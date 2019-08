Inondation 2019 - L'opposition officielle sur le terrain pour entendre les citoyens

ISLE-AUX-ALLUMETTES, QC, le 20 août 2019 /CNW Telbec/ - La députée de Vaudreuil et porte-parole libérale en matière de sécurité publique, Mme Marie-Claude Nichols, et le député de Pontiac, M. André Fortin, sont allés à la rencontre des citoyennes et citoyens du Pontiac, hier, afin de constater les effets des inondations du printemps dernier et de la cartographie de la zone d'intervention spéciale présentée par le gouvernement.

Au cours de cette tournée, Mme Nichols et M. Fortin ont fait des arrêts à Luskville, à Fort-Coulonge et ils ont pris part à une rencontre publique du comité des inondations à l'Isle-aux-Allumettes.

Sur le terrain, les deux élus libéraux ont pu entendre les préoccupations des résidents victimes des inondations du printemps 2019 et constater leur détresse psychologique. Les citoyens rencontrés sont pour la plupart laissés à eux-mêmes et attendent impatiemment leur rapport d'inspection du ministère de la Sécurité publique qui tarde à arriver. Certains se sont vus dans l'obligation d'abandonner leur résidence secondaire, dont les rénovations sont nécessaires à la conservation, mais impossibles à réaliser.

La députée de Vaudreuil et le député de Pontiac, invitent la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Mme Geneviève Guilbault, et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, à venir dans le Pontiac afin d'entendre les histoires des sinistrés et corriger les non-sens du programme d'indemnisation et d'aide financière et de la cartographie de la zone d'intervention spéciale.

« Alors que la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, est toujours à corriger les non-sens de la première carte de la zone d'intervention spéciale, les sinistrés sont à court de ressources et vivent dans le stress et l'incertitude. La ministre Laforest aurait dû dès le départ impliquer les élus municipaux dans ce dossier, au lieu de remettre le fardeau sur celles-ci en pleine période estivale. »

Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil et porte-parole libérale en matière de sécurité publique

« L'automne arrive à grands pas et les citoyens doivent pouvoir compter sur leur gouvernement pour mettre fin à cette interminable incertitude. Une propriété, que ce soit une résidence principale ou secondaire, c'est l'investissement d'une vie. Les ministres Guilbault et Laforest doivent agir intelligemment et une bonne fois pour toutes dans ce dossier. »

André Fortin, député de Pontiac

