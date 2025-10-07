Chaire de recherche AdapT-Conseil des Infrastructures - Une chaire de recherche pour protéger les infrastructures du Québec et soutenir son économie

MONTRÉAL, le 7 oct. 2025 /CNW/ - L'Institut AdapT et le Conseil des Infrastructures, avec l'appui du Fonds de recherche du Québec, annoncent la création de la Chaire de recherche AdapT-Conseil des Infrastructures pour l'adaptation aux enjeux climatiques. Financée à hauteur de 100 000 dollars annuellement sur cinq ans, cette chaire visera à soutenir le développement de nouvelles connaissances scientifiques et d'outils pratiques afin d'accompagner l'adaptation des infrastructures aux enjeux climatiques.

La mission précise de la Chaire et les titulaires seront déterminés à l'issue d'un appel à propositions lancé dans les prochaines semaines. L'objectif est de mobiliser les meilleurs chercheurs et partenaires de l'industrie pour bâtir un pôle d'expertise de calibre international au Québec.

Le Québec fait face à des défis climatiques et infrastructurels sans précédent. Inondations plus fréquentes, vagues de chaleur, dégradation accélérée des matériaux, vieillissement des ouvrages et pression croissante sur les réseaux énergétiques et de télécommunications mettent en danger nos infrastructures essentielles : ponts, routes, ports, hôpitaux et réseaux de transport. Dans ce contexte, la Chaire constituera une réponse structurante pour anticiper ces risques et renforcer la résilience des infrastructures québécoises.

« Cette chaire sera un levier stratégique : elle permettra d'ancrer au Québec une expertise unique afin d'anticiper les effets du climat sur nos infrastructures essentielles et traduire cette expertise en décisions éclairées, tout en créant un pipeline de talents spécialisés dans ce domaine incontournable. », affirme Éric Bosco, directeur exécutif de l'Institut AdapT.

Un carrefour entre recherche et industrie

La création de cette chaire illustre une volonté claire : bâtir un hub d'innovation où la recherche appliquée rencontre les besoins pressants du terrain. Ce maillage a été mis en lumière lors de la Journée Défis climatiques : innovons pour les infrastructures de demain, organisée le 7 octobre à l'ÉTS par l'Institut AdapT et le Conseil des Infrastructures, avec l'appui du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie.

Des représentants de quatre organisations phares ont pris part au panel d'ouverture, illustrant l'importance stratégique des enjeux discutés : Hydro-Québec, pour le réseau énergétique, CDPQ Infra, pour les grands projets de transport, la Société québécoise des infrastructures (SQI), responsable des grands projets publics, ainsi que Pomerleau, en matière de construction et de développement durable.

« Cette chaire et l'appel à projets marquent une étape décisive : nous passons de l'intention à la mise en œuvre. En mobilisant l'ensemble du secteur des infrastructures et en arrimant la recherche et l'innovation, nous nous donnons les moyens de bâtir des projets plus résilients et durables pour le Québec », souligne Michel Binette, PDG du Conseil des Infrastructures.

Lancement immédiat d'un appel à projets

En complément de la chaire, un appel à projets doté d'une enveloppe de 100 000 $ est lancé afin de financer le démarrage de projets de recherche collaboratifs sur la thématique de l'adaptation des infrastructures aux changements climatiques. Ouvert à la communauté scientifique en partenariat avec des membres du Conseil des Infrastructures, cet appel bénéficie du soutien des Fonds de recherche du Québec à l'Institut AdapT.

Cet appel à projets vise à catalyser des solutions concrètes, développées avec et pour le terrain, afin d'accélérer l'adaptation de nos infrastructures aux nouvelles réalités climatiques.

Un avantage économique durable

Adapter nos infrastructures essentielles, c'est à la fois protéger la population et renforcer l'économie :

réduire les coûts liés aux dommages climatiques et à l'entretien;

stimuler l'innovation et l'exportation de solutions québécoises;

accroître la compétitivité des entreprises sur les marchés mondiaux.

SOURCE École de technologie supérieure

Renseignements pour l'ÉTS - AdapT : Karla Duval, Direction de l'Institut AdapT, [email protected], 514 816-3980