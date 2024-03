Inscrivez-vous dès aujourd'hui au Grand Rendez-vous de la CNESST de Québec!

QUÉBEC, le 18 mars 2024 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) invite les employeurs ainsi que les travailleuses et travailleurs de partout en province à prendre part en grand nombre au Grand Rendez-vous de Québec, qui se tiendra le 8 mai prochain, au Centre des congrès de Québec.

L'année dernière, le retour de cet événement en présentiel dans la Capitale-Nationale a été marqué par des records d'achalandage, ce qui témoigne de l'intérêt des milieux à suivre les tendances en matière de travail.

Programmation de l'événement

Une fois de plus, de nombreuses activités seront au programme de cet événement phare.

Conférence d'ouverture gratuite sur les avancées et les défis en matière de harcèlement psychologique, présentée par Jean-Pierre Brun , expert-conseil, auteur et conférencier de grande renommée

sur les avancées et les défis en matière de harcèlement psychologique, présentée par , expert-conseil, auteur et conférencier de grande renommée Colloque proposant 8 conférences et un atelier offerts par des spécialistes sur des thématiques variées liées à des enjeux d'actualité, comme les risques psychosociaux, les espaces clos, les recours en matière de normes du travail et l'évaluation du maintien de l'équité salariale

offerts par des spécialistes sur des thématiques variées liées à des enjeux d'actualité, comme les risques psychosociaux, les espaces clos, les recours en matière de normes du travail et l'évaluation du maintien de l'équité salariale Salon d'exposition gratuit qui réunit sous un même toit quelque 100 exposants offrant des solutions, des produits et des services pour tout type d'entreprises et d'organisations, ainsi que des spécialistes de la CNESST présents pour répondre à vos questions

Ce sera donc l'occasion parfaite pour découvrir des stratégies de prévention efficaces et des moyens de les mettre en place pour améliorer le bien-être au travail en plus de profiter de l'occasion pour échanger avec des experts et élargir votre réseau professionnel. S'inspirer des meilleures pratiques et des dernières innovations en matière de travail est un excellent moyen de bonifier celles de votre entreprise ou organisation.

Une nouvelle formule pour la remise de prix nationaux

Pour la toute première fois, la Cérémonie nationale des Grands Prix de la CNESST 2024 sera présentée à l'heure du dîner dans le cadre du Grand Rendez-vous de Québec.

Ouverte à toutes et à tous, cette célébration sera l'occasion de faire briller et de reconnaître les efforts de plus d'une cinquantaine d'organisations finalistes qui ont à cœur de rendre leurs milieux de travail toujours plus juste, équitable, sain et sécuritaire.

Au total, 13 lauréates ou lauréats seront récompensés dans les quatre catégories du concours.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui!

Joignez-vous aux centaines d'employeurs, de travailleuses et de travailleurs qui seront réunis pour l'occasion afin de parfaire leurs compétences.

Relayez l'invitation à vos collègues et à votre personnel, ainsi qu'aux membres de votre réseau pour sensibiliser le plus de personnes possible à l'importance de s'outiller en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et sécurité du travail.

Pour en savoir plus sur le Grand Rendez-vous de la CNESST, édition Québec 2024, visitez la page Web de l'événement.

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs et aux travailleuses une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

