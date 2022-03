Inscrivez-vous pour voter lors de l'élection ontarienne de juin 2022

TORONTO, le 1er mars 2022 /CNW/ - À l'occasion du Mois de l'inscription des électeurs en Ontario, les électeurs sont encouragés à vérifier, actualiser ou ajouter leur nom et leurs coordonnées sur la liste des électeurs de la province avant la prochaine élection générale.

Les citoyens canadiens qui résident en Ontario et qui auront au moins 18 ans le jour du scrutin peuvent utiliser le Service d'inscription en ligne pour s'inscrire sur la liste des électeurs ou pour vérifier rapidement et en toute simplicité que leurs renseignements sont à jour. Une fois l'élection déclenchée, les personnes inscrites sur la liste recevront une carte d'information de l'électeur contenant des renseignements personnalisés sur la date du scrutin et les lieux de vote.

Les citoyens canadiens qui sont âgés de 16 ou 17 ans et qui vivent en Ontario peuvent se préparer à voter lors des élections à venir en s'inscrivant sur le Registre ontarien des futurs votants. Ils seront automatiquement inscrits sur la liste des électeurs à leur 18e anniversaire.

Citation

« Alors que nous nous préparons pour l'élection générale de 2022, j'encourage tous les Ontariens et toutes les Ontariennes admissibles à vérifier, actualiser ou ajouter leurs coordonnées sur la liste des électeurs. S'inscrire à l'avance facilite l'expérience de vote, car nous pouvons ainsi transmettre des renseignements électoraux importants aux électeurs avant qu'ils ne se rendent aux urnes. »

- Greg Essensa, directeur général des élections

Faits en bref

Le mois de mars a été proclamé Mois de l'inscription des électeurs en Ontario en 2018.

Les électeurs qui ne sont pas encore inscrits sur la liste des électeurs ont la possibilité de s'inscrire en personne lorsqu'ils iront voter.

Liens

Élections Ontario est l'organisme apolitique chargé de la tenue des élections provinciales, des élections partielles et des référendums. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur elections.on.ca/fr ou composez le 1 888 668-8683 (ATS : 1 888 292-2312).

