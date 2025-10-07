Innover pour transformer les infrastructures essentielles du Québec

MONTRÉAL, le 7 oct. 2025 /CNW/ - Ponts fragilisés, routes vulnérables, ports et réseaux énergétiques sous pression : partout au Québec, les impacts du vieillissement des infrastructures et des changements climatiques rappellent l'ampleur et l'urgence du défi. Pour agir sans attendre, l'Institut AdapT et le Conseil des Infrastructures rassemblent aujourd'hui à l'ÉTS les acteurs clés du secteur pour la journée Défis climatiques : innovons pour les infrastructures de demain. Objectif : imaginer et cocréer des solutions concrètes pour bâtir des infrastructures plus résilientes, durables et compétitives dans un contexte de bouleversements climatiques et économiques. L'événement est présenté avec l'appui du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE).

La journée s'ouvrira avec des échanges stratégiques menés par des leaders de premier plan :

Michel Binette, président-directeur général du Conseil des Infrastructures

Éric Bosco, directeur exécutif de l'Institut AdapT

Sophie Larivière-Mantha, présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec

Steve Chagnon, directeur, Efficacité des projets de construction, Hydro-Québec

Philippe Batani, premier vice-président, Affaires publiques, communications et stratégie, CDPQ Infra

Dominic Lemarquis, vice-président principal à la gestion de projets, Société québécoise des infrastructures

Geneviève Roy, vice-présidente, Environnement et développement durable, Pomerleau

« Le défi n'est pas seulement de construire plus, mais de construire mieux et plus durablement. Cela exige que nous travaillions ensemble, au-delà des silos. Avec cette journée, nous souhaitons créer un espace de dialogue structurant entre chercheur(e)s, professionnel(le)s, institutions publiques et acteurs de l'écosystème des grands projets d'infrastructures au Québec et au Canada, afin d'accélérer la transformation des infrastructures québécoises. », souligne Michel Binette, président-directeur général du Conseil des Infrastructures.

« Les changements climatiques redessinent notre territoire et les règles du jeu économique évoluent rapidement. Pour rester dans la course, le Québec doit miser sur l'innovation et la recherche collaborative. Cette journée est le point de départ de solutions concrètes qui naîtront de l'alliance entre les milieux industriel, académique et institutionnel. », affirme Éric Bosco, directeur exécutif de l'Institut AdapT.

Une programmation ambitieuse pour passer à l'action

La programmation propose six ateliers qui permettront aux participants d'explorer les grands enjeux et d'identifier des pistes concrètes d'action :

Concevoir pour le climat de demain

Faire évoluer les normes de construction

Technologies et longévité

Adaptation et financement

Résilience face aux catastrophes

Ouverture vers les marchés européens

L'innovation comme moteur de résilience

L'innovation et la recherche collaborative sont les clés pour créer des infrastructures résilientes, performantes et compétitives. Cette journée sera l'occasion d'identifier les défis concrets, de mettre en lumière des solutions issues de la recherche et de l'industrie et, surtout, de bâtir des alliances durables. Face aux changements climatiques et aux pressions économiques mondiales, il est temps d'agir collectivement pour anticiper, innover et transformer nos infrastructures.

