Inquiètes, les PME lancent une pétition pour réclamer la prolongation immédiate des programmes d'aide fédéraux

OTTAWA, ON, le 12 oct. 2021 /CNW/ - Le 23 octobre, la subvention salariale et l'aide au loyer si vitales aux PME prendront fin, et ce, malgré les incertitudes entourant le maintien des restrictions de capacités d'accueil, la pénurie de main-d'œuvre et la 4e vague de COVID-19. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) a fait part des inquiétudes des PME dans une lettre adressée à Chrystia Freeland, vice-première ministre, pour exhorter le gouvernement fédéral à prolonger et élargir immédiatement ces programmes d'aide.

« De nombreuses PME sont toujours confrontées à des revenus plus bas que d'habitude en raison de la pandémie ainsi qu'aux impacts négatifs dus au maintien des restrictions des capacités d'accueil. Les PME ne s'attendent pas à ce que le gouvernement les aide éternellement, mais doivent être soutenues jusqu'à la levée de toutes les restrictions et la relance complète de leurs activités. », déclare Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la FCEI.

Le tout dernier Tableau de suivi de la santé des PME de la FCEI montre que seulement 40 % d'entre elles ont retrouvé un niveau de ventes normal et que moins de la moitié ont tous leurs employés. Par ailleurs, selon le Baromètre des affairesMD du mois dernier, l'indice de confiance des chefs de PME a accusé les plus fortes baisses à court et à long terme depuis le début de la pandémie.

Pour continuer de soutenir les PME, la FCEI demande au gouvernement fédéral de prendre les mesures suivantes :

Annoncer immédiatement la prolongation de la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) et de la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer (SUCL) jusqu'au 20 novembre.

(SSUC) et de la Subvention d'urgence du pour le loyer (SUCL) jusqu'au 20 novembre. Travailler avec les députés de tous les partis pour prolonger le Programme d'embauche pour la relance économique du Canada (PEREC), la SSUC et la SUCL jusqu'au 31 mars 2022.

(PEREC), la SSUC et la SUCL jusqu'au 31 mars 2022. Rétablir le taux maximum de la subvention salariale et de l'aide au loyer à 75 % afin d'aider tous les secteurs de l'économie, comme votre parti a promis de le faire pour le secteur du tourisme pendant la campagne électorale.

Inclure les nouvelles entreprises lancées après le début de la pandémie dans tous les programmes d'aide.

Offrir des prêts additionnels via le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) et reporter l'échéance de remboursement à la fin de 2024.

Modifier la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) pour inciter les prestataires à retourner sur le marché du travail au lieu de rester chez eux.

S'assurer que les PME qui doivent instaurer le passeport vaccinal reçoivent le milliard de dollars promis aux provinces afin de financer les coûts associés à sa mise en œuvre.

« La fin de la pandémie est peut-être proche, mais beaucoup d'entrepreneurs nous disent que supprimer les aides gouvernementales à un moment aussi crucial de leur reprise serait catastrophique », conclut M. Guénette.

Les propriétaires de PME sont invités à signer la pétition à fcei.ca/petitioncovid pour exhorter le gouvernement fédéral à prolonger ses programmes d'aide et soutenir la relance des PME.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 95 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.



