Innover pour construire plus : un projet de cohabitat verra bientôt le jour à Lachine

Le budget global de ce projet est de 29 M$. La portion de logements locatifs hors marché abordables, laquelle représente 20,8 M$, bénéficie de plusieurs investissements, dont plus de 7,35 M$ proviennent du gouvernement du Québec, dans le cadre de son partenariat avec le Fonds de solidarité FTQ pour la création de 2 250 logements abordables au Québec. La Ville de Montréal accorde, quant à elle, une contribution de 2,94 M$. Le gouvernement du Canada investit 1,9 M$ dans le projet, provenant du Fonds d'innovation pour le logement abordable, par l'entremise du fonds Capital social d'investissement immobilier (CSII).

Le projet accueillera 58 unités (dont 26 logements familiaux de 3 et 4 chambres) et prévoit des espaces collectifs organisés pour favoriser les rencontres et les échanges entre voisins: grande salle multifonctionnelle, cuisine, buanderie, salle de jeux, espace calme, chambre ou espace flexible, toits-terrasses. Ce cohabitat sera animé en son centre par la Maison commune et comprendra près de 10 000 pi² d'espaces partagés (intérieurs et extérieurs) imaginés lors d'ateliers de conception participative.

Qu'est-ce que le cohabitat?

Un cohabitat est un habitat conçu et géré collectivement dans lequel des logements privés sont organisés autour d'espaces collectifs pour favoriser la création de liens sociaux et le partage d'objets et de services. Les résident•es s'impliquent dans des comités et apprennent à gérer leur milieu de vie et à renforcer leurs liens à travers les rencontres et l'organisation d'activités sociales. Ce modèle se distingue d'une coopérative d'habitation dans la mesure où l'accent est davantage mis sur la création d'espaces collectifs pensés pour encourager les échanges et le développement d'une communauté intergénérationnelle soudée.

Citations

« Notre nouveau gouvernement fédéral est fier de soutenir cette initiative, qui s'inscrit dans nos efforts continus pour bâtir des collectivités fortes et abordables partout au pays. Ce projet de cohabitat aura un impact réel sur la vie des gens à Montréal et représente une autre étape importante dans notre plan ambitieux pour bâtir un Canada fort. »

- L'honorable Greg Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure

« Je me réjouis de voir se concrétiser ce projet de cohabitat à Montréal. Il illustre parfaitement la mixité sociale et la diversité des types de logements que nous devons encourager. Je le dis souvent, il faut innover, multiplier les leviers pour construire plus de logements, plus vite et à moindre coût. Le projet de Village urbain est un exemple concret et inspirant de cette approche que nous souhaitons voir se répandre partout au Québec. »

- France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Avec le Fonds d'innovation pour le logement abordable, notre gouvernement fédéral met en place des leviers innovants pour construire rapidement des logements pour les Montréalaises et les Montréalais. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui à Lachine c'est une grande fierté d'annoncer que ce sont non seulement 58 logements, mais également un milieu de vie, qui seront bientôt accessibles pour la communauté. »

- Anju Dhillon, députée de Dorval--Lachine--LaSalle

« Montréal est fière de soutenir ce projet de cohabitat, une première dans notre métropole, qui incarne notre vision d'une ville inclusive, durable et solidaire. En misant sur la mixité sociale, l'accessibilité au logement et la création d'espaces collectifs, nous renforçons le tissu communautaire et offrons aux Montréalais•es un cadre de vie où la participation citoyenne est au cœur du quotidien. »

- Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif, responsable de l'habitation au comité exécutif de Montréal

« C'est une excellente nouvelle que ce projet d'architecture moderne, à la fois conscient de l'aspect social et environnemental, s'installe sur la rue Notre-Dame. Il s'ajoute aux autres projets actuellement en construction et contribue à la revitalisation de notre rue principale, qui attire de plus en plus de commerces et de restaurants. La rue Notre-Dame sera d'ailleurs complètement réaménagée, de la 18e à la 6e Avenue. »

- Maja Vodanovic, mairesse de l'arrondissement de Lachine

« Ce projet de cohabitat témoigne de l'engagement de nos équipes à concrétiser l'entente que nous avons avec le gouvernement du Québec pour créer de nouveaux logements sociaux et abordables rapidement. Je salue l'équipe de Village Urbain pour avoir su développer un projet rassembleur des plus innovant. »

Martin Raymond, président-directeur général, Fonds immobilier de solidarité FTQ

« Dans un contexte urbain en pleine transformation, marqué par des défis sociaux, économiques et environnementaux, repenser notre manière d'habiter devient une urgence. Nous sommes ainsi fiers de mettre en place un modèle d'habitat innovant favorisant une véritable mixité sociale grâce à la cohabitation entre locataires et propriétaires. Ce premier cohabitat nous donne également l'impulsion d'aller plus loin. En poursuivant nos réflexions sur des mécanismes novateurs d'accession à la propriété non-spéculative, nous affirmons notre volonté de contribuer activement à la création de villes et de quartiers, durables, inclusifs et résilients. »

Charleine Coulombe, directrice générale de Village Urbain

« À travers ce premier projet, nous nous sommes inspirés de Lachine, de ses composantes urbaines, de ses textures et de ses particularités afin de recréer la dynamique du quartier dans le futur cohabitat. Nous avons ainsi concilié la création d'un milieu de vie stimulant avec la densification urbaine : deux éléments nécessaires à l'avènement d'un cohabitat fonctionnel. »

Jean Pelland, architecte, Sid Lee Architecture

« Le plus important secteur de financement de notre institution financière, spécialisée en économie sociale, c'est l'habitation communautaire, et ce, sous toutes ses formes. Nous avons été les premiers à financer des projets de cohabitat, celui de Québec, celui de Neuville et maintenant Village urbain, dans la région montréalaise. Nous savons que malgré les obstacles que pose la mise en place de nouveaux modèles, il y a un besoin réel pour une vie plus communautaire, et ici, pour un modèle de partage entre propriétaires et locataires. »

Marc Picard, directeur général, Caisse d'économie solidaire Desjardins

Faits en bref :

Bâtiment de 58 unités (3 ½, 4 ½, 5 ½ et 6 ½) sur 3 à 4 étages, dont 16 de type condos abordables vendus au prix coûtant ainsi que 42 unités hors marché en location, qui pourra accueillir 58 ménages ;

Inclusions dans les unités locatives : électricité, eau chaude, chauffage, air climatisé, échangeur d'air, cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle et casier de rangement au sous-sol (laveuse dans certains logements) ;

Espaces collectifs intérieurs et extérieurs comprenant une grande salle multifonctionnelle, cuisine, buanderie, salle de jeux, espace calme, chambre d'invité-es ou espace flex, atelier, toits-terrasses ;

Au cœur du Vieux-Lachine, avec une vue sur le fleuve, à proximité des services essentiels, d'espaces verts, des axes de transports communs et actifs.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

LinkedIn

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de l'offre de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à rendre le logement plus abordable. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. Suivez-nous sur X , YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram. Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

À propos de Village Urbain

Village Urbain réinvente l'habitation au Québec en développant des cohabitats de qualité offerts à prix coûtant, grâce à un modèle à but non lucratif et au soutien de partenaires engagé•es. À la différence des modèles classiques de cohabitat initiés par des citoyen•nes, Village Urbain prend en charge l'ensemble du cycle de développement des projets. Cette approche permet d'accompagner les futur•es cohabitant•es à chaque étape : de la conception de leur milieu de vie collectif jusqu'à sa cogestion quotidienne. Pour en savoir plus : villageurbain.org

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel et il privilégie une approche de développement fondée sur les facteurs ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) menant à des projets durables. Au 30 juin 2025, il comptait 26 projets immobiliers en développement ou en construction d'une valeur de 4,1 milliards $; 84 immeubles en gestion d'actifs totalisant 6 412 unités résidentielles locatives et 5 millions de pi2 de terrain à vocation industrielle à développer. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Sources : Catherine Cadotte, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591; Justine Vézina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation, Gouvernement du Québec, [email protected]; Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Renseignements : Ariane Aubin-Cadot, relationniste pour Village Urbain, [email protected], 514-805-3715; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Direction des Affaires publiques et du Protocole, Ville de Montréal, [email protected]; Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Josée Lagacé, Fonds immobilier de solidarité FTQ, [email protected]