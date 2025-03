Inondations printanières : l'APCHQ plaide pour des solutions résilientes

MONTRÉAL, le 20 mars 2025 /CNW/ - Alors que la fonte des neiges entraîne le débordement de plusieurs rivières et menace des résidences vulnérables, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) appelle le gouvernement à prendre des mesures concrètes pour soutenir les personnes sinistrées et favoriser une reconstruction résiliente dans un contexte marqué par une croissance des événements climatiques extrêmes.

Mesures immédiates pour la remise en état des résidences sinistrées

Selon l'APCHQ, les travaux de remise en état doivent être entrepris sans délai afin de protéger la santé des occupant•e•s et de préserver, autant que possible, l'intégrité des bâtiments ainsi que les biens qui s'y trouvent. Dans l'immédiat, il est essentiel d'évaluer rapidement les dommages, d'assécher les zones touchées, de nettoyer les surfaces contaminées et de procéder à l'assainissement de l'air intérieur. Ces actions permettent de limiter les risques sanitaires tout en maximisant les chances de sauver la structure et les possessions des personnes sinistrées.

Une fois ces étapes complétées, l'APCHQ rappelle qu'on ne doit pas répéter les erreurs du passé au moment de procéder aux travaux de rénovation ou de construction.

« La résilience n'est pas simplement une question de réparation, mais d'adaptation. Pour prévenir de futurs sinistres, nous devons rénover mais aussi construire des bâtiments plus intelligemment et plus durablement. Cela demande une vision à long terme et une action immédiate, car chaque inondation nous rappelle que la vulnérabilité n'est plus une option », souligne Marco Lasalle, directeur du Service technique de l'APCHQ.

L'APCHQ propose les mesures techniques suivantes :

1. L'utilisation de matériaux résistant à l'eau dans les sous-sols et les garages, tels que :

Des matériaux de revêtement hydrofuges (fibrociment, PVC, etc.);

Des revêtements de sol imperméables (carrelage, vinyle ou époxy);

Des isolants résistant à l'eau tels que les mousses plastiques (polystyrène, polyuréthane, polyisocyanurate) ou la fibre de roche;

Éviter les matériaux qui peuvent pourrir (bois, laine de verre, etc.).

2. L'installation de systèmes d'évacuation des eaux de drainage améliorés, incluant :

Des pompes de puisard à batterie de secours;

Une évacuation d'urgence des pompes de puisard reliées directement à l'extérieur et non au réseau municipal.

3. L'adaptation des équipements électriques et mécaniques :

Surélever les prises électriques, les tableaux de distribution et les appareils de chauffage;

Installer les chauffe-eaux et les systèmes HVAC sur des plateformes surélevées;

Intégrer du chauffage radiant à l'intérieur des dalles de béton, ce qui réduit considérablement les risques d'électrocution, évite les dommages causés au chauffage par l'eau et accélère l'assèchement.

4. La mise en place de barrières anti-inondation amovibles pour les portes et fenêtres des sous-sols

5. Un aménagement paysager adapté autour des résidences pour favoriser l'écoulement de l'eau loin des fondations.

Selon l'APCHQ, l'intégration de mesures d'adaptation aux programmes gouvernementaux permettrait de réduire les dommages lors de futures inondations. Ces mesures diminueraient la charge financière pour les propriétaires, les assureurs et les gouvernements, puisque l'investissement initial serait compensé par les économies réalisées à long terme. L'Association appelle donc les gouvernements et les assureurs à adopter une approche proactive en faisant de ces mesures une condition d'obtention des aides financières destinées à la reconstruction des propriétés sinistrées.

