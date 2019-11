Inscription aux tirages au sort - Une nouvelle option pour la chasse à l'orignal

Les tirages au sort demeurent le moyen le plus équitable de répartir les secteurs exclusifs de chasse des réserves fauniques de la Sépaq, parmi les plus beaux, les plus vastes et les plus giboyeux du Québec.

Du nouveau pour les non-gagnants

Comme toujours, les gagnants des tirages au sort auront le loisir de sélectionner leur secteur en premier. Mais plusieurs perles demeurent disponibles par la suite. Et dorénavant, au lieu de 24h, les « non-gagnants » disposeront de toute une semaine pour « magasiner » dans l'offre restante qui comporte toujours de belles surprises.

Les améliorations apportées l'an dernier à l'inscription en ligne et qui permettent de suivre sur le web la disponibilité des différents secteurs facilitent grandement la tâche de ceux qui cherchent la perle rare.

Une offre unique sur des territoires exceptionnels

Ces nouveautés s'ajoutent aux autres développées par la Sépaq au cours des dernières années afin d'offrir aux chasseurs un séjour et une expérience de qualité supérieure en réserve faunique:

Les téléchargements gratuits des cartes de territoire avec Avenza Map ou des fonds de carte pour GPS Garmin permettent d'augmenter les chances de succès et d'explorer son secteur en toute sécurité.

Des services de chiens de sang sont offerts gratuitement pour faciliter la recherche du gibier abattu.

Accès à des chambres froides, des palans, des treuils et des traîneaux pour faciliter le transport du gibier.

Les réserves fauniques sont reconnues pour leur service à la clientèle hors pair, la qualité de leurs guides et pour leur abondance de gibier en raison d'une faible pression de chasse sur les territoires. www.sepaq.com/tirages

Résultats 2019- chasse contingentée à l'orignal Réserves fauniques Nombre de groupes Orignaux récoltés Taux de succès Rimouski* 468 338 72,2% Ashuapmushuan* 48 9 18,8 % Chic-Chocs* 253 197 77,9% Laurentides * 463 226 48,8% La Vérendrye 227 87 38,3% Mastigouche* 199 72 36,2% Matane* 597 496 83,1% Papineau-Labelle* 150 49 32,7% Portneuf* 126 27 21,4% Rouge-Matawin 37 15 40,5% Port-Cartier-Sept-Iles 60 21 35,0% Saint-Maurice* 87 35 40,2% Port-Daniel* 12 7 58,3% Total global: 2727 1579 57,9%

*Pour le calcul des statistiques, les groupes doubles sont considérés comme deux groupes simples

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Renseignements: Simon Boivin, Responsable des relations avec les médias, Sépaq, 418 380-5875, poste 2326, boivin.simon@sepaq.com

Related Links

http://www.sepaq.com