / 8 % (2020) Marginale : 8 % (2025) / 9 % (2023) / 6 % (2020) Groupes les plus touchés

49 % des 18-34 ans

45 % des 35-54 ans

41 % des personnes touchées ont un emploi

À propos de La guignolée des médias

Depuis un quart de siècle (2001), les médias s'unissent autour de cette initiative pour permettre à tous de célébrer la période des fêtes dans la dignité. La guignolée des médias est d'ailleurs la seule cause sociétale organisée et soutenue par une centaine de médias du Québec. À ce jour, elle a récolté 67,6 millions $ et des tonnes de denrées. Le tout est redistribué à plus de 100 organismes bénéficiaires. Les dons récoltés servent également dans les mois qui suivent, lorsque les besoins demeurent aussi importants.

