/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Défis climatiques : innovons pour les infrastructures de demain - Vieillissement, climat, coûts : relever ensemble le défi des infrastructures québécoises/

06 oct, 2025, 07:00 ET
MONTRÉAL, le 3 oct. 2025 /CNW/ - Les infrastructures du Québec sont à la croisée des chemins. Vieillissement accéléré, coûts d'entretien grandissants et impacts de plus en plus visibles des changements climatiques fragilisent nos réseaux essentiels. Face à ces pressions, chercheurs, décideurs et acteurs de l'industrie sont appelés à unir leurs forces pour trouver des solutions durables.
C'est dans cet esprit que l'Institut AdapT et le Conseil des infrastructures organisent une grande journée d'échanges et d'ateliers. L'événement, qui se veut un appel à l'action, vise à mettre de l'avant les initiatives les plus prometteuses, stimuler la recherche appliquée et créer de nouveaux maillages entre le milieu académique, institutionnel et industriel.
Trois grands thèmes guideront les discussions : mieux comprendre les risques, partager les solutions déjà en cours et construire ensemble de nouveaux projets afin d'accélérer l'adaptation du bâti québécois.
Nous invitons les représentants des médias à assister à cette journée pour échanger avec les experts, les décideurs et les acteurs de terrain mobilisés autour de l'avenir des infrastructures du Québec.
QUAND :
Mardi 7 octobre, de 8 h 30 à 17 h
OÙ :
École de technologie supérieure (ÉTS)
QUI :
Kathy Baig, directrice générale et cheffe de la direction, ÉTS
